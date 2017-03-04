Некорректный расчет прибыли на биржевых инструментах в тестере
Комиссия в MQL-коде не учитывается.
комиссия на круг на данном инструменте и сервере не превышает 10$,так что не то.
комиссия вообще тестером никак не учитывается в МТ5.
комиссия вообще тестером никак не учитывается в МТ5.
На zero-account не учитывается. В тестере с полноценного реала, вроде, все есть.
В примере замените на SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS.
На zero-account не учитывается. В тестере с полноценного реала, вроде, все есть.
В примере замените на SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS.
ну,где ж его взять,полноценный реал. Работаем пока с тем,что есть. В общем,Как я говорил, 10$ на круг погоды не сделают.
Внес изменения ,Как вы предложили. Я, правда,плохо понимаю,как насправление сделки влияет на стоимость тика. Ниже результат, ожидаемо такой же
2017.01.17 14:51:51.685 2017.01.03 08:48:00 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5 done (based on order #2)
2017.01.17 14:51:51.685 2017.01.03 08:48:00 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.17 14:51:51.685 2017.01.03 08:48:00 order performed buy 1.00 at 11625.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 BID = 11624.0
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 ASK = 11625.5
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 Спред = 15
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 Профит сразу после открытия = -143.56
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть = -37.5
2017.01.17 14:51:51.693 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть, добавлено = -37.5
//| ProjectName |
//| Copyright 2012, CompanyName |
//| http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- global variable
CPositionInfo m_position; // trade position object
CTrade m_trade; // trading object
input string symb="DDM7";
input int min=45;
datetime date1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double x,x1;
date1=TimeCurrent();
MqlDateTime str1;
TimeToStruct(date1,str1);
if(str1.min>=min)
{
if(PositionsTotal()==0 && SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)<=50)
{
m_trade.Buy(1.00,symb);
Print("BID = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_BID));
Print("ASK = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK));
Print("Спред = ",SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD));
Print("Профит сразу после открытия = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
x=(SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)/(SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*
MathPow(10,SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_DIGITS))))*SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
x1=(SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)/(SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*
MathPow(10,SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_DIGITS))))*SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS);
Print("Профит должен быть = ",-x);
Print("Профит должен быть, добавлено = ",-x1);
}
}
if(PositionsTotal()==1)
{
Print("ASK = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK));
Print("Профит после открытия = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
ну,где ж его взять,полноценный реал. Работаем пока с тем,что есть. В общем,Как я говорил, 10$ на круг погоды не сделают.
Внес изменения ,Как вы предложили. Я, правда,плохо понимаю,как насправление сделки влияет на стоимость тика. Ниже результат, ожидаемо такой же
Попробуйте этот вариант
//| test08.mq5 |
//| Sergey Gritsay |
//| https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Sergey Gritsay"
#property link "https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294"
#property version "1.00"
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- global variable
CPositionInfo m_position; // trade position object
CTrade m_trade; // trading object
input string symb="DDM7";
input int min=45;
datetime date1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double x,x1;
date1=TimeCurrent();
MqlDateTime str1;
TimeToStruct(date1,str1);
if(str1.min>=min)
{
if(PositionsTotal()==0 && SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)<=50)
{
m_trade.Buy(1.00,symb);
Print("BID = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_BID));
Print("ASK = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK));
Print("Спред = ",SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD));
Print("Профит сразу после открытия = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
x=Profit(symb,1.00,SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD));
x1=(SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)/(SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*
MathPow(10,SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_DIGITS))))*SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS);
Print("Профит должен быть = ",-x);
Print("Профит должен быть, добавлено = ",-x1);
}
}
if(PositionsTotal()==1)
{
Print("ASK = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK));
Print("Профит после открытия = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Profit(string symbol,double lot,double pips)
{
double pr=0.0;
double tc = SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
double tv = SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
double ts=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
switch((ENUM_SYMBOL_CALC_MODE)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))
{
case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:pr=pips*tv*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:if(ts!=0) pr=pips*point*(tv/ts)*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:pr=pips*point*tc*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:pr=pips*point*tc*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:pr=pips*point*tc*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS:pr=pips*point*tc*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES:if(ts!=0) pr=pips*point*(tv/ts)*lot;break;
case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS:if(ts!=0) pr=pips*point*(tv/ts)*lot;break;
}
return(NormalizeDouble(pr,2));
}
//+------------------------------------------------------------------+
....
Сместил начало теста на день вперед. Теперь итог такой, вообще грааль. Сразу в плюс при открытии.
2017.01.17 16:04:42.442 2017.01.04 07:45:02 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11630.5 done (based on order #2)
2017.01.17 16:04:42.442 2017.01.04 07:45:02 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11630.5]
2017.01.17 16:04:42.442 2017.01.04 07:45:02 order performed buy 1.00 at 11630.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11630.5]
2017.01.17 16:04:42.451 2017.01.04 07:45:02 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.17 16:04:42.451 2017.01.04 07:45:02 BID = 11629.0
2017.01.17 16:04:42.451 2017.01.04 07:45:02 ASK = 11630.5
2017.01.17 16:04:42.451 2017.01.04 07:45:02 LAST = 11634.0
2017.01.17 16:04:42.452 2017.01.04 07:45:02 Спред = 15
2017.01.17 16:04:42.452 2017.01.04 07:45:02 Профит сразу после открытия = 91.17
2017.01.17 16:04:42.452 2017.01.04 07:45:02 Профит должен быть = -37.5
2017.01.17 16:04:42.452 2017.01.04 07:45:02 Профит должен быть, добавлено = -37.5
Попробуйте этот вариант
....
