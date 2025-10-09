Техподдержка MT4 - страница 2

Добрый день!

Столкнулся вот с какой проблемой (см. картинку) Ошибка при вычитании

Кто-нибудь может прокомментировать?))

 
в глаза долбишся
 
Здравствуйте, купил Советник 1.12.2020 , Советник не работает, нажал на отмену операции, глухо, все молчат денег нету, английский не знаю давно бы к ним позвонил, блин что за беспредел в нашей гребанной жизни везде?
 
Здравствуйте. В ночь с воскресенья на понедельник отключились роботы и не запускались на терминалах, нашел проблему в обновлении 2х роботов но после обновления пришло уведомление о их повторной активации.....
 
Наверное, Windows обновился (при ключевых обновлениях Windows могут теряться активации).
 
Здравствуйте, по примеру на ютубе решил написать советник, в конце компилировал - получилось 4 ошибки, сам ни в какую не могу разобраться, смотрел видео по устранению ошибок в Метаэдиторе 4 , не понятно мне подскажите пожалуйста что делать, прилагаю скрин
Поставить точку_с_запятой

 
Кто нибудь подскажет где можно скачать историю котировок Roboforex для МТ4 ( минутный таймфрейм ) ? Звонил в поддержку робофорекс, там сказали, что у них нету, и разве что можно через терминал загрузить архив котировок, но в терминале только за месяц архив. Мне же надо как минимум за 1-2 года. Другие брокеры дают спокойно архив котировок. Робофорекс же нет. Почему ? 
 
Если у самого брокера нет собственной истории, то ее нет нигде. Разве что какой-то энтузиаст ведет специально. При этом никто не запрещает взять минутную историю у другого брокера, подставив ее в свой терминал. Да, будут некоторые расхождения с реальной историей Робо, но какие именно, уже никто никогда не узнает. Поэтому пользуйтесь тем, что есть - историей другого брокера.

