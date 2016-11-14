Что есть"инвойс" в mql5.community?

Что есть"инвойс" в mql5.community применительно к:

  1. Написание статьи
  2. Фрилансу
  3. Маркету
  4. Сигналам (продажа сигнала)

 
Вообще инвойс - это предложение в общем виде. Например, когда я устраивался на работу в ин. компании, там стандартно проводят собеседование/тесты, если понравился, приезжаешь, тебе вручают инвойс с полным описанием обязанностей, зарплаты и т.д. Ты можешь некоторое время подумать, поискать что-то еще, место держат за тобой.

Ну а потом или соглашаешься или нет.

За границей еще так часть их НДС возвращают, или, например, залог за гостиницу. 

Применительно к указанным сервисам даже не знаю. 

Договор оплаты
 
pako:
Договор оплаты

Какой договор? Картинка есть?

 

Добавлено: или ссылка на договор... 

Инвойс - это аналог счета. В рамках проекта - появление обязательства на оплату, думаю так.
 
pako:
Тю, поисковик и у меня работает :). Вы по теме топика

можете сказать: картинка или ссылка на документ?

 
-Aleks-:
Инвойс - это аналог счета. В рамках проекта - появление обязательства на оплату, думаю так.
Пример можете привести? (надеюсь, что Вы приведёте пример с mql5.community, а не оградитесь ссылкой на Google). Что есть обязательство на оплату применительно к mql5.community (приведите пожалуйста картинку или ссылку на документ с mql5.community)?
 
Vladimir Karputov:
Пример можете привести? (надеюсь, что Вы приведёте пример с mql5.community, а не оградитесь ссылкой на Google). Что есть обязательство на оплату применительно к mql5.community (приведите пожалуйста картинку или ссылку на документ с mql5.community)?

Я не могу показать пример относительно mql5.community так как Вы не показали где встретили тут эту надпись.

То, что инвойс - это счет, я знаю из своей профессиональной деятельности, связанной с финансами. 

 
-Aleks-:

Я не могу показать пример относительно mql5.community так как Вы не показали где встретили тут эту надпись.

То, что инвойс - это счет, я знаю из своей профессиональной деятельности, связанной с финансами. 

Я нигде здесь не встречал такую надпись. Но вопрос уже стоит - банк начинает вопросы вопрошать. Поэтому очень интересно, как можно сформировать инвойс в mql5.community.
Vladimir Karputov:
Я нигде здесь не встречал такую надпись. Но вопрос уже стоит - банк начинает вопросы вопрошать. Поэтому очень интересно, как можно сформировать инвойс в mql5.community.

Вы чтото продали или купили, оплата или получение денег

т.е копия с paypal  доход, расход например

 Чавс

Платить будут все :)
