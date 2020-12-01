Трейдеры из НИЖНЕГО НОВГОРОДА. Объединяйтесь. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага... Щаз прямо...
Здесь все - люди серьёзные ... хвастаться не станут.
Скромность - одно из достоинств истинного джентльмена
Давненько не появлялись здесь, как успехи в использовании статистики исходов? Нашли ли корелляцию со статистикой прибыли?)
Ничего подобного ... Я по несколько раз в день заглядываю на форум в поиске заблудшей души, нуждающейся в дополнительной информации
А успехи у меня ровно такие, какие и должны быть у человека, собирающего информацию, обрабатывающего её... и получающего решение: неспешное, но по-механически основательное производство наличности.
Корелляцию статистики исходов с прибылью я никакую и не искал (по известной Вам причине: управляя объёмами позиций из любой статистики исходов можно делать хошь положительную, хошь отрицательную статистику прибыли)
Ничего подобного ... Я по несколько раз в день заглядываю на форум в поиске заблудшей души, нуждающейся в дополнительной информации
А успехи у меня ровно такие, какие и должны быть у человека, собирающего информацию, обрабатывающего её... и получающего решение: неспешное, но по-механически основательное производство наличности.
Корелляцию статистики исходов с прибылью я никакую и не искал (по известной Вам причине: управляя объёмами позиций из любой статистики исходов можно делать хошь положительную, хошь отрицательную статистику прибыли)
Я по несколько раз в день заглядываю на форум в поиске заблудшей души, нуждающейся в дополнительной информации ...
Евгений, привет!!
Посмотри почту пожалуйста, интересная информация.
Народ, здесь есть кто-нибудь из толковых программистов. Есть одна тема - нужно ее на язык перевести. Нужен человек, который сможет реализовать идею торговли в робота. Нужно понять закономерность открытия сделок - работа ооооочень сложная,нужен человек обязательно из Нижнего Новгорода, чтобы можно было встретиться, сесть и поболтать заранее.
Что на выходе?
На выходе мы получим робота, который СТАБИЛЬНО приносит от 1 до 10% в месяц от депозита, а при более грамотной работе с ним - подключаясь вручную - можно сделать 40%. Есть желающие и главное - умеющие!!!! Напишите мне в личку - и начнем работать. Можно на электронку 8182888@mail.ru
Народ, здесь есть кто-нибудь из толковых программистов. Есть одна тема - нужно ее на язык перевести. Нужен человек, который сможет реализовать идею торговли в робота. Нужно понять закономерность открытия сделок - работа ооооочень сложная,нужен человек обязательно из Нижнего Новгорода, чтобы можно было встретиться, сесть и поболтать заранее.
Что на выходе?
На выходе мы получим робота, который СТАБИЛЬНО приносит от 1 до 10% в месяц от депозита, а при более грамотной работе с ним - подключаясь вручную - можно сделать 40%. Есть желающие и главное - умеющие!!!! Напишите мне в личку - и начнем работать. Можно на электронку 8182888@mail.ru
Имея современные средства и каналы коммуникации Вы можете встретиться, сесть и поболтать с человеком из любого города.)))
Имея современные средства и каналы коммуникации Вы можете встретиться, сесть и поболтать с человеком из любого города.)))
мне нужен человек, с которым я лично встречусь.
Че, так и не нашлось программистов из НН, да?
только мы, простые трейдеры???