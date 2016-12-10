Тест советника основанного на тиках - страница 4

[Удален]  
Я так понимаю, что сильно будет зависеть от брокера.
 
Ibragim Dzhanaev:

Прошу высказываться, тех, кто реально знает.

На сколько, то что показывает тестер, будет соответствовать реально торговле ?   

Есть советник, работающий по тикам (анализируются только тики, TF не используется). На сколько полученные резутаты соответсвующие реальной торговле

.  .  . 

  Неделю тому назад я тоже протестировал некий эксперт за 2010-2016 гг  и получил удивительный результат на реальных тиках с максимальной просадкой  ~3%.

И начал изучить это "совершенство".

Обнаружил вот что: он в начале теста долго думает(конечно после загрузки тиковых данных), что-то крутится внутри, после чего начинает тест с колоссальной скоростью без просадки, пропускает некоторые дни, иногда пол месяца.

И те дни, которые тестировались  после последнего обновления эксперта, не похожи теста до обновления.

Хотя и тест проходит на реальных тиках, по всей вероятности этот эксперт сначала теста анализирует все тики за указанный период теста, определяет (виртуально) те дни где прибыльность большая с меньшой просадкой, запоминает эти дни в массив или в файл, потом начинает тест с учетом только тех прибыльных дней которые запоминались.

Эти сомнения конечно не были, если бы этот эксперт имел соответствующий сигнал, чтобы можно было проверить.  И к сожалению многие наивные пользователи верят его. 

 

P.S.  как говорят: "Не пойман, не вор".

 

Я давно уже использую вместо тестера самописные индикаторы, которые имитируют торговлю.

Такой подход позволяет произвести тест моментально.

Советую

[Удален]  
Ну нет, это вообще из другой оперы.
[Удален]  
Можно подробней. Максимально подробно, что бы я понял.
 
Ibragim Dzhanaev:
Можно подробней. Максимально подробно, что бы я понял.

Индикатор имитирует стратегию торговли, считает Эквити, просадку и прочее.

В индикаторе точно так же можно задать входные параметры стратегии

Только вот писать его нужно самому

Наверное и всё

[Удален]  
Ничего не понял, но Спасибо.
[Удален]  
fxsaber:
Добавить в исходник эти строчки
Если не можете, могу сам добавить, если пришлете исходник.

Новый тест. Результаты лучше, потому что в первом случае трал работал не корректно. То что вы просили добавлено.

 

 
Самый простой способ, это проверить совпадают ли сделки за один и то-же период в тестере и на демо. Если не совпадают, то совпадает ли прибыль на тестере и на демо, хотя-бы примерно. Ну и потом закинуть на реал, как еще проверишь? никак больше. Вроде на демо не сложно закинуть на неделю.

Зачем используется период Н1, если торговля идет на тиках? 

 
Ibragim Dzhanaev:

То что вы просили добавлено. 

Вижу только отчет. Просил еще последние строки журнала тестера, где подробные данные slippage.

ЗЫ Баг отчета выявился - withdrawal показан не в конце, а в начале. 