Попробовал, результат не отличается
2017.01.17 16:09:18.194 2017.01.04 07:45:02 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11630.5 done (based on order #2)
2017.01.17 16:09:18.194 2017.01.04 07:45:02 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11630.5]
2017.01.17 16:09:18.195 2017.01.04 07:45:02 order performed buy 1.00 at 11630.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11630.5]
2017.01.17 16:09:18.205 2017.01.04 07:45:02 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.17 16:09:18.205 2017.01.04 07:45:02 BID = 11629.0
2017.01.17 16:09:18.205 2017.01.04 07:45:02 ASK = 11630.5
2017.01.17 16:09:18.206 2017.01.04 07:45:02 Спред = 15
2017.01.17 16:09:18.206 2017.01.04 07:45:02 Профит сразу после открытия = 91.17
2017.01.17 16:09:18.206 2017.01.04 07:45:02 Профит должен быть = -37.5
2017.01.17 16:09:18.207 2017.01.04 07:45:02 Профит должен быть, добавлено = -37.5
Проверка на том же сервере на форексе
2017.01.17 16:28:04.923 2017.01.04 00:45:00 deal #2 buy 1.00 EURUSD at 1.04105 done (based on order #2)
2017.01.17 16:28:04.923 2017.01.04 00:45:00 deal performed [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.04105]
2017.01.17 16:28:04.923 2017.01.04 00:45:00 order performed buy 1.00 at 1.04105 [#2 buy 1.00 EURUSD at 1.04105]
2017.01.17 16:28:04.949 2017.01.04 00:45:00 CTrade::OrderSend: instant buy 1.00 EURUSD at 1.04105 [done at 1.04105]
2017.01.17 16:28:04.951 2017.01.04 00:45:00 BID = 1.04075
2017.01.17 16:28:04.951 2017.01.04 00:45:00 ASK = 1.04105
2017.01.17 16:28:04.955 2017.01.04 00:45:00 LAST = 1.04082
2017.01.17 16:28:04.955 2017.01.04 00:45:00 Спред = 30
2017.01.17 16:28:04.955 2017.01.04 00:45:00 Профит сразу после открытия = -30.0
2017.01.17 16:28:04.956 2017.01.04 00:45:00 Профит должен быть = -30.0
2017.01.17 16:28:04.956 2017.01.04 00:45:00 Профит должен быть, добавлено = -30.0
Тут все четко и верно, никаких проблем.
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Помимо абсолютно неверной работы на демо самого терминал или сервера ( см. тему https://www.mql5.com/ru/forum/164578 ), МТ5 тестер так же страдает похожей проблемой.
Ниже лог из тестера,где просто открывается маркетом сделка.
Видно,что спред в данным момент равен 15пунктам. Минимальное изменение цены = 5п.Стоимость мин. изменения цены в валюте = 12.5.
Несложно посчитать, что при открытии сделки мы должны получить 15*12.5/5=37.5 ,т.е. именно столько стоит спред в валюте.
Ниже то,что считает тестер. Это что за цифра такая 143.56???
Принимаются поправки,если я где-то ошибся.
Сервер amp-demo терминал build 1502
2017.01.17 13:50:18.983 2017.01.03 08:48:00 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5 done (based on order #2)
2017.01.17 13:50:18.984 2017.01.03 08:48:00 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.17 13:50:18.984 2017.01.03 08:48:00 order performed buy 1.00 at 11625.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.17 13:50:18.994 2017.01.03 08:48:00 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.17 13:50:18.994 2017.01.03 08:48:00 BID = 11624.0
2017.01.17 13:50:18.994 2017.01.03 08:48:00 ASK = 11625.5
2017.01.17 13:50:18.995 2017.01.03 08:48:00 Спред = 15
2017.01.17 13:50:18.995 2017.01.03 08:48:00 Профит сразу после открытия = -143.56
2017.01.17 13:50:18.995 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть = -37.5
//| ProjectName |
//| Copyright 2012, CompanyName |
//| http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- global variable
CPositionInfo m_position; // trade position object
CTrade m_trade; // trading object
input string symb="DDM7";
input int min=45;
datetime date1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double x;
date1=TimeCurrent();
MqlDateTime str1;
TimeToStruct(date1,str1);
if(str1.min>=min)
{
if(PositionsTotal()==0 && SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)<=50)
{
m_trade.Buy(1.00,symb);
Print("BID = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_BID));
Print("ASK = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK));
Print("Спред = ",SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD));
Print("Профит сразу после открытия = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
x=(SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)/(SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*
MathPow(10,SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_DIGITS))))*SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
Print("Профит должен быть = ",-x);
}
}
if(PositionsTotal()==1)
{
Print("ASK = ",SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK));
Print("Профит после открытия = ",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
}
}
//+------------------------------------------------------------------+