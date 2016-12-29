ОПРОС: Сколько Si-шек сопоставимы 3 фьючам РТС? - страница 3
Ну, а пока, Ром думает, приведу следующее:
Глава 3. Исследование ценообразования фьючерса на индекс РТС
3.1 Объяснение ценообразования фьючерса на индекс РТС с помощью базисов контрактов на индекс ММВБ и доллар США.
Одной из особенностей индекса РТС является то, что он отражает долларовую стоимость российских акций, но при этом торги в долларах российскими акциями на российской бирже сейчас практически не ведутся, то есть индексного портфеля напрямую не существует. Для того, чтобы открыть позицию по базовому долларовому индексному портфелю необходимо прибегнуть к инструментам валютного срочного рынка. Рассмотрим данный процесс с точки зрения иностранного инвестора.
Предположим, что инвестор хочет инвестировать доллары в российский рынок акций, в связи с чем производит обмен валюты на российские рубли. После этого происходит покупка индексного портфеля. Однако инвестору необходимо как-то оградить себя от валютного риска. Поскольку рост курса доллара к российскому рублю грозит иностранному инвестору дополнительными убытками, логичным решением выглядит открытие длинной позиции по форварду на доллар с датой экспирации, совпадающей с датой окончания периода инвестирования, на размер первоначального капитала. В данном случае возникает проблема пересмотра форвардной позиции, поскольку каждый день происходит переоценка долларовой стоимости индексного портфеля.
После хеджирования валютного риска, у иностранного инвестора может в определенный момент возникнуть необходимость хеджирования рыночного риска портфеля, для этого открывается короткая позиция по фьючерсному контракту фондового рынка на рублевый портфель инвестора. Этого, можно достигнуть, например, открытием короткой позиции по фьючерсу на индекс ММВБ. То есть полное хеджирование позиции инвестора достигается открытием длинной позиции на срочном рынке по доллару и короткой по рублевому портфелю инвестора. Короткий фьючерс на индекс РТС способен заменить подобную позицию
Можно смоделировать позицию по фьючерсу на индекс РТС, используя фьючерсы на индекс ММВБ и доллар США к российскому рублю. Дело в том, что с 18 декабря 2012 года, в структуру индексов ММВБ и РТС включены одинаковые портфели акций. Единственное отличие лишь в валюте индексов. В таком случае выглядит логичным моделирование длинной позиции по фьючерсу на индекс РТС путем открытия длинной позиции по фьючерсу на индекс ММВБ и открытия короткой позиции по фьючерсу на доллар. Представим, что стоимость рублевого индексного портфеля не меняется во времени, единственное, что влияет на долларовую стоимость портфеля - валютные колебания. Рост курса доллара приводит к снижению стоимости портфеля, а снижение-к росту. Из этих рассуждений следует, что необходимо открытие короткой позиции по фьючерсу на доллар для моделирования валютного риска по фьючерсу на индекс РТС, который, не смотря на валютную составляющую, рублевый.
Открывая длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс ММВБ, инвестор уплачивает рублевую безрисковую процентную ставку, а открывая короткую позицию по доллару - получает разницу между рублевыми и долларовыми ставками. То есть в случае, если гарантийное обеспечение равно нулю плата за удержание подобной позиции должна быть на уровне долларовой безрисковой процентной ставки. Однако в реальности требуется внесение гарантийного обеспечения, что увеличивает плату за открытие длинной позиции на уровень упущенной выгоды от размещения размера гарантийного обеспечения под безрисковый процент.
Введем термин базиса и определим его как размер премии или дисконта фьючерсного контракта, выраженного в процентах от цены базового актива и рассчитанного по формуле
Формулировка гипотезы
Рассмотрим гипотезу о том, что базис фьючерсного контракта на индекс РТС может быть определен как разница базисов контрактов на индекс ММВБ и фьючерса на доллар США к российскому рублю. Для этого обратимся к регрессионному анализу временных рядов базисов контрактов. Для подтверждения гипотезы регрессия (1) должна иметь высокую объясняющую способность, при этом коэффициенты регрессоров равны единице по модулю. При нулевом гарантийном обеспечении фьючерсов коэффициент должен находиться на уровне единицы, в то время как должен иметь значение минус единица из формулировки гипотезы. При этом константа не должна иметь никакого влияния на регрессию, размер базиса на индекс РТС должен быть на уровне безрисковой процентной ставки по доллару США за период. В рамках модели берется предпосылка о нулевом влиянии гарантийного обеспечения контрактов.
До унификации индексов формула имеет вид
После унификации
Ром, не думает. Ром бухал.
И сейчас у него плохое настроение что-то объяснять, спорить, напрягаться в формулировке мыслей...) Потом, когда следующий раз будет бухать - то ,под настроение, объяснит на пальцах столь очевидные ( как ему казалось) вещи, если кому-нибудь будет нужно).
Из первого, самого простого и очевидного, что мне не понравилось-
prostotrader:
А расчет для треугольного совсем другой RTS = MIX * Si
Уже "на старте" фундаментал ошибка! Правильно-
RTS = MIX ДЕЛИТЬ на Si
Правда, не "равно", а "пропорционально", но сути это не меняет .
Бухайте дальше.
Добавлено
Действительно ошибся, и треугольник расчитывается так:
RTS(долл) = RTS *0.02
RTS(руб) = RTS(долл) * USD-INDEX
Ks (количество контрактов Si) = RTS(долл) / 1000 (1 контракт Si )
Km (кол-во контрактов MIX) = RTS(руб) / MIX
Тогда формула треугольника (синтетический MIX) имеет вид:
MIX(синт) = (RTS(руб.) + Ks *Si) / Km
Бухайте дальше.
Действительно ошибся
Да уж. Чтобы понять - нужно в*е*ать.)