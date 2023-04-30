ООП - страница 2
По факту при нормальном подходе ООП реализованное в MQL5 (совместно с ресурсами самого терминала) дадут значительный прирост в скорости работы.
Производительность OOP не увеличивает. Польза от него - например, есть какая-то функция, вызываемая с некоторыми параметрами (допустим расчет ЕМА), в функции используется статическая переменная для сохранения предыдущего значения EMA. Поскольку функция хранит последнее значение, на основе которого будут выполнятся вычисления, то при следующем вызове функции, ее уже нельзя вызывать с другими параметрами (символ, таймфрейм, период сглаживания), поэтому, если надо вызывать функцию с разными параметрами, надо сделать ее копию с другим именем или вместо статической переменной использовать глобальную передаваемую по ссылке. Это единственный случай, когда удобней использовать объект - загружается экземпляр объекта, устанавливаются ему параметры, а потом вызывается метод без параметров. Если же в объект включены методы, выполнение которых не зависит от предыдущих выполнений или вообще от каких либо параметров с которыми загружается объект, это ничего не дает, кроме потребления ресурсов.
Увеличивает, увеличивает, еще как увеличивает. Правда тут все зависит от опыта, фантазии и кривизны рук программера (именно в таком порядке)... :)
А по сути даже если предположить, что ООП (при самом ужасном к нему подходе) не увеличит скорость исполнения, или увеличит ее незначительно (хотя, я лично сомневаюсь, что увеличение в 10-ки раз можно считать незначительным) оно все равно будет полезней для ПОНИМАЮЩИХ разработчиков чем все возможные недостатки ООП.
Тут дело в том, что MQL5 при наличии в неем ООП так или иначе будет способствовать развитию модульного (юнитного) подхода к программированию, чего не наблюдается в MQL4 (если не считать библиотек). Это вызвано тем, что структуры, классы или их группы удобно располагать в отдельных файлах (модулях) и при необходимости использовать.
Также за счет абстрагирования, инкапсуляции, наследования и полиморфизма использование классов позволит отладить готовые блоки (модули) и уже не задумываясь об их начинки использовать их в своей работе.
Также по идее, применение ООП должно повысить уровень и удобство использования в торговых системах внешних DLL и иного программного тюнинга.
В совокупности с использованием библиотек это в десятки раз облегчит жизнь разработчикам, а также намного ускорит разработку достаточно сложных экспертов.
Увеличивает, увеличивает, еще как увеличивает....
Кто это вам сказал? Не правда. Все остальное правильно.
Повторюсь - Увеличивает, увеличивает, еще как увеличивает. Правда тут все зависит от опыта, фантазии и кривизны рук программера (именно в таком порядке)...
Когда-то давно я сравнивал скорость инициализации своего советника, за исключением незначительных деталей программный код был одинаков (в MQL5 при этом использовалась миграционная библиотека). По итогам выяснилось, что MQL5 выполнял инициализацию в среднем в 2,5 раза быстрей.
Я конечно знаю, что это не показатель, но по прежнему уверен в том, что при правильном подходе, даже сейчас скорость MQL5 выше в среднем раз в 10.
Спорить тут можно до посинения, но вот стоит попробовать реализовать OnTrade() или OnChartEvent и все станет ясно. Но кроме этих вещей есть еще много "вкусностей"...
Есть конечно косяки в скорости, связанные с тестером стратегий и индикаторами. Но со временем эти недостатки будут устранены разработчиками терминала, или авторами торговых экспертов.
Кроме того, MQ не раз заявляли о том, что максимальная скорость исполнения программного кода пока не доступна (насколько я знаю до сих пор)...
Увеличвает... увеличивает... осталось спеть это на мотив мантры с бубенчиком в руках одевшись в рясу.
MQL5 быстрее MQL4, не потому, что он поддерживает объекты.
С помощью функции GetTickCount() сделал тест аналогичных советников с применением ООП и без:
Тест my_oop_ea ( с ООП )
RJ 0 Core 1 15:12:15 Время теста = 115203
EO 0 Core 1 15:12:15 EURUSD,H1: 6124935 ticks (3052 bars) generated within 115203 ms (total bars in history 9199)
RP 0 Core 1 15:12:15 Disconnected
Тест My_First_EA ( без ООП )
RH 0 Core 1 15:18:54 Время теста = 90578
CR 0 Core 1 15:18:54 EURUSD,H1: 6124935 ticks (3052 bars) generated within 90578 ms (total bars in history 9199)
OR 0 Core 1 15:18:54 Disconnected
Разница небольшая но не в пользу ООП. А в случае оптимизации эта разница умножится на количество прогонов, если правильно понял.
Для себя выводы сделал.
Так же сравнил стандартные советники MACD Sample для МТ5 ( с ООП ) и для МТ4:
Macd Sample MT5
FO 0 Core 1 18:03:21 Время теста = 126016
FD 0 Core 1 18:03:21 EURUSD,M1: 6124935 ticks (181129 bars) generated within 126016 ms (total bars in history 545615)
Macd Sample MT4
18:12:52 2010.06.30 23:59 MACD Sample EURUSD,M1: Время теста = 64406
Результаты поразительные - MT5 и MQL c ООП не только пожиратель ресурсов, но и пожиратель времени трейдера.
Когда тестируете разные платформы MT4 и MT5, нельзя делать выводы именно об ООП. Различия в результатах на 90% обусловлены разной архитектурой систем.
Кроме того, пока у MQL5 полностью отключен оптимизатор кода - его доводим до ума. Как включим - результаты сразу кратно улучшатся.
Вчера как раз вышла статья со сравнением скорости MQL4 и MQL5 - рекомендую ознакомиться:
Функция с еще одним параметром работает явно медленнее. Неужели только из-за параметра?