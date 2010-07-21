баг или жара сказывается?) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуйте заменить j++ на
j=j+1
j+=1
++j
и скажите какой вариант работает правильно. Вроде все они, включая j++, должны работать одинаково.
не в этом дело.
а в этом, надо типа так:
так низзя)
в коментах написано, для чего это нужно.
так низзя)
в коментах написано, для чего это нужно.
j - вроде одна переменная, что не так?
Почитайте раздел: Область видимости и время жизни переменных. У Вас две разных переменных с одним иминем j, а не одна как Вы думаете!
если сделать j глобальной переменной работает, как задумано. спасибо.
а переменная обьявлена таки один раз..
ashofthedream: глобальная область видимости - это как забор на улице, никто не гарантирует что завтра кто-нибудь не напишет слово *** поверх каких-то очень важных и нужных данных.. ©bash
какое условие?
повторю вопрос, какое условие? у Вас в коде нет никакого условия. Один пример я уже показал. Ещё один
из справки:
Оператор завершения break
Оператор break прекращает выполнение ближайшего вложенного внешнего оператора switch, while, do-while или for. Управление передается оператору, следующему за заканчиваемым. Одно из назначений этого оператора - закончить выполнение цикла при присваивании некоторой переменной определенного значения.
Пример:
//--- поиск первого нулевого элемента
for(i=0;i<array_size;i++)
if(array[i]==0)
break;
Схематично, работает как то так:
Скрипт.
В журнале следующее:
ни панятна)
j - вроде одна переменная, что не так?
Если прогнать это код как C-шный, используя какой-нибудь рабочий компилятор C, и заменив Print() на printf(), и исполнить получившийся exe-шник, то увидим следующие результаты:
j=1
i=1, j=1
j=2
i=2, j=2
j=3
i=3, j=3
j=4
i=4, j=4
j=5
i=5, j=5
j=6
i=6, j=6
j=7
i=7, j=7
j=8
i=8, j=8
j=9
i=9, j=9
Какой Чемпионат 2010 с таким инструментом? Стоит немного изменить код, и он не работает. А ведь оптимизатор на подходе, и он ещё добавит ошибок и - именно такого рода.
Сколько до начала Чемпионата 2010 осталось? Чуть больше 2-х месяцев? :)
Отставить паникерство - ошибка уже исправлена. Это оптимизатор кода перестарался.
Каждый билд компилятора проходит серию обязательных стресс-тестов (на текущий момент у нас используется длинная серия из 728 тестов). Новые найденные ошибки добавляем в тестовый план, что позволяет нам лучше контролировать качество компилятора в последующих сборках:
Мы контролируем качество наших продуктов, собираем все креши, учитываем статистику каждого билда, активно добавляем новый функционал и часто выпускаем новые версии.
К запланированным запускам реальных торгов брокерами в сентябре мы придем в отличной форме.