Трейдеры из НИЖНЕГО НОВГОРОДА. Объединяйтесь. - страница 2

prikolnyjkent:

Ага... Щаз прямо...

Здесь все - люди серьёзные  ... хвастаться не станут.

Скромность - одно из достоинств истинного джентльмена 

Давненько не появлялись здесь, как успехи в использовании статистики исходов? Нашли ли корелляцию со статистикой прибыли?)
 
Давненько не появлялись здесь, как успехи в использовании статистики исходов? Нашли ли корелляцию со статистикой прибыли?)

Ничего подобного ... Я по несколько раз в день заглядываю на форум в поиске заблудшей души, нуждающейся в дополнительной информации 

А успехи у меня ровно такие, какие и должны быть у человека, собирающего информацию, обрабатывающего её... и получающего решение: неспешное, но по-механически основательное производство наличности.

Корелляцию статистики исходов с прибылью я никакую и не искал (по известной Вам причине: управляя объёмами позиций из любой статистики исходов можно делать хошь положительную, хошь отрицательную статистику прибыли) 

 
Жаль, что вы так внезапно прервали ветку. Было бы интересно посмотреть окончательные результаты ваших экспериментов и как их результаты можно использовать на практике. Ваша идея у меня вызывает сомнения, поскольку вряд ли существуют какие-либо закономерности в статистике чередования выигрышных и проигрышных сделок исходного советника, результаты работы которого вы хотите использовать в эксперте, который используя статистику исходов первого советника, вытащит общий результат в плюс. Не знаю, может я неправильно понял вашу идею, ну так вы все карты и не выкладывали, можно было только догадываться.
 
Я по несколько раз в день заглядываю на форум в поиске заблудшей души, нуждающейся в дополнительной информации ...

Евгений, привет!!

Посмотри почту пожалуйста, интересная информация.

 

Народ, здесь есть кто-нибудь из толковых программистов. Есть одна тема - нужно ее на язык перевести. Нужен человек, который сможет реализовать идею торговли в робота. Нужно понять закономерность открытия сделок - работа ооооочень сложная,нужен человек обязательно из Нижнего Новгорода, чтобы можно было встретиться, сесть и поболтать заранее.

Что на выходе?

Н‌а выходе мы получим робота, который СТАБИЛЬНО приносит от 1 до 10% в месяц от депозита, а при более грамотной работе с ним - подключаясь вручную - можно сделать 40%. Есть желающие и главное - умеющие!!!! Напишите мне в личку - и начнем работать. Можно на электронку 8182888@mail.ru

 
Имея современные средства и каналы коммуникации Вы можете встретиться, сесть и поболтать с человеком из любого города.)))
 
Имея современные средства и каналы коммуникации Вы можете встретиться, сесть и поболтать с человеком из любого города.)))

мне нужен человек, с которым я лично встречусь.
 

Че, так и не нашлось программистов из НН, да?

только мы, простые трейдеры???

