Что есть"инвойс" в mql5.community?
Что есть"инвойс" в mql5.community применительно к:
- Написание статьи
- Фрилансу
- Маркету
- Сигналам (продажа сигнала)
Вообще инвойс - это предложение в общем виде. Например, когда я устраивался на работу в ин. компании, там стандартно проводят собеседование/тесты, если понравился, приезжаешь, тебе вручают инвойс с полным описанием обязанностей, зарплаты и т.д. Ты можешь некоторое время подумать, поискать что-то еще, место держат за тобой.
Ну а потом или соглашаешься или нет.
За границей еще так часть их НДС возвращают, или, например, залог за гостиницу.
Применительно к указанным сервисам даже не знаю.
Договор оплаты
Какой договор? Картинка есть?
Добавлено: или ссылка на договор...
Какой договор? Картинка есть?
Добавлено: или ссылка на договор...
- www.google.de
https://www.google.de/search?q=invoice&safe=off&rlz=1C9BKJA_enDE664DE664&hl=de&prmd=insv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4ueU96PQAhWFBBoKHeGtAscQ_AUIBygB&biw=768&bih=909&dpr=2
Тю, поисковик и у меня работает :). Вы по теме топика
можете сказать: картинка или ссылка на документ?
Инвойс - это аналог счета. В рамках проекта - появление обязательства на оплату, думаю так.
Пример можете привести? (надеюсь, что Вы приведёте пример с mql5.community, а не оградитесь ссылкой на Google). Что есть обязательство на оплату применительно к mql5.community (приведите пожалуйста картинку или ссылку на документ с mql5.community)?
Я не могу показать пример относительно mql5.community так как Вы не показали где встретили тут эту надпись.
То, что инвойс - это счет, я знаю из своей профессиональной деятельности, связанной с финансами.
Я нигде здесь не встречал такую надпись. Но вопрос уже стоит - банк начинает вопросы вопрошать. Поэтому очень интересно, как можно сформировать инвойс в mql5.community.
Вы чтото продали или купили, оплата или получение денег
т.е копия с paypal доход, расход например
Платить будут все :)
