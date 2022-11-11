iExposure МетаTrader 5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Поставить также ордера
2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно
3) Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"
1) Поставить также ордера
2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно
3) Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"
1) Куда поставить?
2) Тут суммарно показывает, а вкладка показывает все стопиццот ордеров и сделок.
3) Вероятно, отсортировать по алфавиту. А может - по порядку, как в окне обзора рынка.
1) Поставить также ордера
2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно
3) Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"
В алфавитном порядке хочет наименование валютных пар расположить
Адаптировал под пятерку, только вот не уверен, что во всех режимах правильно работать будет. На демке метаквотов с хеджами открыл несколько ордеров, вроде показывало что надо.
Спасибо, я немного доработал, чтобы общую просадку на счете показывало
Обнаружил глюк в индикаторе, когда закрываются все позиции по какой-то паре, он обновляет таблицу некорректно, остаются лишние строчки.
Исправил.
Обнаружил глюк в индикаторе, когда закрываются все позиции по какой-то паре, он обновляет таблицу некорректно, остаются лишние строчки.
Исправил.
Доп исправление, теперь точно всё чётко
Доп исправление, теперь точно всё чётко
Я искренне надеюсь, что сможете открыть его без трудностей...