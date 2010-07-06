РАЗРАБОТЧИКАМ!!! Ограничение тестера периодом тестирование в 4 года. Что делать?
Обычные советники по простым условиям работаю нормально, тестируют с 1993 года.
Но я написал советник, который активно использует все таймфреймы, копирует в буферы, анализирует и тд, все по порядку...
Так вот с ним и проблема... тестер просто не начинает тест, если период тестирования больше чем 4 года...
т.е. если я ставлю начать тестирование с 2006.01.01. или раньше, его выкидывает, практически сразу...
но если дату выставить к примеру 2006.07.05, то работает нормально...
Что это такое может быть и как с этим бороться? Заранее благодарен.
По каким парам идет тестирование, и какой самый младший ТФ?
PS
Также желательно указать сервер или ДЦ...
Самый старший - месяцы... самый младший минуты
А что у нас уже какой то ДЦ поддерживает МТ5?
Терминал тот, на который дана ссылка на этом сайте MQL5
Пара GBPUSD
Есть несколько ДЦ, которые занимаются тестирование новой платформы, к примеру эти:
1. Альпари - http://www.alpari.ru
2. Broco - http://www.brocompany.ru/
3. Admiral markets - http://www.forextrade.ee/
PS
На родном сервере (от MQ) вроде говорят история более полная, но я пока дальше 2000 года не заглядывал (хотя вроде показывает что есть с 1993 года инфа по многим парам)...
Приложите эксперта.
Можете в личку или в заявке в сервисдеск.
Будем смотреть.
- www.mql5.com
И еще вопрос.
На каком периоде вы тестируетесь?
Проверьте синхронизированность данных и глубину истории по символу-периоду.
Проверить глубину истории можно при помощи вот такой функции SeriesInfoInteger. А синхронизирована инфа или нет так SymbolIsSynchronized
PS
У меня к примеру, по Фунту минуты начинаются с 2007.07.30 14:46:00 (если нужно глубже то это тока подгружать)...
Смотрите справку терминала, тестер обеспечивает как минимум 100 баров в начале тестирования. 100 баров на месячном таймфрейме - это фактически 8 лет. Если у вас есть история за 12 лет, то из них 8 уйдет на обеспечение 100 барови останется 4, на которых и будет проведено тестирование.
И еще вопрос.
На каком периоде вы тестируетесь?
Смотрите справку терминала, тестер обеспечивает как минимум 100 баров в начале тестирования. 100 баров на месячном таймфрейме - это фактически 8 лет. Если у вас есть история за 12 лет, то из них 8 уйдет на обеспечение 100 барови останется 4, на которых и будет проведено тестирование.
вот это ответ уже по теме ))) теперь поянл в чем соль... надо ограничиться недельными графиками...
а почему такое жесткое ограгничение? )
