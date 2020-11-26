Проблема с CSV файлами ошибка 5004!!! с TXT читает с CSV не читает - страница 3
и кто же и в какой момент сбрасывает значение последней ошибки, чтобы вы не попали на ошибку какого-то предыдущего момента?
очередные тайны Мадридского двора....
никогда не замечал неоднозначного поведения при использовании предопределенных переменных или ее аналога функции
что _StopFlag работает как IsStopped(), что..
так и _LastError должна просто возвращаться из GetLastError() , что в принципе в справке и написано https://www.mql5.com/ru/docs/check/getlasterror
Возвращает содержимое системной переменной _LastError.
по сабжу, если приведенный код все таки работает, но по невыясненным причинам иногда дает сбой, то скорее всего какой то сторонний процесс пытается иногда обращаться к записываемому файлу
кто это может быть - как вариант защитник Вин10, ну может автор пишет там нелестные отзывы о Билле создателе Майкрософт? )))
решение - попробовать записывать в общую папку Common , если ситуация не изменилась - то значит проблема с флагами, если изменилась, то проблема в доступе к папке
про флаги - установите все флаги FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ |FILE_SHARE_WRITE
если проблема не ушла - то значит кто то обращается к текстовому файлу как юникод - и пытается читать по 2 байта, и возможно вылетает по EOF - нужно попробовать открыть файл как юникодный
но к самому MQL4 не припомню проблем с файлами, в MQL5 иногда бывает тестер не закрывал хэндлы, кажется сейчас ОК
ЗЫ: да кстати, был когда то топик, кажется про сохранение картинки в файл, там оказалось, что в индикаторе запись в файл картинки не происходит синхронно и вроде бы как только что записанную картинку нельзя сразу же прочитать - т.е. с записью в файл в индикаторах может, что то работать не совсем как ожидалось, по крайней в MQL5
предопределённая переменная _LastError хранит последнюю ошибку. А получить ее можно функцией GetLastError() . И можно обнулить значение _LastError. Если ее обнулить, то там будет ноль. Там всегда последняя ошибка.
Последняя не значит, что которая произошла только-что. А вот GetLastError() это конкретно последняя или 0 если ошибки нет. И в документации чётко сказано, что отсутствие ошибки при вызове GetLastError() не обнуляет _LastError
Откуда взяли? Думаю вы заблуждаетесь. Проверить легко сгенерировав ошибку типа 4051.
И кстати в 4-ке GetLastError обнуляет ошибку ;)
File write, которое не share, зачем там?
Ну он же писать в файл вздумал. Или вы думаете что шаре врайт работает без просто флага врайт?, нет же.
Если ошибок не было. Если ошибки были, то там последняя ошибка, и не обязательно ошибка последнего действия.
ЗЫ, да прочитал свою запись, оба косноязычны, тоже двояко так же написал)))) Вот у жены природная грамотность, у меня нет))))
Откуда взяли? Думаю вы заблуждаетесь. Проверить легко сгенерировав ошибку типа 4051.
Не замечал что Получение Последней Ошибки что либо обнуляет.
Логика обычная, сперва получается идентификатор ошибочного действия, что означает появление ошибки и заполнение ПеременнойПоследнейОшибки, и потом ПолучениеПоследнейОшибки.
Просто так функцию GetLastError обычно не вызывают.
Если ошибок не было. Если ошибки были, то там последняя ошибка, и не обязательно ошибка последнего действия.
ЗЫ, да прочитал свою запись, оба косноязычны, тоже двояко так же написал)))) Вот у жены природная грамотность, у меня нет))))
Вот вы верно написали, если не было.
А насчёт обнуления - я замечал и на практике - и в документации так написано к 4-ке.
Не много не так, есть ситуации, когда происходит возврат кода ошибки, но ошибки нет, тогда код ошибки 0, это не после каждого действия происходит. и ГетПоследнейОшибки ничего не делает. Это получатель.
0
ERR_NO_ERROR
Нет ошибки
1
ERR_NO_RESULT
Нет ошибки, но результат неизвестен
Один вон фигню ляпнул и молчит теперь)
Вы то что мне хотите сказать, вы проверяли что не обнуляет? Тогда в документации врут?