fxsaber:

Вижу только отчет.

Какой же гадкий отчет в MT5-тестере, если сравнивать с MT4.  Ладно, что ордерная система иная, но нет никакой инфы по модификациям.

Ну нельзя делать отчет тестера так же, как отчет реального счета. В тестере модификации обязаны быть видны! И где миллисекунды и номер тика в миллисекунде, на которой произошел filled?!

Возвращаясь к обсуждению, видим

Ордера
Время открытияОрдерСимволТипОбъемЦенаS / LT / PВремяСостояниеКомментарий
2016.01.04 10:18:052EURUSD_ibuy0.01 / 0.011.094371.094061.094762016.01.04 10:18:05filled
2016.01.04 10:18:203EURUSD_isell0.01 / 0.011.094462016.01.04 10:18:20filledsl 1.09446

Это как раз следствие скрытых модификаций (сработавший SL в положительной зоне) или баг тестера?

 
Ibragim Dzhanaev:

Приложите отчеты с включенным режимом торговли "Пользовательская задержка". Для значений 10, 100, 1000.

ЗЫ Кстати, должен быть режим Delay-оптимизации - входные параметры не меняются, а меняется только (полный перебор) Delay. Это сразу будет давать графическое представление зависимости результата ТС от скорости исполнения.

Maxim Romanov:

Самый простой способ, это проверить совпадают ли сделки за один и то-же период в тестере и на демо. Если не совпадают, то совпадает ли прибыль на тестере и на демо, хотя-бы примерно. Ну и потом закинуть на реал, как еще проверишь? никак больше. Вроде на демо не сложно закинуть на неделю.

Зачем используется период Н1, если торговля идет на тиках? 

На демо работает. С теми настройками что в тесте, не было сегодня ни одного сигнала. ТФ значения не имеет. 
Никаких скрытых модификаций нет ! Я не аферист !
 
Ibragim Dzhanaev:
Никаких скрытых модификаций нет ! Я не аферист !

Вы не поняли. Не Вы, а тестер скрывает модификации любой ТС.

По какой причине SL в положительной зоне? 

fxsaber:

Приложите отчеты с включенным режимом торговли "Пользовательская задержка". Для значений 10, 100, 1000.

ЗЫ Кстати, должен быть режим Delay-оптимизации - входные параметры не меняются, а меняется только (полный перебор) Delay. Это сразу будет давать графическое представление зависимости результата ТС от скорости исполнения.

Отчеты 10,100,1000

То что жирном шрифтом выделено. не знаю как сделать, разберусь с тестером - сделаю. Первый раз работаю с МТ5 . 

fxsaber:

Приложите отчеты с включенным режимом торговли "Пользовательская задержка". Для значений 10, 100, 1000.

ЗЫ Кстати, должен быть режим Delay-оптимизации - входные параметры не меняются, а меняется только (полный перебор) Delay. Это сразу будет давать графическое представление зависимости результата ТС от скорости исполнения.

Полный перебор надо делать с каким "Режимом торговли" ?
 
Ibragim Dzhanaev:
Полный перебор надо делать с каким "Режимом торговли" ?
Это разработчикам нужно делать, не Вам.
 
Ibragim Dzhanaev:
На демо работает. С теми настройками что в тесте, не было сегодня ни одного сигнала. ТФ значения не имеет. 
ну если работает, и результаты совпадают по прибыльности за неделю, то можно закинуть на реал на небольшую сумму (на неделю), сравнить результаты и можно начинать богатеть!)
Maxim Romanov:
ну если работает, и результаты совпадают по прибыльности за неделю, то можно закинуть на реал на небольшую сумму (на неделю), сравнить результаты и можно начинать богатеть!)
Думаю центовый счет открыть. Результаты торговли потом будут совпадать с нормальным счетом ?
