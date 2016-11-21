22.11.2016 Вторник EURUSD

Новый комментарий
 
  • 21% (7)
  • 45% (15)
  • 33% (11)
Всего проголосовало: 33
 

По многочисленным просьбам добавлен холостой верхний пункт,  для осознанного выбора.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
  • но если туп как дерево родишься баобабом - первый пункт не выбираем
  • EURUSD close вверху БЫК
  • EURUSD close внизу МЕДВЕДЬ
дружище, я п тебя уже забанил, чессслово!!! хорош может? ветка прогнозов для чего?
 
mmmoguschiy-new:
дружище, я п тебя уже забанил, чессслово!!! хорош может? ветка прогнозов для чего?
Ветка прогнозов для персональных мнений, а эта ветка для посмотреть на общественное. Неужели непонятно.
[Удален]  
Andrey Dik:
Ветка прогнозов для персональных мнений, а эта ветка для посмотреть на общественное. Неужели непонятно.
всё хорошо - в меру!!! а тут у меня лично уже в глазах рябит

З.Ы. Вопрос на засыпку - чем отличается персональноге мнение со скриншотами в ветке прогнозов от персонального просуммированного в данной ветке? Наличием суммы? Подобных индикаторов полон интернет! А не три калеки, как в данном случае. Смысл засорения форума?
 
mmmoguschiy-new:
дружище, я п тебя уже забанил, чессслово!!! хорош может? ветка прогнозов для чего?

Действия  согласованы с администрацией  /  хозяевами  форума,  с модераторами тоже.

Извиняюсь если Вам рябит в глазах  , но мир таков - на всех не угодишь , есть те кому очень интересно.

Понятно , что рано или поздно это станет не так занимательно , наберется некоторая статистика и очаг погаснет.

Дружище , кроме того в ветке прогнозов твоих сообщений так много, что тоже рябит - но никто не жалуется и не просит банить. 

Пространство форума ведь не личная зона.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Действия  согласованы с администрацией  /  хозяевами  форума,  с модераторами тоже.

Извиняюсь если Вам рябит в глазах  , но мир таков - на всех не угодишь , есть те кому очень интересно.

Понятно , что рано или поздно это станет не так занимательно , наберется некоторая статистика и очаг погаснет.

Дружище , кроме того в ветке прогнозов твоих сообщений так много, что тоже рябит - но никто не жалуется и не просит банить. 

Пространство форума ведь не личная зона.

Я всего лишь высказал своё мнение. Просто странно видеть такое от вполне вменяемого отличного программиста со стажем!!! Ну ведь понятно сразу, что это дорога вникуда! И еще более удивляет согласие на то администрации!!!
Ну коли действия согласованы - молча удаляюсь ))

А насчет моих сообщений - так я уже столько выслушал...!!!   Но это другая история. Потому теперь пишу гораздо реже.

 
mmmoguschiy-new:

Я всего лишь высказал своё мнение. Просто странно видеть такое от вполне вменяемого отличного программиста со стажем!!! Ну ведь понятно сразу, что это дорога вникуда! И еще более удивляет согласие на то администрации!!!
Ну коли действия согласованы - молча удаляюсь ))

А насчет моих сообщений - так я уже столько выслушал...!!!   Но это другая история. Потому теперь пишу гораздо реже.

Очень корректно и подробно ответил Вам в личку.

Прошу не удаляться,  у Вас  есть опыт в прогнозах Ваше мнение будет интересным в обобщенной статистике!

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Очень корректно и подробно ответил Вам в личку.

Прошу не удаляться,  у Вас  есть опыт в прогнозах Ваше мнение будет интересным в обобщенной статистике!

договорились. только вот как голосовать непонятно ))
 
mmmoguschiy-new:
договорились. только вот как голосовать непонятно ))
а что именно не понятно?
первый пункт просили сделать холостым, что бы исключить случайное нажатие, т к часто просто нажимают на первый потому что он первый.
Можно просто попытаться предсказать в какую сторону будет закрытие свечи - т е по сути определить вероятное направление движения.
К примеру, для додж достаточно спрогнозировать как D1 видится в вашем прогнозе медвежий или бычий.
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
а что именно не понятно?
первый пункт просили сделать холостым, что бы исключить случайное нажатие, т к часто просто нажимают на первый потому что он первый.
Можно просто попытаться предсказать в какую сторону будет закрытие свечи - т е по сути определить вероятное направление движения.
К примеру, для додж достаточно спрогнозировать как D1 видится в вашем прогнозе медвежий или бычий.
слишком сложно для моего моску )) я уж лучше в прогнозах
12
Новый комментарий