ОПРОС: Сколько Si-шек сопоставимы 3 фьючам РТС?

Новый комментарий
 
Коллеги, интересует Ваше мнение по сабжу.

У меня получилось, что 8 фьючей доллар-рубль примерно сопоставимы с 3 фьючами РТС. Может у кого-то есть другие варианты? Или подобные примеры с другими ликвидными фьючами?
 

Примерно такое соотношение (на текущий момент):


То есть, для 3 РТС будет 10 СИ.

 
Dmitriy Skub:

Примерно такое соотношение (на текущий момент):


То есть, для 3 РТС будет 10 СИ.

Спасибо, Дмитрий! Скажите, в сценарии когда я делю депо пополам(половина на РТС, другая на сишку), какой процент от депо мне брать, чтобы не получать иногда сообщение о нехватке средств, когда скачет ГО? Ставил 80% - иногда ошибки, сейчас пока 70%, а у Вас?
 
ProfitTraderRU:
Спасибо, Дмитрий! Скажите, в сценарии когда я делю депо пополам(половина на РТС, другая на сишку), какой процент от депо мне брать, чтобы не получать иногда сообщение о нехватке средств, когда скачет ГО? Ставил 80% - иногда ошибки, сейчас пока 70%, а у Вас?
Там есть плавающий глюк с нехваткой средств (в терминале и/или в сервере), из-за которого может не хватить даже при 50%. Вроде бы, разработчики собирались поправить. Получалось грузить почти на 100%, с учетом дискретности лота.
 
Да, выше приведенное соотношение рассчитано исходя из СДД за последние 20 дней.
 
Dmitriy Skub:
Да, выше приведенное соотношение рассчитано исходя из СДД за последние 20 дней.
Дмитрий, просветите пожалуйста, что такое СДД?)
 
ProfitTraderRU:
Дмитрий, просветите пожалуйста, что такое СДД?)
Средний дневной диапазон High-Low.
 
Dmitriy Skub:
Средний дневной диапазон High-Low.
Благодарю, Дмитрий!
 
ProfitTraderRU:
Коллеги, интересует Ваше мнение по сабжу.

У меня получилось, что 8 фьючей доллар-рубль примерно сопоставимы с 3 фьючами РТС. Может у кого-то есть другие варианты? Или подобные примеры с другими ликвидными фьючами?

Дмитрий, Вы уравниваете ГО, а нужно уравнивать цену инструментов.

Вот точный расчёт.


Стоимось RTS (в руб.) = 0,02(стоимость пункта в $) * Текущая цена * USDFIX-INDEX

Кол-во контрактов Si = Стоимось RTS (в руб.) / Цана Si 

double usd_index = SymbolInfoDouble("USDFIX-INDEX", SYMBOL_LAST);
   double rts_price = usd_index * 0.02 * SymbolInfoDouble("RTS-12.16", SYMBOL_LAST);
   double si_contr = rts_price / SymbolInfoDouble("Si-12.16", SYMBOL_LAST);  
   Print("Si contrats = ", DoubleToString(si_contr));

 

2016.11.24 18:16:08.114 FRT_Scalper (RTS-12.16,M2)      Si contrats = 2.04766626
 
Не, принцип другой - ГО не уравнивается. Это просто совпадение (такая точность).
 
Dmitriy Skub:
Не, принцип другой - ГО не уравнивается. Это просто совпадение (такая точность).
Но, выходит, что Вы считаете не правильно...
123
Новый комментарий