iExposure МетаTrader 5

Ну да ладно ,плохой из меня просильщик)))
А самому его портировать и прославиться на века кто мешает?
Если бы я мог ,то давно уже это сделал
Отличный повод, чтобы начать учиться, как говорит Барабашка )))
Server Muradasilov:
Да уж ,ответили ,так ответили )))
Адаптировал под пятерку, только вот не уверен, что во всех режимах правильно работать будет. На демке метаквотов с хеджами открыл несколько ордеров, вроде показывало что надо.
Приветствую
Буду смотреть
Форумяне присоединяйтесь к тестированиюСпасибо
Приветствую Спасибо !
Хорошее ,полезное дело сделали . Но получается только для меня ))) Могу я ли попросить Вас в кода базу выложить - индикатор востребован ,к бабке не ходить , но эта ветка ,затерялась ,и вовсе скоро пропадёт.
Уверен скачивать будут в геометрической прогрессии
Спасибо
Может ли, кто-нибудь платно или бесплатно, передать его в МТ4 так, чтобы символы в статистике были по порядку, а не как сейчас, в разнобой?
Может ли, кто-нибудь платно или бесплатно, передать его в МТ4 так, чтобы символы в статистике были по порядку, а не как сейчас, в разнобой?
1) Поставить также ордера
2) Вкладка терминал отображает то же самое, нет смысла занимать дополнительное окно
3) Если первые два не подходят то что значит "по-порядку?"
Почему индикатор iExposure в MetaTrader 4 есть , а в MetaTrader 5 его нет ???
Ещё более странно ,его никто не переписал на МТ5 , система хеджирования появилась на пятёрке ............ ,а его всё нет
Не поверю, что этот индикатор не востребован массами , не ужели 99% торгующих ,работают с одним, двумя инструментами . А если он будет универсальный ,акции,фьючерсы,индексы,опционы ................ показывать ,да не в подокне ,а на чарте .............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И будет он, прославлен на века - да не дрогнет, программистская рука
Тот - который шаблон порвёт,индикатор полезный, в кода базу принесёт
Пусть будет жизнь подобна сказке,в которой побеждает лишь добро
Всю жизнь прожить Вам без оглядки,богатым,щедрым - всем назло
Желаю счастья ,и здоровья,долгих жизни лет -
От Метатрейдера привет !