iExposure МетаTrader 5

Новый комментарий
 

Почему индикатор iExposure  в MetaTrader 4 есть  , а в MetaTrader 5  его нет ???  

Ещё более странно ,его никто не переписал на МТ5 ,   система хеджирования появилась на пятёрке ............ ,а его всё нет 

Не поверю, что этот индикатор не востребован массами , не ужели 99% торгующих ,работают с одним, двумя инструментами . А если он будет универсальный ,акции,фьючерсы,индексы,опционы ................ показывать ,да не в подокне ,а на чарте ............. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

И будет он, прославлен на века - да не дрогнет, программистская рука  

Тот - который шаблон порвёт,индикатор полезный, в кода базу принесёт  

Пусть будет жизнь подобна сказке,в которой побеждает лишь добро

Всю жизнь прожить Вам без оглядки,богатым,щедрым - всем назло 

Желаю счастья ,и здоровья,долгих жизни лет  - 

От Метатрейдера привет !   

 
Ну да ладно ,плохой из меня просильщик))) 
 
Server Muradasilov:
Ну да ладно ,плохой из меня просильщик))) 
А самому его портировать и прославиться на века кто мешает?
 
Vitalie Postolache:
А самому его портировать и прославиться на века кто мешает?
Если бы я мог ,то давно уже это сделал 
 
Server Muradasilov:
Если бы я мог ,то давно уже это сделал 
Отличный повод, чтобы начать учиться, как говорит Барабашка  )))
 
Vitalie Postolache:
Отличный повод, чтобы начать учиться, как говорит Барабашка  )))
Да уж ,ответили ,так ответили )))
 

Server Muradasilov:
Да уж ,ответили ,так ответили )))

Адаптировал под пятерку, только вот не уверен, что во всех режимах правильно работать будет. На демке метаквотов с хеджами открыл несколько ордеров, вроде показывало что надо. 

Файлы:
iExposure.mq5  18 kb
 
Vitalie Postolache:

Адаптировал под пятерку, только вот не уверен, что во всех режимах правильно работать будет. На демке метаквотов с хеджами открыл несколько ордеров, вроде показывало что надо. 

Приветствую

Буду смотреть

Форумяне присоединяйтесь к тестированию  

Спасибо
 
Vitalie Postolache:

Адаптировал под пятерку, только вот не уверен, что во всех режимах правильно работать будет. На демке метаквотов с хеджами открыл несколько ордеров, вроде показывало что надо. 

Приветствую Спасибо !  

Хорошее ,полезное  дело сделали . Но получается только для меня  )))  Могу я ли попросить Вас в кода базу выложить - индикатор востребован ,к бабке не ходить , но эта ветка ,затерялась ,и вовсе скоро пропадёт.

Уверен скачивать будут в геометрической прогрессии 

Спасибо  

 

Может ли, кто-нибудь платно или бесплатно, передать его в МТ4 так, чтобы символы в статистике были по порядку, а не как сейчас, в разнобой?


 
Dmitry Medvedev:

Может ли, кто-нибудь платно или бесплатно, передать его в МТ4 так, чтобы символы в статистике были по порядку, а не как сейчас, в разнобой?


1) Поставить также ордера

2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно

3)  Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"

12
Новый комментарий