Вот это я выдрал тему.:))) Из таких глубин....
А стоило? В разделе Общее есть эти темы. А здесь MT4, как-то не к месту.
Главное побольше непонятных слов. Парциальное давление от чего возникает? От наличие какой-то составляющей газа. Чем больше компонента, тем выше его парциальное давление. Это не только я придумал, еще такую вот табличку нашел:
Заметьте, измерение количества воды в граммах делает вопрос как-то более понятным и реальным, в отличие от использования понятия "парциальное давление".
Какова взаимосвязь массы с давлением, не знаю. Линейная ли, или какая другая. Думаю никто и не скажет здесь.
ps: Давление и количество прямо пропорционально связаны.
Старый диаметр атома водорода был 0,87*10-15 m, новый – 0,84*10-15 m. Для погрешности разница велика. Все исследования проводились с 1999 г. по 2013 г