Трейдеры из НИЖНЕГО НОВГОРОДА. Объединяйтесь.

Новый комментарий
[Deleted]  

Тяжеловато одному докопаться до истины, а в форуме много не спросишь, не объяснишь, не поймёшь.

Вобщем, если кому-то нужна помощь, кто хочет сотрудничать и обмениваться бирживым опытом - мои реквизиты:

Евгений, 26 лет, на Forexe примерно 2 года.

infinum13@rambler.ru

icq: 451485350 (в рабочие дни всегда он-лайн)

[Deleted]  
Чё, тут из Нижнего только я???
[Deleted]  

И ещё разок

 
Мало нас осталось, и далеко друг от друга, но мы в тельняшках !
 
а может еще разок?)
 

Тссссс!

Деньги любят тишину,

перепись нам ни к чему )))

 

Вы не из налоговой часом? 

 
Evgeniy Lozinskiy:
а может еще разок?)

А я ооооочень советую ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 

Ты можешь спокойно торговать один, пока ты не опасен "рынку",.. пока твои действия НЕ МЕШАЮТ ВАЛЮТЕ ХОДИТЬ и ты тихо, мирно, не спеша, теряешь свой депозит... Но,.. 

... как только ты понимаешь, что к чему,.. начинаешь использовать необходимость двигаться у цены (зарабатывать же мейкерам как-то надо ) и депозит твой начинает рост, то, в один прекрасный момент, ты с удивлением наблюдаешь такое "чудо", как движение цены ПРОТИВ КАЖДОЙ ТВОЕЙ НОВОЙ ПОЗИЦИИ, что бы ты ни делал и по какой бы системе ни торговал 

Вот в этот момент ты ооооочень нуждаешься "в друге", у которого ты можешь спросить: "Братан, ты видишь ТО же, что и я?..".

И если "да", то братан резко кидается "на хвост" этому "чуду"... и пытается "настричь с него, по максимуму, капусты"  (чтобы тебе не обидно было - хоть братану польза). Но,.. (и тут возникает второе "чудо") как только братан начинает "снимать сливки" - первое чудо, по-быстренькому, исчезает ... и ты снова получаешь возможность спокойно торговать  ... Вот почему братан ооооочень нужен в нашем деле 

 

Так что - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ (!)... Объединяйтесь, ребята,.. если вы торгуете уже так, что постоянно ощущаете на себе давление такого-вот "чуда"...  

[Удален]  
prikolnyjkent:  ... Вот почему братан ооооочень нужен в нашем деле
В качестве братана можно спокойно использовать счет у другого брокера. В любое объединение может проникнуть крот...
 
LRA:
В качестве братана можно спокойно использовать счет у другого брокера...
 Можно. Но, может такой вариант кому-нибудь не удобен ... В этом случае - нужен братан 
 
Да много нас из Нижнего Новгорода, только все работают, и не хотят здесь писать))Как у вас успехи?Делитесь!)
 
Evgenyi Nerobov:
Да много нас из Нижнего Новгорода, только все работают, и не хотят здесь писать))Как у вас успехи?Делитесь!)

Ага... Щаз прямо...

Здесь все - люди серьёзные  ... хвастаться не станут.

Скромность - одно из достоинств истинного джентльмена 

12
Новый комментарий