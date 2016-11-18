15.11.2016 Вторник EURUSD
ИМХО
Медвед конечно-же
Теперь только они и будут пока в мире кипеша не настанет, потом боковая движуха.
основано только на своей чуйке
- 55% EURUSD close вверху БЫК (6)
- 45% EURUSD close внизу МЕДВЕДЬ (5)
15.11.2016
55% Прогноз неверный
45% Прогноз верный
55% Прогноз неверный
45% Прогноз верный
Да, Юра, и еще в конце недели пожалуйста сделай сумму результатов. Я тут писал не раз, кошки гораздо круче предсказывают движения. Кстати, у Тришкина есть кот, но он затаился и молчит? К чему бы? ))))
Алексей , ну с такой логикой к черту МТС , тогда лучшее решение это котик - и дешевле кстати, из расходов: молоко , вискас , наполнитель , лоток.
Котик из моего рассказа давал около 10-20% роста акций в год. Точно не помню.
Нам, ГРЯЗНЫМ котикам, надо от 100% в месяц ))
10% ? Котика такого , дешевле пристрелить , романтичней стрелять из "кольта"
, логичней тогда в банк под 8-9% годовых
- да да мир капиталистический - ценности западные , а на западе "кольт" решал и решает все задачи - потому морали никакой.
