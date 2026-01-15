Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 560
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопросы странные ответы сложно по потоку мысли выбулькнулось что-то невозможно что удержать в каше потока мыслей пожалуйста...
А это на каком языке вы общаетесь?
А это на каком языке вы общаетесь?
Добрый день! Подскажите пжл. где взять бесплатный СКРИПТ для торговли ложного пробоя от уровня.
Добрый день! Подскажите пжл. где взять бесплатный СКРИПТ для торговли ложного пробоя от уровня.
Скрипт тут не поможет.
Здравствуйте! Ребят, подскажите пожалуйста.
При каждом открытии ордера мне необходимо запоминать некоторые данные открываемого ордера для последующей работы с ним.
Сохранять это всё я думаю нужно в структуре:
- цена входа
- был ли перенесён SL в безубыток
- пиковая цена для расчёта разворота
В каждом тике необходимо выполнять расчёты для каждого из открытых ордеров
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Здравствуйте! Ребят, подскажите пожалуйста.
При каждом открытии ордера мне необходимо запоминать некоторые данные открываемого ордера для последующей работы с ним.
Сохранять это всё я думаю нужно в структуре:
- цена входа
- был ли перенесён SL в безубыток
- пиковая цена для расчёта разворота
В каждом тике необходимо выполнять расчёты для каждого из открытых ордеров
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
В принципе, Вы все сами и описали))
В коде это будет выглядеть так:
m_nMagicNumber - ID ордеров эксперта,
m_stBuySeries и m_stSellSeries - структуры, хранящие данные по всем найденным ордерам заданного типа. Например, можно описать их так:
Функция SaveOrderInfo для таких структур будет такой:
чуть не в тему.
https://www.finam.ru/profile/tovary/aluminum/export/?market=24
получил файл.
пытаюсь его запихнуть в символ.
результат удручает
спсб
В принципе, Вы все сами и описали))
В коде это будет выглядеть так:
m_nMagicNumber - ID ордеров эксперта,
m_stBuySeries и m_stSellSeries - структуры, хранящие данные по всем найденным ордерам заданного типа. Например, можно описать их так:
Функция SaveOrderInfo для таких структур будет такой:
Большое Вам спасибо за такую подробную помощь!
Добрый день!
Ребята подскажите код, как привязать советника к одному счету (для последнего обновления).
Большое Вам спасибо.
Добрый день!
Ребята подскажите код, как привязать советника к одному счету (для последнего обновления).
Большое Вам спасибо.
Просто: