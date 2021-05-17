Интересное и юмор - страница 255

Новый комментарий
[Deleted]  

Прогноз 

от

Степана Демуры

 https://www.youtube.com/watch?v=Mcy-kIqPsAE

[Deleted]  

Силикон при ультрафиолете

 http://holymoses.rybalka.com/blog/view/10432/

 
https://www.youtube.com/watch?v=bOcxL7Aaodc#t=246.605757
[Deleted]  

Особое мнение Андрей Илларионов 6 июля 2016

 https://www.youtube.com/watch?v=-8G1EKHOlwE

[Deleted]  
Я узнал, что у меня 
 Есть огромная семья  
 И тропинка, и лесок, 
 В поле каждый колосок! 
 
 Речка, небо голубое 
 Это все моё, родное! 
 Это Родина моя! 
 Всех люблю на свете я! 
 
Прикольный сайт с юмором на трейдерскую тему http://jokerfx.ru/
Форекс - Интервью с экспертом
Представитель ДЦ о работе с VIP-клиентами
 
В любых компьютерных исследованиях большую помощь вам окажет функциональная клавиша F1 или команда HELP. 
 
Трейдер в парикмахерской. Парикмахер спрашивает- как дела на бирже? Трейдер отвечает нормально, ситуация нормализуется. Через пять минут парикмахер опять - как дела на бирже? Трейдер отвечает нормально. Через пять минут парикмахер опять - как дела на бирже? Трейдер не выдерживает. Что вы задаете мне один и тот же вопрос?! Парикмахер. Просто у вас волосы встают дыбом. Удобнее стричь.
 
.
 
Вот это я выдрал тему.:))) Из таких глубин....
1...248249250251252253254255256
Новый комментарий