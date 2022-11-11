iExposure МетаTrader 5 - страница 2

Новый комментарий
 
trader781:

1) Поставить также ордера

2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно

3)  Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"

В алфавитном порядке хочет наименование валютных пар расположить
 
trader781:

1) Поставить также ордера

2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно

3)  Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"

1) Куда поставить?

2) Тут суммарно показывает, а вкладка показывает все стопиццот ордеров и сделок.

3) Вероятно, отсортировать по алфавиту. А может - по порядку, как в окне обзора рынка.

 
trader781:

1) Поставить также ордера

2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно

3)  Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"

Для особо одарённых, по порядку, имел ввиду по алфавиту, это логично было предположить, тем более на скрине видно, как сейчас они расположены.
 
Renat Akhtyamov:
В алфавитном порядке хочет наименование валютных пар расположить
Хоть кто-то догадался и то хорошо, значит не всё потеряно ещё.
 
Vitalie Postolache:

Адаптировал под пятерку, только вот не уверен, что во всех режимах правильно работать будет. На демке метаквотов с хеджами открыл несколько ордеров, вроде показывало что надо. 

Спасибо, я немного доработал, чтобы общую просадку на счете показывало



Файлы:
iExposure.mq5  26 kb
 

Обнаружил глюк в индикаторе, когда закрываются все позиции по какой-то паре, он обновляет таблицу некорректно, остаются лишние строчки.

Исправил.

Файлы:
iExposure.mq5  26 kb
 
Konstantin Efremov:

Обнаружил глюк в индикаторе, когда закрываются все позиции по какой-то паре, он обновляет таблицу некорректно, остаются лишние строчки.

Исправил.

Доп исправление, теперь точно всё чётко

Файлы:
iExposure.mq5  26 kb
 
Konstantin Efremov #:

Доп исправление, теперь точно всё чётко

от души спасибо за iExposure, Константин. Скачал себе. 
Konstantin Efremov
Konstantin Efremov
  • 2022.11.07
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Дорогие умельцы-прогеры индикаторов!) Огромное и человеческое спасибище будет тому кто поможет конвертировать этот индикатор на МТ5. (сам я не умею честно признаюсь... уж увы..) Можно тоже дерзну попросить переписать этот индикатор на пятёрку ? очень помогает... он называется i-Uroven-Zero...  он отчерчивает динамичные уровни стоп-аутов и маржин-колов в терминале...не нужно считать вообще! Накинул его на пару и видно сразу когда табе наступит ппц  :) заранее спасибо тому кто откликнется! всем мира! обнял-ушел! :)
Я искренне надеюсь, что сможете открыть его без трудностей...
12
Новый комментарий