MetaEditor build 1467
Кстати, спасибо за перевод контекстного меню по работе с Хранилищем:
Объясните, почему вот этот текст, отформатированный исключительно пробелами, нет ни одного -tab-,
...
Найден способ: форматирование (сдвиг и выравнивание названий переменных и их значений) нужно проводить в редакторе MetaEditor исключительно при помощи клавиши <Tab>. Отформатированный таким образом названия переменных не скукоживаются влево при применении стилизатора.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Renat Fatkhullin, 2016.11.10 09:27
Вчера на MetaQuotes-Demo выпустили бета-версию build 1467:
- Исправление Old Tick в тестере
- Апгрейд ArrayPrint - теперь может печатать и структуры
- Прямая сортировка вывода в окне Журнал + возможность отключения колонок даты и источника, что дает больше места для данных
- Апгрейд математической библиотеки
- Апгрейд канваса с новыми функциями сглаженного вывода
- Добавлена новая графическая библиотека /include/graphics с классом CGraphic, который является аналогом графических возможностей языка R. Теперь можно легко визуализировать массивы данных.
- еще много мелочей
Обновитесь и протестируйте эту версию, пожалуйста.
Перезагрузил компьютер и увидел, что индикатор выгрузился с чарта с ошибкой.
Хорошо, думаю, перекомпилировал индикатор в 1467 - ошибок нет. Но при попытке накинуть на чарт получаю ошибку:
Что делать?
2016.11.10 12:46:56.686 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4913 / 8077 Mb, HDD: 400621 / 476372 Mb, GMT+02:00
2016.11.10 12:46:56.686 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Добавлено: перезагрузка компьютера была после установки обновлений на Windows.
В общем РЕШЕНО: выключил терминал, удалил скомпилированный *.ex5 файл индикатора, перекомпилировал заново индикатор, запустил терминал 1467 и индикатор накидывается теперь на чарт без проблем.
Раз уж пошла такая пьнка:
1. Считаю изменение шрифта в окне эксперта сделано неудачно:
Curier New диссонирует с общим шрифтом.
Второй момент: раздутое меню опциями системы контроля версий. Далеко не все используют штатную систему контроля версий, однако ее меню теперь преследует пользователей повсюду. Это нехорошо.
Так ведь специально ввели моноширный шрифт - теперь выводить информацию в виде таблиц очень просто, а главное наглядно (особенно если применять новую функцию ArrayPrint):
2016.11.10 13:47:40.840 test (USDJPY,M30) [17] 105.209 105.108 105.280 105.510 105.658 105.619 105.809 105.753 105.652 105.690 105.653 105.823 105.886 105.817 105.835 105.718 105.765
2016.11.10 13:47:40.840 test (USDJPY,M30) [34] 105.737 105.357 105.216 104.837 104.736 104.551 104.377 104.653 104.162 103.914 103.740 103.793 103.358 103.142 103.088 103.051
обратите внимание, что псевдостолбцы получаются автоматически, не нужно никаких специальных форматирований проводить.
Сам скрипт:
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double Open[];
ArraySetAsSeries(Open,true);
int copied=CopyOpen(Symbol(),Period(),0,50,Open);
if(copied==50)
ArrayPrint(Open);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Объясните, почему вот этот текст, отформатированный исключительно пробелами, нет ни одного -tab-,:
input string comment2 = "*** Order Options ***";
input double InpLots = 0.10; // Lots
input ushort InpStop_Loss = 0; // Stop Loss
input ushort InpTake_Profit = 0; // Take Profit
input ulong InpSlippage = 5; // Slippage
input string Deal_Comment = "Simple FX"; // Comment
input ulong Magic = 112607; // Magic
input string comment3 = "*** Moving Average Options ***";
input int Long_MA_Period = 200;
input int Long_MA_Method = 0;
input int Long_MA_Applied_Price = 4;
input int Short_MA_Period = 50;
input int Short_MA_Method = 0;
input int Short_MA_Applied_Price = 4;
после применения стилизатора, преобразуется в такой вот некрасивый вид:
input string comment2 = "*** Order Options ***";
input double InpLots = 0.10; // Lots
input ushort InpStop_Loss = 0; // Stop Loss
input ushort InpTake_Profit = 0; // Take Profit
input ulong InpSlippage = 5; // Slippage
input string Deal_Comment="Simple FX"; // Comment
input ulong Magic=112607; // Magic
input string comment3 = "*** Moving Average Options ***";
input int Long_MA_Period = 200;
input int Long_MA_Method = 0;
input int Long_MA_Applied_Price = 4;
input int Short_MA_Period = 50;
input int Short_MA_Method = 0;
input int Short_MA_Applied_Price = 4;
И это ещё не всё. Если удалить хоть один пробел (например в строке "input int Short_MA_Period = 50;") то после применения стилизатора, эта строка вообще скукоживается - из неё самопроизвольно удаляются все пробелы:
input string comment2 = "*** Order Options ***";
input double InpLots = 0.10; // Lots
input ushort InpStop_Loss = 0; // Stop Loss
input ushort InpTake_Profit = 0; // Take Profit
input ulong InpSlippage = 5; // Slippage
input string Deal_Comment="Simple FX"; // Comment
input ulong Magic=112607; // Magic
input string comment3 = "*** Moving Average Options ***";
input int Long_MA_Period = 200;
input int Long_MA_Method = 0;
input int Long_MA_Applied_Price = 4;
input int Short_MA_Period=50;
input int Short_MA_Method = 0;
input int Short_MA_Applied_Price = 4;
Как победить такое немного, как по мне, нелогичное поведение редактора MetaEditor 1464?