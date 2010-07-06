РАЗРАБОТЧИКАМ!!! Ограничение тестера периодом тестирование в 4 года. Что делать?

Новый комментарий
 

Обычные советники по простым условиям работаю нормально, тестируют с 1993 года.

Но я написал советник, который активно использует все таймфреймы, копирует в буферы, анализирует и тд, все по порядку...

Так вот с ним и проблема... тестер просто не начинает тест, если период тестирования больше чем 4 года...

т.е. если я ставлю начать тестирование с 2006.01.01. или раньше, его выкидывает, практически сразу...

но если дату выставить к примеру 2006.07.05, то работает нормально...

Что это такое может быть и как с этим бороться? Заранее благодарен. 

[Удален]  
BaTTLeBLooM:

Обычные советники по простым условиям работаю нормально, тестируют с 1993 года.

Но я написал советник, который активно использует все таймфреймы, копирует в буферы, анализирует и тд, все по порядку...

Так вот с ним и проблема... тестер просто не начинает тест, если период тестирования больше чем 4 года...

т.е. если я ставлю начать тестирование с 2006.01.01. или раньше, его выкидывает, практически сразу...

но если дату выставить к примеру 2006.07.05, то работает нормально...

Что это такое может быть и как с этим бороться? Заранее благодарен. 

По каким парам идет тестирование, и какой самый младший ТФ?

PS

Также желательно указать сервер или ДЦ...


 
Interesting:

По каким парам идет тестирование, и какой самый младший ТФ?

PS

Также желательно указать сервер или ДЦ...


 

Пара GBPUSD 

Самый старший - месяцы... самый младший минуты

А что у нас уже какой то ДЦ поддерживает МТ5?

Терминал тот, на который дана ссылка на этом сайте MQL5 

[Удален]  
BaTTLeBLooM:

 

Пара GBPUSD 

Самый старший - месяцы... самый младший минуты

А что у нас уже какой то ДЦ поддерживает МТ5?

Терминал тот, на который дана ссылка на этом сайте MQL5 

Есть несколько ДЦ, которые занимаются тестирование новой платформы, к примеру эти:

1. Альпари - http://www.alpari.ru

2. Broco - http://www.brocompany.ru/

3. Admiral markets - http://www.forextrade.ee/


PS

На родном сервере (от MQ) вроде говорят история более полная, но я пока дальше 2000 года не заглядывал (хотя вроде показывает что есть с 1993 года инфа по многим парам)...

 

Приложите эксперта.

Можете в личку или в заявке в сервисдеск.

Будем смотреть. 

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

И еще вопрос.

На каком периоде вы тестируетесь? 

[Удален]  

Проверьте синхронизированность  данных и глубину истории по символу-периоду.

Проверить глубину истории можно при помощи вот такой функции SeriesInfoInteger. А синхронизирована инфа или нет так SymbolIsSynchronized

PS

У меня к примеру, по Фунту минуты начинаются с 2007.07.30 14:46:00 (если нужно глубже то это тока подгружать)...




 

Смотрите справку терминала, тестер обеспечивает как минимум 100 баров в начале тестирования. 100 баров на месячном таймфрейме - это фактически 8 лет. Если у вас есть история за 12 лет, то из них 8 уйдет на обеспечение 100 барови останется  4, на которых и будет проведено тестирование.



[Удален]  
alexvd:

И еще вопрос.

На каком периоде вы тестируетесь? 

Да на всех там, на всех... :)
 
Rosh:

Смотрите справку терминала, тестер обеспечивает как минимум 100 баров в начале тестирования. 100 баров на месячном таймфрейме - это фактически 8 лет. Если у вас есть история за 12 лет, то из них 8 уйдет на обеспечение 100 барови останется  4, на которых и будет проведено тестирование.



вот это ответ уже по теме ))) теперь поянл в чем соль... надо ограничиться недельными графиками...

а почему такое жесткое ограгничение? ) 

Новый комментарий