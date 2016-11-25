Позиции с нулевой прибылью (БУ) считать прибыльными или убыточными

Новый комментарий
 

Всем привет

собственно сама тема, вопрос учета прибыльных/убыточных позиции, закрытых по БУ, как их правильно считать

1) при разработке ТС такие позции считать как: прибыльные, убыточные или вообще исключить из подсчетов

2) как считают такие позиции в отчетах MT4/MT5 и другие терминалы

3) свой вариант или мнение)

спс

 

нужно оценивать потенциальный убыток и прибыль за время жизни позиции. Чаще всего безубыток ставиться при хорошей текущей прибыли  - потенциальном доходе. Частое срабатывание безубытка повод подумать о правильном выходе из позиции с прибылью.

Безубыток по ТП так же используется, но у него природа другая - необходимость закрыть позицию из-за высоких рисков. 

 
-Aleks-:

нужно оценивать потенциальный убыток и прибыль за время жизни позиции. Чаще всего безубыток ставиться при хорошей текущей прибыли  - потенциальном доходе. Частое срабатывание безубытка повод подумать о правильном выходе из позиции с прибылью.

Безубыток по ТП так же используется, но у него природа другая - необходимость закрыть позицию из-за высоких рисков. 

вопрос про отображение в отчетах (в какую строку в отчетах они записываются: прибыльные сделки или убыточные сделки)

безубыток по TP, это как технически реализуемо?

[Удален]  
Если это вас спасло, от убытка, то пишите как прибыль, если от прибыли, то как убыток :)
 
Igor Yeremenko:

вопрос про отображение в отчетах (в какую строку в отчетах они записываются: прибыльные сделки или убыточные сделки)

безубыток по TP, это как технически реализуемо?

Про отчет в MT не знаю - проведите эксперимент и расскажите нам - я же считаю, что в отчете их надо маркеровать и фиксировать статистику по потенциалам.

Безубыток по TP - закрытие позиции при откате, когда нет уверенности в развороте тенденции. 

 

Правильнее так, как это сделано в сигналах.

Т.е. берется отношение абсолютных модулей максимальных значений профита к просадке за всё время "жизни" ордера.

Финансовый результат, с которым закрылся ордер - не интересен для такой статистики.

А дальше уже разносим - больше или меньше 1

Ну и по результатам собранной статистики оцениваем эффективность работы стратегии.

 
Igor Yeremenko:

Всем привет

собственно сама тема, вопрос учета прибыльных/убыточных позиции, закрытых по БУ, как их правильно считать

1) при разработке ТС такие позции считать как: прибыльные, убыточные или вообще исключить из подсчетов

2) как считают такие позиции в отчетах MT4/MT5 и другие терминалы

3) свой вариант или мнение)

спс

Считайте их нейтральными!
 
Убыточными, конечно. Электричество или аренда сервера тоже денег стоят. Да и время, затраченное на их сопровождение тоже никто не возместит.
 
Igor Yeremenko:

2) как считают такие позиции в отчетах MT4/MT5 и другие терминалы

Где-то в 2013 году писал скрипт по прибыльным/убыточным сделкам. Сверял его с отчетом МТ4, он считал нейтральные сделки как прибыльные. Я с тех пор тоже так считаю: отрицательные - это убытки, все остальное - прибыльные. Сейчас перепроверил, открыв одну сделку в тестере, в МТ4 все также.


 

Все просто. Если вы трейдер и получили в сделке прибыль - то сделка прибыльная. Если вы ДЦ, то убыточная.

Ну, а если серьезно, у вас в вопросе ошибка.  

"прибыльных/убыточных позиции, закрытых по БУ"

Не бывает убыточной позиции закрытой по БУ. БУ - это безубыток, т.е. однозначно закрытие в прибыли/0.  

Далее, опять ошибка в варианте ответа

"при разработке ТС такие позции считать как: прибыльные, убыточные или вообще исключить из подсчетов "

Если позиция закрылась, то это уже не позиция, а сделка. А сделка прибыльная если она принесла прибыль, откуда сомнения в обратном?

Новый комментарий