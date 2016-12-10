Тест советника основанного на тиках - страница 5
Вижу только отчет.
Какой же гадкий отчет в MT5-тестере, если сравнивать с MT4. Ладно, что ордерная система иная, но нет никакой инфы по модификациям.
Ну нельзя делать отчет тестера так же, как отчет реального счета. В тестере модификации обязаны быть видны! И где миллисекунды и номер тика в миллисекунде, на которой произошел filled?!
Возвращаясь к обсуждению, видим
Это как раз следствие скрытых модификаций (сработавший SL в положительной зоне) или баг тестера?
Приложите отчеты с включенным режимом торговли "Пользовательская задержка". Для значений 10, 100, 1000.
ЗЫ Кстати, должен быть режим Delay-оптимизации - входные параметры не меняются, а меняется только (полный перебор) Delay. Это сразу будет давать графическое представление зависимости результата ТС от скорости исполнения.
Самый простой способ, это проверить совпадают ли сделки за один и то-же период в тестере и на демо. Если не совпадают, то совпадает ли прибыль на тестере и на демо, хотя-бы примерно. Ну и потом закинуть на реал, как еще проверишь? никак больше. Вроде на демо не сложно закинуть на неделю.
Зачем используется период Н1, если торговля идет на тиках?
Никаких скрытых модификаций нет ! Я не аферист !
Вы не поняли. Не Вы, а тестер скрывает модификации любой ТС.
По какой причине SL в положительной зоне?
Отчеты 10,100,1000
То что жирном шрифтом выделено. не знаю как сделать, разберусь с тестером - сделаю. Первый раз работаю с МТ5 .
Полный перебор надо делать с каким "Режимом торговли" ?
На демо работает. С теми настройками что в тесте, не было сегодня ни одного сигнала. ТФ значения не имеет.
ну если работает, и результаты совпадают по прибыльности за неделю, то можно закинуть на реал на небольшую сумму (на неделю), сравнить результаты и можно начинать богатеть!)