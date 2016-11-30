Программисты из Самары - страница 2

Alexey Volchanskiy:
Может, хотят его в офис посадить? 
Именно так и хотим, нужно объединяться, и даже есть где это можно сделать.
 
Maxim Romanov:
Именно так и хотим
Ну так бы и написали для ясности ) Я не из Самары, в офисе уже лет 7 не сижу, но некоторым будет как раз полезно, не у всех есть возможность спокойно работать дома.
 

Ну и к чему конспирация? Например так:

Мы ищем программиста или даже начинающего программиста из Самары, жадного до результатов неофита с горящими глазами!
Если ты знаком с программированием торговых роботов и индикаторов но не обладаешь достаточным опытом, мы готовы предложить задачи и проекты, которые совершенно точно окажутся тебе по зубам.
Мы стабильно развивающаяся компания с продажами по всему миру.

- в нашей компании мы готовы вас всему обучить
- офис, где вы будете работать оборудован всем необходимым для комфортного пребывания на работе (комфортабельное рабочее место, кулер с водой, бесплатный чаек и печеньки).
- график труда — гибкий.
- заработная плата тебя приятно удивит + мы даем хорошие бонусы за завершенные проекты


вот это уже предложение 

 
Igor Volodin:

Да Вам прям рекрутингом надо заниматься)

 
Igor Volodin:

Так мне уже больше нравится). Есть же тадлант подать одну и туже инфу по разному!
 
Sergey Golubev:
О_о а где Барнаул?))) Барнаул последнее время очень часто светился на форуме)) 

 
Alexandr Saprykin:

О_о а где Барнаул?))) Барнаул последнее время очень часто светился на форуме)) 

Есть еще ветки, где "требуется программист из ..." (то есть сразу все сказано, по названию ветки), и это Москва, Барнаул, Екатеринбург и Уфа (еще есть Минск). Эти (судя по названиям веток) - требуются (то есть - это сразу написано).

В англ части есть ветки, где объединяются не по городам, а по языкам (индонезийский например, то есть ветка на их языке, французский и т.д.).
 

А вот что ищут в поиске:


Программиста ищут в предпоследнюю очередь (в последнюю ищут самого).

 

А в англ части форума ищут вот что:


Разработчика ищут на втором месте (на первом - просто ищут), программиста ищут - на шестом месте, на предпоследнем ищут советник, и только в последнюю очередь ищут опытного.

