Как тестировать MTF индикатор ?

Я вот читаю прекрасные строки : "Terminal build 646: Умный поиск, книги в Маркете и обновление окна..." и т.д. и т.п....

А как тестировать стратегию на М15, если в индикаторе используются данные с Д1 ???? В МТ4 это до сих пор невозможно. как я понимаю?

Индикатор в тестрере при визуализации на М15 выдает унылые и бескомпромиссные прямые линии, вместо того чтобы рисовать по данным с Д1.

Может кто-то подскажет нормальный тестер стратегий, который ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ использует данные с других таймфреймов ?

(я знаю, есть тестеры, где можно выводить окна с других таймфреймов, но это не то)

 
Igogo:
Тут вопрос в прямых руках
 
TheXpert:
Тут вопрос в прямых руках


Спасибо за "содержательный" остроумный блистаьтельный ответ! Но, надеюсь, кто-то сможет написать что-то более полезное.
 
А как вы себе представляете данные с Д1 на М15? Именно унылые прямые и будут каждые 96 пятнадцатиминутных свечей, то есть сутки. Если масштаб поменять, получится дневной индикатор, даже ступеньки будут не так заметны )))
 

"...унылые прямые будут каждые 96 пятнадцатиминутных свечей"

- если бы было так, то я бы не огорчался. Но эти прямые тянуться в тестере и 200, и 300 свечей, пока не нажму на паузу (((

 
Тут один вариант... Советник. Для советника написать приблуду которая получает данных от индикатора через iCustom и рисует содержимое буферов индикатора графическими объектами. Со старшими таймфреймами будет все нормально... но с других символами не очень - не будет нулевой бар моделироваться.
 

Вот так это выглядит в тестере...

 

Уважаемый Integer! Если отвлечься от рисования линий в индикаторе. и сделать советник для М15 по сигналам с Д1... То...

Будет ли советник в тестере правильно интерпретировать сигналы по таким формулам :

double dayi = iBarShift(Symbol(), 1440, Time[i], false);

double H = iHigh(Symbol(), 1440, dayi + 1);

Например: " if ( iClose(NULL,0,i+1) > H ) " и т.д. ?

 
Igogo:

Да. H будет меняться по мере формирования бара. Но толькот если индикатор вызывается из советника. А если накините индикатор на график визуального тестироания то нет.
 

может просто не так запускаете, у меня есть например обычный пивот который рассчитывается по свечам Д1 и совершенно нормально тестируется на любом тф, может надо просто  поменять тестирование советника на тестирование индикатора?


 
Aleksey Semenov:

может просто не так запускаете, у меня есть например обычный пивот который рассчитывается по свечам Д1 и совершенно нормально тестируется на любом тф, может надо просто  поменять тестирование советника на тестирование индикатора?


И на кой Вы отвечаете топикстартеру спустя 4 года? думаете за 4 года он так  не смог разобраться со своей проблемой?

