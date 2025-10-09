Техподдержка MT4 - страница 2
Добрый день!
Столкнулся вот с какой проблемой (см. картинку)
Кто-нибудь может прокомментировать?))
Здравствуйте. В ночь с воскресенья на понедельник отключились роботы и не запускались на терминалах, нашел проблему в обновлении 2х роботов но после обновления пришло уведомление о их повторной активации.....
Здравствуйте, по примеру на ютубе решил написать советник, в конце компилировал - получилось 4 ошибки, сам ни в какую не могу разобраться, смотрел видео по устранению ошибок в Метаэдиторе 4 , не понятно мне подскажите пожалуйста что делать, прилагаю скрин
Поставить точку_с_запятой
Кто нибудь подскажет где можно скачать историю котировок Roboforex для МТ4 ( минутный таймфрейм ) ? Звонил в поддержку робофорекс, там сказали, что у них нету, и разве что можно через терминал загрузить архив котировок, но в терминале только за месяц архив. Мне же надо как минимум за 1-2 года. Другие брокеры дают спокойно архив котировок. Робофорекс же нет. Почему ?
Если у самого брокера нет собственной истории, то ее нет нигде. Разве что какой-то энтузиаст ведет специально. При этом никто не запрещает взять минутную историю у другого брокера, подставив ее в свой терминал. Да, будут некоторые расхождения с реальной историей Робо, но какие именно, уже никто никогда не узнает. Поэтому пользуйтесь тем, что есть - историей другого брокера.