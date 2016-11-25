Позиции с нулевой прибылью (БУ) считать прибыльными или убыточными
нужно оценивать потенциальный убыток и прибыль за время жизни позиции. Чаще всего безубыток ставиться при хорошей текущей прибыли - потенциальном доходе. Частое срабатывание безубытка повод подумать о правильном выходе из позиции с прибылью.
Безубыток по ТП так же используется, но у него природа другая - необходимость закрыть позицию из-за высоких рисков.
нужно оценивать потенциальный убыток и прибыль за время жизни позиции. Чаще всего безубыток ставиться при хорошей текущей прибыли - потенциальном доходе. Частое срабатывание безубытка повод подумать о правильном выходе из позиции с прибылью.
Безубыток по ТП так же используется, но у него природа другая - необходимость закрыть позицию из-за высоких рисков.
вопрос про отображение в отчетах (в какую строку в отчетах они записываются: прибыльные сделки или убыточные сделки)
безубыток по TP, это как технически реализуемо?
вопрос про отображение в отчетах (в какую строку в отчетах они записываются: прибыльные сделки или убыточные сделки)
безубыток по TP, это как технически реализуемо?
Про отчет в MT не знаю - проведите эксперимент и расскажите нам - я же считаю, что в отчете их надо маркеровать и фиксировать статистику по потенциалам.
Безубыток по TP - закрытие позиции при откате, когда нет уверенности в развороте тенденции.
Правильнее так, как это сделано в сигналах.
Т.е. берется отношение абсолютных модулей максимальных значений профита к просадке за всё время "жизни" ордера.
Финансовый результат, с которым закрылся ордер - не интересен для такой статистики.
А дальше уже разносим - больше или меньше 1
Ну и по результатам собранной статистики оцениваем эффективность работы стратегии.
Всем привет
собственно сама тема, вопрос учета прибыльных/убыточных позиции, закрытых по БУ, как их правильно считать
1) при разработке ТС такие позции считать как: прибыльные, убыточные или вообще исключить из подсчетов
2) как считают такие позиции в отчетах MT4/MT5 и другие терминалы
3) свой вариант или мнение)
спс
2) как считают такие позиции в отчетах MT4/MT5 и другие терминалы
Где-то в 2013 году писал скрипт по прибыльным/убыточным сделкам. Сверял его с отчетом МТ4, он считал нейтральные сделки как прибыльные. Я с тех пор тоже так считаю: отрицательные - это убытки, все остальное - прибыльные. Сейчас перепроверил, открыв одну сделку в тестере, в МТ4 все также.
Все просто. Если вы трейдер и получили в сделке прибыль - то сделка прибыльная. Если вы ДЦ, то убыточная.
Ну, а если серьезно, у вас в вопросе ошибка.
"прибыльных/убыточных позиции, закрытых по БУ"
Не бывает убыточной позиции закрытой по БУ. БУ - это безубыток, т.е. однозначно закрытие в прибыли/0.
Далее, опять ошибка в варианте ответа
"при разработке ТС такие позции считать как: прибыльные, убыточные или вообще исключить из подсчетов "
Если позиция закрылась, то это уже не позиция, а сделка. А сделка прибыльная если она принесла прибыль, откуда сомнения в обратном?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет
собственно сама тема, вопрос учета прибыльных/убыточных позиции, закрытых по БУ, как их правильно считать
1) при разработке ТС такие позции считать как: прибыльные, убыточные или вообще исключить из подсчетов
2) как считают такие позиции в отчетах MT4/MT5 и другие терминалы
3) свой вариант или мнение)
спс