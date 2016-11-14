Что есть"инвойс" в mql5.community? - страница 3
Это называется каким-угодно словом (обычно job offer), но точно не invoice :)
Я нигде здесь не встречал такую надпись. Но вопрос уже стоит - банк начинает вопросы вопрошать. Поэтому очень интересно, как можно сформировать инвойс в mql5.community.
Вот я к этому и подвожу аккуратно дискуссию. Платит пользователь, оплату, по сути, принимает mql5.comminuty. При этом у продавца нет никаких подтверждающих документов.
Фактически данный ресурс, если речь идет о фрилансе и маркете, является агентом, работающим по схеме агрегатора, и он обязан предоставлять отчет агента, где будет указано сколько продуктов и по какой цене куплено, какое вознаграждение агента, какая сумма к перечислению.
Вопрос я как то задавал на эту тему администрации на форуме, но ответ не получил по существу вопроса.
Я не имею права выводить от сюда средства, но по идеи при регистрации должна быть как минимум публичная оферта, где указано какой документооборот - я подобного документа не встречал.
Из профиля продавца:
Можете выложить договор, так как по ссылке я получаю ошибку 404 - видимо данные не для всех. Или их нет и у Вас?
Просто подставте в ссылке свой ник вместо ALXIMIKS (не работает, к сожалению, для не продавцов)
Просто подставте в ссылке свой ник вместо ALXIMIKS (не работает, к сожалению)
Не получилось.
Однако вот интересные пункты из "Условия использования MQL5.COM"
2.8. Кроме того, настоящим Вы отказываетесь от принятия на себя любых прав или выполнения любых требований, в соответствии с любыми законами и регулятивными актами в любой юрисдикции, требующих оригинальную, неэлектронную подпись, от доставки или хранения каких бы то ни было неэлектронных записей, в той степени, которая разрешена соответствующим действующим в данной области законом.
2.9. Если использование программного обеспечения MetaQuotes или сайта mql5.com или MQL5 Сервисов запрещено законодательством страны, в которой Вы находитесь, по причине различных требований или полного запрета на использование программного обеспечения MetaQuotes или сайта mql5.com или MQL5 Сервисов в данной стране, не устанавливайте и не используйте его.
3.10. Вы соглашаетесь нести единоличную ответственность и освобождаете компанию MQL5 Ltd от ответственности перед вами или какой-либо третьей стороной за использование вами сайта www.mql5.com и любых MQL5 Сервисов, продуктов или услуг, нарушение вами обязательств, оговоренных в настоящих Условиях, а также за последствия таких нарушений (включая все потери или убытки, которые может понести компания MQL5 Ltd или третья сторона).
3.11. Вы соглашаетесь соблюдать все законы в налоговой сфере, включая законы о декларировании и уплате налогов, возникающих в связи с использованием сайта www.mql5.com и MQL5 Сервисов и несете ответственность за декларирование и уплату всех применимых налогов.
7.1. ВЫ ОСОЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ САЙТ WWW.MQL5.COM НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК И ЧТО САЙТ WWW.MQL5.COM ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ "КАК ЕСТЬ" И "ПРИ НАЛИЧИИ" БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. ВЫ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА WWW.MQL5.COM ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВАМИ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК, И ЧТО ПОЛНЫЙ РИСК ОТНОСИТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ТОЧНОСТИ, И ЗАТРАТ НЕСЕТЕ ВЫ. В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ СТЕПЕНИ, МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ САЙТОМ WWW.MQL5.COM, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, И КОМПАНИЯ MQL5 Ltd НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ И ЛЮБЫХ УСЛУГ, ПРЯМЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И/ИЛИ УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
8.2. КОМПАНИЯ MQL5 Ltd НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ, БРОКЕРОМ/ДИЛЕРОМ, ФИНАНСОВЫМ АНАЛИТИКОМ, ФИНАНСОВЫМ БАНКОМ ИЛИ ФИНАНСОВЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ. КОМПАНИЯ MQL5 Ltd ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, СПОСОБСТВУЮТ ОБМЕНУ ТОРГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕРВИСОВ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНИЕ КОПИРОВАТЬ ЧУЖИЕ СДЕЛКИ. ЛЮБЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ MQL5.COM НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. ПУБЛИКУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВОЙ, НОСИТ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР И НЕ ПОДГОТОВЛЕНА КОНКРЕТНО ДЛЯ ВАС. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПРОЯВИТЬ ДОЛЖНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУЕМАЯ НА НАШЕМ САЙТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ, ОФЕРТОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОФЕРТЫ НА ПОКУПКУ ИЛИ ПРОДАЖУ, НЕ ОЗНАЧАЕТ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПОДДЕРЖКУ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОЙ БУМАГИ, КОМПАНИИ ИЛИ ФОНДА. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИНИМАЕМЫЕ ВАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ.
11.4. Настоящие Условия и ваши отношения с компанией MQL5 Ltd в рамках настоящих Условий регулируются законами государства Кипр без учета несоответствия законов. Вы и компания MQL5 Ltd соглашаетесь с тем, что суды Кипра имеют исключительную компетенцию разрешать любые правовые вопросы, возникающие из настоящих Условий. Несмотря на это, вы соглашаетесь с правом компании MQL5 Ltd требовать средства правовой защиты против иска (или равноценные средства немедленной судебной защиты) в любой юрисдикции.
Не совсем так. Пока ещё валютные банковские переводы не введены здесь. А вот Webmon'ям сильно попортили жизнь: в России рубли практически невозможно вывести, в Украине ввели на прошлой недели новый закон запрещающий WM и разъяснений банкам до сих пор не разослали. Получать на карточку ePayments - это трактуется как незаконное открытие валютного счёта (конечно если словят) и в России и в Украине.
А возвращаясь к валютному контролю - хочу хоть подготовится, определится. Нужно разузнать в банках по договору-оферте:
Вы чтото продали или купили, оплата или получение денег
т.е копия с paypal доход, расход например
Налоговая грустит
Что есть"инвойс" в mql5.community применительно к:
Сказал что статью по такой-то теме будешь писать и эту тему держат за тобой до какого-то определенного срока.
Ты можешь некоторое время подумать, поискать что-то еще, место держат за тобой.
Получать на карточку ePayments - это трактуется как незаконное открытие валютного счёта (конечно если словят) и в России и в Украине.