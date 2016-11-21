22.11.2016 Вторник EURUSD
- 15.11.2016 Вторник EURUSD
- 29.11.2016 Вторник EURUSD ваш прогноз закрытия D1
- 08.11.2016 Вторник EURUSD
По многочисленным просьбам добавлен холостой верхний пункт, для осознанного выбора.
- но если туп как дерево родишься баобабом - первый пункт не выбираем
- EURUSD close вверху БЫК
- EURUSD close внизу МЕДВЕДЬ
дружище, я п тебя уже забанил, чессслово!!! хорош может? ветка прогнозов для чего?
Ветка прогнозов для персональных мнений, а эта ветка для посмотреть на общественное. Неужели непонятно.
З.Ы. Вопрос на засыпку - чем отличается персональноге мнение со скриншотами в ветке прогнозов от персонального просуммированного в данной ветке? Наличием суммы? Подобных индикаторов полон интернет! А не три калеки, как в данном случае. Смысл засорения форума?
дружище, я п тебя уже забанил, чессслово!!! хорош может? ветка прогнозов для чего?
Действия согласованы с администрацией / хозяевами форума, с модераторами тоже.
Извиняюсь если Вам рябит в глазах , но мир таков - на всех не угодишь , есть те кому очень интересно.
Понятно , что рано или поздно это станет не так занимательно , наберется некоторая статистика и очаг погаснет.
Дружище , кроме того в ветке прогнозов твоих сообщений так много, что тоже рябит - но никто не жалуется и не просит банить.
Пространство форума ведь не личная зона.
Я всего лишь высказал своё мнение. Просто странно видеть такое от вполне вменяемого отличного программиста со стажем!!! Ну ведь понятно сразу, что это дорога вникуда! И еще более удивляет согласие на то администрации!!!
Ну коли действия согласованы - молча удаляюсь ))
А насчет моих сообщений - так я уже столько выслушал...!!! Но это другая история. Потому теперь пишу гораздо реже.
Очень корректно и подробно ответил Вам в личку.
Прошу не удаляться, у Вас есть опыт в прогнозах Ваше мнение будет интересным в обобщенной статистике!
договорились. только вот как голосовать непонятно ))
первый пункт просили сделать холостым, что бы исключить случайное нажатие, т к часто просто нажимают на первый потому что он первый.
Можно просто попытаться предсказать в какую сторону будет закрытие свечи - т е по сути определить вероятное направление движения.
К примеру, для додж достаточно спрогнозировать как D1 видится в вашем прогнозе медвежий или бычий.
а что именно не понятно?
