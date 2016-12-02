Правильный график «Баланса и Средств»

Каким должен быть на Ваш взгляд наиболее правильный (приносящий доход с не высокими рисками) график  «Баланса и Средств»? Кто ни будь делал ли советник, который оценивает риски по показателям Баланса и Средств , при необходимости фиксирует убыток или прибыль. Поделитесь пожалуйста с опытом.

 
приносящий доход с не высокими рисками

Под это определение как раз больше подходит первый прямоугольник.

Сам не делал, но видел. В принципе сделать это не трудно...
 
Смотря на этот график всегда представляю графики Форекса, все таки есть общие черты.
 

Вот еще один пример, можно было зафиксировать убыток когда расстояние линий баланса и средств начала увеличиваться.

 

 
Если бы да кабы... Задним числом всегда легко судить, а вот в реальном времени такой картинки ещё нет.
 
Под четверку делал оценку торговой системы. Под пятерку переписывать нужно - разные форматы хранения данных.
 
Для этого не нужна вся кривая. В советниках обычно делают выход по достижении заданного максимального убытка - это будет похожая точка на кривой.
 
Торговля на Форексе ведь тоже самое, но это не значить что не можно создавать правила. Например, допустим в начала разница Баланса и Средств была меньше D, потом стала больше D, закрываем все сделки если разница станет меньше D-D/3.
