Проблема с CSV файлами ошибка 5004!!! с TXT читает с CSV не читает - страница 4

И вам до свидания, знатоки-писатели блин...

код

void OnStart()
  {
   int res=OrderSend("aaa",0,0.01,100,0,0,0,"",0,0,0);
   Print(_LastError);
   PrintFormat("res=%d, LastError %d, GetLastError=%d",res,_LastError,GetLastError());
   PrintFormat("res=%d, LastError %d, GetLastError=%d",res,_LastError,GetLastError());
  }

результат

 
НУ ты крут))) Да, разное поведение. Что в новом билде будет интересно)

 
Valeriy Yastremskiy:

НУ ты крут))) Да, разное поведение. Что в новом билде будет интересно)

Да, сарказм у вас гораздо лучше получается, чем читать что пишут)) я если не уверен - молчу.

 
Проблема топика решилась или нет, я чо то не пойму?
 
Aleksey Mavrin:

Да, сарказм у вас гораздо лучше получается, чем читать что пишут)) я если не уверен - молчу.

это не сарказм, а признание ошибки.

