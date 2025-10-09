Техподдержка MT4 - страница 5

avs-47 #:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как увеличить на один разряд после запятой показания индикаторов в окне данных. На данный момент четыре знака после запятой. Это заложено в программе терминала или зависит от кода индикатора?

В OnInit()

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits + 1);

или любое число…

 
Anatoly Agafonov #:

Да сто раз проверял не хочет, при выборе брокера есть только NPBFX-Demo и NPBFX-Real-2, а  меня   NPBFX-Real ???

Значит данный сервер забанен сервисом Сигналы.

 
Значит данный сервер забанен сервисом Сигналы.

Почему тогда дэмка регистрируется? может есть у кого ответ

Здравсвуйте!
В терминале мт4 на андроиде MetaQuotes ID не зарегестрирован,подскажите что с этим делать?
 
Здравсвуйте!
В терминале мт4 на андроиде MetaQuotes ID не зарегестрирован,подскажите что с этим делать?
  1. Переставить терминал,
  2. и дать доступ к уведомлениям в разрешениях,
  3. или подождать обновления 1384.
 

Здравствуйте!

Обновил винду, навожу порядок в папках... можно как-то сделать, чтобы МТ4 при запуске не создавал папку с длинным цифробуквенным названием в ...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ и не переносил туда папки из каталога запуска? Ну не надо мне так, хочу чтобы в одном месте все лежало. Есть способы заставить это делать? Может ключ какой есть дополнительный? Уже и под админом запускал, и не из папок типа Program Files, все бестолку((

 
Здравствуйте!

Обновил винду, навожу порядок в папках... можно как-то сделать, чтобы МТ4 при запуске не создавал папку с длинным цифробуквенным названием в ...\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ и не переносил туда папки из каталога запуска? Ну не надо мне так, хочу чтобы в одном месте все лежало. Есть способы заставить это делать? Может ключ какой есть дополнительный? Уже и под админом запускал, и не из папок типа Program Files, все бестолку((

/portable

 

Коллеги - прошло три года а воз и ныне там....

Суть запроса разъяснений и устранения багов платформы:

при торговле - иногда случается  при отключении эл эн и не возможности штатно завершить работу ПК, при его последующем включении - и запуске терминала МТ 4 - СНИЗУ ВКЛАДКИ МЕНЮ С НАЗВАНИЕМ торгуемых символов - получаются ПЕРЕМЕШАННЫМИ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ.

Через восстановление ранее сохраненного профиля - также его содержимое загружается в ПЕРЕМЕШЕННОМ ВИДЕ, а именно последовательность снизу торгуемых символов...

В итоге приходится УПРАЖНЯТЬСЯ и МНОГО ЧЕГО искать и актуализировать.... например актуальный номер магик - работающего робота на символе. У меня было к примеру разобрано все по символьно - типа слева - направо евро-доллар, фунт-доллар и т.д. ПРИЧЕМ  магик номер был чем правее, тем больше по своему значению.

В итоге, после очередного включения компа, опять все символы перемешаны... и опять приходится упражняться по поиску максимального используемого магика, к примеру и прочего, типа поиска актуального нуЖНОГО символа, на вкладке снизу, на котором торгует НУЖНЫЙ робот для отсмотра моего.

Как - то так.

Раньше вообще было - после штатного (типа на выходных) обслуживания компа и выключения его после работы в пятницу, далее уже при его последующем включении - опять все вкладки перемешаны....

У МЕНЯ ЕЩЕ ИНТЕРЕС: НЕУЖЕЛИ ТУТ НИКТО НЕ ТОРГУЕТ РОБОТАМИ В ТЕРМИНАЛА НА 100500 вкладках снизу и ни у кого подобного их смешения не возникало?

Все нормально? Да?

Прошу разъяснить: 1. причины смешения вкладок (вроде в настоящее время при штатном отключении компа и выхода из приложения - терминала МТ 4  - такая проблема исключена...)

Не удивлюсь - если нет....

И сейчас опять она будет даже при штатном отключении сохраняться.

2. А также их устранить.

Скрин со смешанными вкладками во вложении.

После их сортировки вручную - типа по - символьно или (-и) по - номерно (магик) - после выключения и закрытия терминала МТ 4 - после последующего включения данная проблема смешения вкладок - сохраняется.

Естественно, при открытии 10 вкладок - это не проблема, но когда на счете 2 терминала по 50 вкладок на   каждом - это уже проблема.

Не надо - только писать (сообщать) - открой 100500 терминалов по 1 вкладке на каждом - не интересно.

К примеру - все металлы были справа, евро-доллар вкладки все были максимально слево:

сейчас после перезапуска все вкладки опять смешались - сохранение в профиль с последующей  его загрузкой - также данную проблему не решает:


Здравствуйте, на одном из инструментов проблема в настройке периодов, подскажите, пожалуйста, как исправить

здраствуйте
как мне обратиться в службу поддержки MT5 или может вы мне поможете
использую скрипт для копирования сделок и хочу что бы мои сделки копировались когда акаунт MT5 закрыт для етого я использую VPS от MQL5 но он почему то не работает подскажите в чем проблема?
