Кто сталкивался с программой опережающего анализа цены валютной пары с прорисовкой ее на графике на основании исторических данных?
Здравствуйте, хотелось бы узнать, есть ли такой советник который на исторических данных прорисовывает на графике изменение цены в будущее. Если смотрели фильм "Банк" то вам будет проще понять что я имею ввиду. Спасибо.
- Спрашивайте!
- Советники: MA Other TimeFrame Correct EA
- Прорисовка Ishimoku
Ruslan Kuznetsov:
Стандартный Аллигатор, например:
https://www.mql5.com/en/code/8608
Extrapolator
Extrapolator is a result of my long-term research in the area of the Timeseries Forecasting.
Ruslan Kuznetsov:Фильм"Банк" не смотрел , но осуждаю. А смещение средней вперед на N баров я думаю вы и сами сможете сделать.
Vladimir Karputov:ага, тока котир уже упаллллл....
Стандартный Аллигатор, например:
Vladimir Karputov:
Алигатор по моему мнению, опять же смотря на историю не совсем точно прогнозирует цену, вот если бы синяя линяя двигалась за ценой то цены бы ей не было))))))))
автор имеет ввиду скорее свечной анализ текущего паттерна и поиск соответсвия на истории и собственно развития этого соответствия на историии, например если повторяемость этого развития 80%, искать конечно нужно с учётом размера свечей и волотильности, а нарисовать модель прогноза на основе повторяемости уже не трудно, но делать я этого конечно не буду
Aleksey Semenov:
автор имеет ввиду скорее свечной анализ текущего паттерна и поиск соответсвия на истории и собственно развития этого соответствия на историии, например если повторяемость этого развития 80%, искать конечно нужно с учётом размера свечей и волотильности, а нарисовать модель прогноза на основе повторяемости уже не трудно, но делать я этого конечно БУДУ
Вот именно это я и ищу
Ruslan Kuznetsov:Вот например WmiFor. Вот версия посвежее.
Stanislav Korotky:
Stanislav Korotky:Спасибо вот именно это и искал
Ruslan Kuznetsov:У меня индикатор есть, прогнозирующий бары и мувинги. Посмотрите в профиле, может пригодится.
