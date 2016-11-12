MetaEditor build 1467 - страница 3

Vladimir Karputov:

Главная идея моноширного шрифта в Инструментах - это облегчение визуализации результатов. Это даёт возможность выводить результаты в виде таблицы. И как раз возможность вывода информации в виде таблицы - это очень нужная опция, которую давно просили те, кто хоть раз пытался выводить информацию в виде столбцов.

А вот так результат ArrayPrint мог бы выглядеть при обычном шрифте

 

Других "недостатков" обычного шрифта (кроме как на 40% больше информации уместилось) не видно

А вот так он (результат) выглядит сейчас:

 

Минусы нового шрифра видны сразу, а преимущества весьма сомнительны. И кроме того, многоточия ... в конце свидетельствуют о том, что даже моноширинный шрифт не позволяет ArrayPrint полностью корректно вывести информацию

 
A100:

А вот так результат ArrayPrint мог бы выглядеть при обычном шрифте

 

Других "недостатков" обычного шрифта (кроме как на 40% больше информации уместилось) не видно

А Вы также попробуйте буквами, кириллицей вывести одинаковые столбцы на обычном шрифте...

Задача нереализуемая при обычном шрифте. 

Добавлено: и главное пробелов и цифер намешайте. Вообще адский коктейль получится на обычном шрифте.
 
Vladimir Karputov:

А Вы также попробуйте буквами, кириллицей вывести одинаковые столбцы на обычном шрифте...

Задача нереализуемая при обычном шрифте. 

Это гипотетическая задача. Практически выводится только цифровая информация. Вот пример вывода https://www.mql5.com/ru/forum/160673/page2#comment_3827986 - только цифры

A100:

Это гипотетическая задача. Практически выводится только цифровая информация. Вот подтверждение https://www.mql5.com/ru/forum/160673/page2#comment_3827986

Отнюдь. Я давно печатаю информацию буквенно-цифровую и до этого момента всё выглядело очень и очень коряво.
 
Vladimir Karputov:
Отнюдь. Я давно печатаю информацию буквенно-цифровую и до этого момента всё выглядело очень и очень коряво.
Пример приведите пожалуйста
 
A100:
Пример приведите пожалуйста
А где я возьму старый билд? Я обновляюсь сразу и мгновенно.
 
Vladimir Karputov:
А где я возьму старый билд? Я обновляюсь сразу и мгновенно.
Не конкретный код, а пример таблицы - где там нужны именно моноширинные буквы
 
A100:
Не конкретный код, а пример таблицы - где там нужны именно моноширинные буквы

Например когда нужно вывести так: десять символов (причем сколько будет пробелов в конце - неизвестно) + "|" + десять символов (причем сколько будет пробелов в конце - неизвестно) + "|" + десять символов (причем сколько будет пробелов в конце - неизвестно) + "|"

"Символы" - любая смесь букв и цифр. 

 
 Karputov:

Например когда нужно вывести так: десять символов (причем сколько будет пробелов в конце - неизвестно) + "|" + десять символов (причем сколько будет пробелов в конце - неизвестно) + "|" + десять символов (причем сколько будет пробелов в конце - неизвестно) + "|"

"Символы" - любая смесь букв и цифр. 

Выводите все это через Print(), потом открываете .log одним движением в MetaEditor и будет там Вам моноширинный шрифт (да еще и с подсветкой, на весь экран и всеми возможностями редактора). А зачем он именно в Инструментах\Эксперты то нужен, где и так мало места и обычно требуется просмотр последних 5-6ти строк?

У Comment() нет альтернативного способа прочтения информации - там без моноширинного шрифта не обойтись, а у Print() есть прекрасная альтернатива

То что визуально моноширинный шрифт смотрится (как здесь уже отмечали) неудачно - это дело десятое, но то что он занимает значительно больше места - существенно  

