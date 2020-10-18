Поясните,пожалуйста. Продукт из маркета ошибка incorrect platform
Мне передали триал версию советника из маркета,т.к. через вайн скачивание с маркета не работает. при попытке запустить в тестере пишет
2016.11.19 15:09:22 MQL5 incorrect platform '***.ex5'
2016.11.19 15:09:22 Tester loading of ***.ex5 failed
Разумеется, запускаю на мт5. или при скачивании триал версии с маркета идет привязка к терминалу,Через который он был скачан?
Разумеется, что каждая версия скачанная с Маркета является специально подготовленной версией для компьютера, на который она закачивается. Выдержка из правил Маркета:
IV. Продукты
- Продукт для сервиса "Маркет" может быть предоставлен только в виде скомпилированного файла с расширением EX5 или EX4.
- В Продуктах запрещен вызов любых DLL-библиотек, включая системные библиотеки Microsoft Windows.
- Запрещается в Продукте:
- гарантировать, обещать или намекать на получение прибыли в названии, логотипе, скриншотах или описании;
- использовать превосходные степени для описания достоинств Продукта или заложенной в основу Продукта идеи;
- представлять результаты тестирования торговой стратегии на истории как результаты реальной торговли, прямо или косвенно;
- использовать ссылки на внешние ресурсы в качестве описания;
- давать кричащие/нескромные названия разделам описания и самим Продуктам;
- размещать изображения денег и драгоценностей в любом виде;
- использовать в качестве иконки Продукта и скриншотов любые картинки неэстетичного содержания.
- Запрещается продажа и распространение любых вредоносных Продуктов через сервис "Маркет".
- Запрещается в Продукты встраивать и использовать сторонние системы продаж и учета, контроля лицензий и управления обновлениями, включая возможности WebRequest.
- Запрещается в Продукты встраивать и проводить сбор персональных данных пользователей, а также запрещается устанавливать собственные дополнительные специальные ограничения на функциональность программ MQL4/MQL5.
- Продавец может распространять Продукты через сервис "Маркет" на безвозмездной основе (бесплатно).
- Минимальная стоимость платного Продукта, который может быть выставлен на продажу в сервисе "Маркет", составляет $10.
- Продукты, приобретенные через сервис "Маркет", не подлежат возврату.
- Для каждого Покупателя автоматически создается индивидуальная защищенная версия Продукта, позволяющая использовать его только на оборудовании (аппаратная конфигурация компьютера и тип операционной системы), с которого был осуществлен запрос на покупку.
Привязка Продукта осуществляется к конкретным устройствам и конкретной копии операционной системы. Таким образом, защита не позволяет запускать Продукт, даже если оборудование изменено на полностью аналогичное или осуществлена переустановка операционной системы того же типа.
Боже,сложности какие.
И КАК мне тогда получить продукт из маркета через WINE?????
А с сайта скачать?
вы пробовали? он предлагает 2 вариант - у меня есть мт5, у меня нет мт5,т.к. мт5 у меня есть,то в первом случае идет обращение к адресу типа mql5buy://***/demo
соответственно браузер разводит руками и говорит- моя твоя не понимай совсем,чего хочешь,хозяина?! и обращается он через линуксовый фаерфокс,а не через wine IE. хотя сам терминал на вайне.
В общем-то я решил проблему,забиванием микроскопом гвоздя.
Через установку на виртуальную машину винды. Но добрых слов разработчикам это не прибавило(((
кстати, через wine в терминале даже вкладки такой нет - маркет
так же вкладка сигналы отсутствует.
получается,что у пользователи wine,а это линукс и мак, лишены данных функций.
вверху терминал на винде,внизу вкладки из вайн терминала.
Вот ответ разработчиков в англ части форума (правда, ответ датой прошлого года), что Маркет не поддерживается в wine (wine не поддерживает Маркет):
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
No tab signal and market, broker working fine
Aleksey Pak, 2015.06.16 14:36Unfortunatelly Wine doesn't support Market section.
А тут я, например, в аэропорту со своим стареньким планшетом за 20 тыс, а тут они рядом важные такие с маками ... мы все знаем, что они их не покупали, но они думают, что никто не знает, и играют роль как вы пишете "богатых буратин с маками". Раньше по макам можно было просто определить где работает хозяин мака.
Сейчас все изменилось, появились профессии, которым просто нужны маки (и которым их никто не подарит). Плюс бизнесу полюбился мак.
Поэтому - да, хорошо бы чтобы Маркет поддерживался маком.
