Как тестировать MTF индикатор ?
Тут вопрос в прямых руках
Спасибо за "содержательный" остроумный блистаьтельный ответ! Но, надеюсь, кто-то сможет написать что-то более полезное.
"...унылые прямые будут каждые 96 пятнадцатиминутных свечей"
- если бы было так, то я бы не огорчался. Но эти прямые тянуться в тестере и 200, и 300 свечей, пока не нажму на паузу (((
Уважаемый Integer! Если отвлечься от рисования линий в индикаторе. и сделать советник для М15 по сигналам с Д1... То...
Будет ли советник в тестере правильно интерпретировать сигналы по таким формулам :
double dayi = iBarShift(Symbol(), 1440, Time[i], false);
double H = iHigh(Symbol(), 1440, dayi + 1);
Например: " if ( iClose(NULL,0,i+1) > H ) " и т.д. ?
Да. H будет меняться по мере формирования бара. Но толькот если индикатор вызывается из советника. А если накините индикатор на график визуального тестироания то нет.
может просто не так запускаете, у меня есть например обычный пивот который рассчитывается по свечам Д1 и совершенно нормально тестируется на любом тф, может надо просто поменять тестирование советника на тестирование индикатора?
может просто не так запускаете, у меня есть например обычный пивот который рассчитывается по свечам Д1 и совершенно нормально тестируется на любом тф, может надо просто поменять тестирование советника на тестирование индикатора?
Я вот читаю прекрасные строки : "Terminal build 646: Умный поиск, книги в Маркете и обновление окна..." и т.д. и т.п....
А как тестировать стратегию на М15, если в индикаторе используются данные с Д1 ???? В МТ4 это до сих пор невозможно. как я понимаю?
Индикатор в тестрере при визуализации на М15 выдает унылые и бескомпромиссные прямые линии, вместо того чтобы рисовать по данным с Д1.
Может кто-то подскажет нормальный тестер стратегий, который ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ использует данные с других таймфреймов ?
(я знаю, есть тестеры, где можно выводить окна с других таймфреймов, но это не то)