Трейдеры из НИЖНЕГО НОВГОРОДА. Объединяйтесь.
И ещё разок
Тссссс!
Деньги любят тишину,
перепись нам ни к чему )))
Вы не из налоговой часом?
а может еще разок?)
А я ооооочень советую ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Ты можешь спокойно торговать один, пока ты не опасен "рынку",.. пока твои действия НЕ МЕШАЮТ ВАЛЮТЕ ХОДИТЬ и ты тихо, мирно, не спеша, теряешь свой депозит... Но,..
... как только ты понимаешь, что к чему,.. начинаешь использовать необходимость двигаться у цены (зарабатывать же мейкерам как-то надо ) и депозит твой начинает рост, то, в один прекрасный момент, ты с удивлением наблюдаешь такое "чудо", как движение цены ПРОТИВ КАЖДОЙ ТВОЕЙ НОВОЙ ПОЗИЦИИ, что бы ты ни делал и по какой бы системе ни торговал
Вот в этот момент ты ооооочень нуждаешься "в друге", у которого ты можешь спросить: "Братан, ты видишь ТО же, что и я?..".
И если "да", то братан резко кидается "на хвост" этому "чуду"... и пытается "настричь с него, по максимуму, капусты" (чтобы тебе не обидно было - хоть братану польза). Но,.. (и тут возникает второе "чудо") как только братан начинает "снимать сливки" - первое чудо, по-быстренькому, исчезает ... и ты снова получаешь возможность спокойно торговать ... Вот почему братан ооооочень нужен в нашем деле
Так что - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ (!)... Объединяйтесь, ребята,.. если вы торгуете уже так, что постоянно ощущаете на себе давление такого-вот "чуда"...
В качестве братана можно спокойно использовать счет у другого брокера...
Да много нас из Нижнего Новгорода, только все работают, и не хотят здесь писать))Как у вас успехи?Делитесь!)
Ага... Щаз прямо...
Здесь все - люди серьёзные ... хвастаться не станут.
Скромность - одно из достоинств истинного джентльмена
Тяжеловато одному докопаться до истины, а в форуме много не спросишь, не объяснишь, не поймёшь.
Вобщем, если кому-то нужна помощь, кто хочет сотрудничать и обмениваться бирживым опытом - мои реквизиты:
Евгений, 26 лет, на Forexe примерно 2 года.
infinum13@rambler.ru
icq: 451485350 (в рабочие дни всегда он-лайн)