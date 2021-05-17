Интересное и юмор - страница 256

Alexey Viktorov:
Вот это я выдрал тему.:))) Из таких глубин....

А стоило? В разделе Общее есть эти темы. А здесь MT4, как-то не к месту.

 
Edgar Akhmadeev:

Я ту тему и искал, а попал в случайно эту.
 
Dmitry Fedoseev:

Главное побольше непонятных слов. Парциальное давление от чего возникает? От наличие какой-то составляющей газа. Чем больше компонента, тем выше его парциальное давление. Это не только я придумал, еще такую вот табличку нашел:

  

Заметьте, измерение количества воды в граммах делает вопрос как-то более понятным и реальным, в отличие от использования понятия "парциальное давление". 

Какова взаимосвязь массы с давлением, не знаю. Линейная ли, или какая другая. Думаю никто и не скажет здесь.

ps: Давление и количество прямо пропорционально связаны. 

Старый диаметр атома водорода был 0,87*10-15 m, новый – 0,84*10-15 m. Для погрешности разница велика. Все исследования проводились с 1999 г. по 2013 г

 
Со следующего года банки массово начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, выяснили «Известия». В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет. Положительными сторонами подобной технологии будут скорость и удобство, однако эксперты предупреждают о рисках мошенничества. Три основных — перехват кода, злоумышленник в банке и подбор такого ключа.
Только начали справляться с мошенниками, разводящими пенсионеров, так придумали новый метод. 
 
Первая МТС.
