МТ5 с единой денежной позицией - страница 3

Новый комментарий
 

Не плохо было бы начать с глубины стакана. мне ее катастрофически не хватает.

 

[Удален]  
robotorgovez:

Не плохо было бы начать с глубины стакана. мне ее катастрофически не хватает.

В квике 40 в одну сторону? Бесплатно?
 
Alexey Kozitsyn:
В квике 40 в одну сторону? Бесплатно?
ну вот этот привод через квик подключается, это брокер "открытие", основной сервер, бесплатно, глубина 50.
 
robotorgovez:
ну вот этот привод через квик подключается, это брокер "открытие", основной сервер, бесплатно, глубина 50.

это EasyScalp если не ошибаюсь?
 
coderex:

это EasyScalp если не ошибаюсь?
QScalp
123
Новый комментарий