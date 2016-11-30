Программисты из Самары - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может, хотят его в офис посадить?
Именно так и хотим
Ну и к чему конспирация? Например так:
Мы ищем программиста или даже начинающего программиста из Самары, жадного до результатов неофита с горящими глазами!
Если ты знаком с программированием торговых роботов и индикаторов но не обладаешь достаточным опытом, мы готовы предложить задачи и проекты, которые совершенно точно окажутся тебе по зубам.
Мы стабильно развивающаяся компания с продажами по всему миру.
- в нашей компании мы готовы вас всему обучить
- офис, где вы будете работать оборудован всем необходимым для комфортного пребывания на работе (комфортабельное рабочее место, кулер с водой, бесплатный чаек и печеньки).
- график труда — гибкий.
- заработная плата тебя приятно удивит + мы даем хорошие бонусы за завершенные проекты
вот это уже предложение
Ну и к чему конспирация? Например так:
Мы ищем программиста или даже начинающего программиста из Самары, жадного до результатов неофита с горящими глазами!
Если ты знаком с программированием торговых роботов и индикаторов но не обладаешь достаточным опытом, мы готовы предложить задачи и проекты, которые совершенно точно окажутся тебе по зубам.
Мы стабильно развивающаяся компания с продажами по всему миру.
- в нашей компании мы готовы вас всему обучить
- офис, где вы будете работать оборудован всем необходимым для комфортного пребывания на работе (комфортабельное рабочее место, кулер с водой, бесплатный чаек и печеньки).
- график труда — гибкий.
- заработная плата тебя приятно удивит + мы даем хорошие бонусы за завершенные проекты
вот это уже предложение
Да Вам прям рекрутингом надо заниматься)
программисты из Санкт-Петербурга
программисты из владивостока
программисты из г. Уфы.
Г-да программисты
Программисты Аферисты
Дорогие программисты
Успешные программисты
программисты в Краснодаре?
Ну и к чему конспирация? Например так:
Мы ищем программиста или даже начинающего программиста из Самары, жадного до результатов неофита с горящими глазами!
Если ты знаком с программированием торговых роботов и индикаторов но не обладаешь достаточным опытом, мы готовы предложить задачи и проекты, которые совершенно точно окажутся тебе по зубам.
Мы стабильно развивающаяся компания с продажами по всему миру.
- в нашей компании мы готовы вас всему обучить
- офис, где вы будете работать оборудован всем необходимым для комфортного пребывания на работе (комфортабельное рабочее место, кулер с водой, бесплатный чаек и печеньки).
- график труда — гибкий.
- заработная плата тебя приятно удивит + мы даем хорошие бонусы за завершенные проекты
вот это уже предложение
Нашел по поиску ветки. Оказывается, не только в Самаре есть программисты!
программисты из Санкт-Петербурга
программисты из владивостока
программисты из г. Уфы.
Г-да программисты
Программисты Аферисты
Дорогие программисты
Успешные программисты
программисты в Краснодаре?
О_о а где Барнаул?))) Барнаул последнее время очень часто светился на форуме))
О_о а где Барнаул?))) Барнаул последнее время очень часто светился на форуме))
В англ части есть ветки, где объединяются не по городам, а по языкам (индонезийский например, то есть ветка на их языке, французский и т.д.).
А вот что ищут в поиске:
Программиста ищут в предпоследнюю очередь (в последнюю ищут самого).
А в англ части форума ищут вот что:
Разработчика ищут на втором месте (на первом - просто ищут), программиста ищут - на шестом месте, на предпоследнем ищут советник, и только в последнюю очередь ищут опытного.