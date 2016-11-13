МТ5 с единой денежной позицией - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что то я не вижу такой кнопки - поменять секцию можно, а вот подключить к основной дополнительные не видно.
Подскажите как окно стакана заставить жить своей жизнью ?(Как на картинке). А то мне приходиться другие окна уменьшить, чтобы стакан увеличить.
Джентльмены, можете четко по пунктам написать, какие есть неудобства со стаканом и что можно сделать, чтобы стакан был удобнее?
При этом не упуская причины, по которой это вам необходимо.
Например:
Следуя торговой системе _______, мне нужно смотреть одновременно стаканы и графики по инструментам ХХХ, YYY, ZZZ и пр. Сейчас это не получается, так элементы стакана большие. Прошу сделать возможным уменьшать элементы в стакане, чтобы больше стаканов помещалось на экран.
Что то я не вижу такой кнопки - поменять секцию можно, а вот подключить к основной дополнительные не видно.
Джентльмены, можете четко по пунктам написать, какие есть неудобства со стаканом и что можно сделать, чтобы стакан был удобнее?
При этом не упуская причины, по которой это вам необходимо.
Например:
Следуя торговой системе _______, мне нужно смотреть одновременно стаканы и графики по инструментам ХХХ, YYY, ZZZ и пр. Сейчас это не получается, так элементы стакана большие. Прошу сделать возможным уменьшать элементы в стакане, чтобы больше стаканов помещалось на экран.
Мы все можем если захотим ))
Самое главное неудобство - невозможно открыть и просматривать одновременно более 2-х комплектов инструментов - стакан, график, т.к. стаканы все загораживают. Из этого следует все остальное.
1. Стаканы в МТ5 не вяжутся с его общей политикой дизайна - они откреплены от окна данных, но в то же время являются зависимыми от главного окна терминала
2. Нет возможности изменять размер шрифта
3. Нет кнопки свернуть стакан
4. Управление окном стакана причудливое, он постоянно норовит куда то приклеиться, приходится зажимать shift
А вообще нужно посмотреть как в других торговых платформах реализовано все внешне и не изобретать велосипед, а сделать подобное. К примеру в Quick на мой взгляд работа с окнами реализовано прекрасно:
1. Максимальное пространство для окон
2. Есть возможность создавать вкладки с необходимым набором таблиц
3. Все таблицы настраиваются
4. На вкладке размещается максимум информации т.к. есть ее прокрутка
5. Есть возможность сохранения и загрузки готовых конфигов
Мы все можем если захотим ))
Самое главное неудобство - невозможно открыть и просматривать одновременно более 2-х комплектов инструментов - стакан, график, т.к. стаканы все загораживают. Из этого следует все остальное.
Сделайте пожалуйста скриншот и покажите, где неудобства
2 стакана и 2 графика открыть можно легко:
Сделайте пожалуйста скриншот и покажите, где неудобства
2 стакана и 2 графика открыть можно легко:
я выше писал - невозможно открыть и просматривать одновременно более 2-х комплектов инструментов - стакан, график
сделайте пожалуйста скриншот и покажите где удобство при более 2-х комплектов - 4 стакана и 4 графика
прим.: т.к. анализировать для торговли индекса по фьючу нужно еще и акции, торговать на одном инструменте не рентабельно, как минимум два, вот и получается 4 комплекта = (фьюч + акция) * 2
Джентльмены, можете четко по пунктам написать, какие есть неудобства со стаканом и что можно сделать, чтобы стакан был удобнее?
Сделайте пожалуйста скриншот и покажите, где неудобства
2 стакана и 2 графика открыть можно легко:
Необходимо сделать вкладки, как у конкурента и опрос это подтверждает https://www.mql5.com/ru/forum/99459
Два стакана хорошо, но это как минимум на одну секцию и одну идею, а идей может быть много. Тут вопрос лени - не удобно каждый раз всё перенастраивать, смена профиля не всегда удобное решение.
В четверке я разработал подход при котором инструменты мониторяться через сигнальную таблицу, а уже на отдельном терминале происходит переключение по профилям и прочее.
Сам случайно нашел ))) зажал shift при перетаскивании, но это не выход для МТ5, придется писать свой стакан, что бы он был в самом графике, так чуть компактнее будет, хотя есои бы MetaQuotes ввели отвязку окон в терминале, то было бы то что нужно.