ОПРОС: Сколько Si-шек сопоставимы 3 фьючам РТС?
Коллеги, интересует Ваше мнение по сабжу.
У меня получилось, что 8 фьючей доллар-рубль примерно сопоставимы с 3 фьючами РТС. Может у кого-то есть другие варианты? Или подобные примеры с другими ликвидными фьючами?
Примерно такое соотношение (на текущий момент):
Dmitriy Skub:Спасибо, Дмитрий! Скажите, в сценарии когда я делю депо пополам(половина на РТС, другая на сишку), какой процент от депо мне брать, чтобы не получать иногда сообщение о нехватке средств, когда скачет ГО? Ставил 80% - иногда ошибки, сейчас пока 70%, а у Вас?
Примерно такое соотношение (на текущий момент):
ProfitTraderRU:Там есть плавающий глюк с нехваткой средств (в терминале и/или в сервере), из-за которого может не хватить даже при 50%. Вроде бы, разработчики собирались поправить. Получалось грузить почти на 100%, с учетом дискретности лота.
Да, выше приведенное соотношение рассчитано исходя из СДД за последние 20 дней.
Dmitriy Skub:Дмитрий, просветите пожалуйста, что такое СДД?)
ProfitTraderRU:Средний дневной диапазон High-Low.
Dmitriy Skub:Благодарю, Дмитрий!
Дмитрий, Вы уравниваете ГО, а нужно уравнивать цену инструментов.
Вот точный расчёт.
Стоимось RTS (в руб.) = 0,02(стоимость пункта в $) * Текущая цена * USDFIX-INDEX
Кол-во контрактов Si = Стоимось RTS (в руб.) / Цана Si
double usd_index = SymbolInfoDouble("USDFIX-INDEX", SYMBOL_LAST);
double rts_price = usd_index * 0.02 * SymbolInfoDouble("RTS-12.16", SYMBOL_LAST);
double si_contr = rts_price / SymbolInfoDouble("Si-12.16", SYMBOL_LAST);
Print("Si contrats = ", DoubleToString(si_contr));
2016.11.24 18:16:08.114 FRT_Scalper (RTS-12.16,M2) Si contrats = 2.04766626
Не, принцип другой - ГО не уравнивается. Это просто совпадение (такая точность).
Dmitriy Skub:Но, выходит, что Вы считаете не правильно...
