Здесь полно болтологии, профессоров и доцентов демагогии.

Чем не прибыльная система, на демо?

Тестами не занимаюсь, это для новичков и продавцов псевдо-прибыльных советников.

В основе успеха- мультисистемная торговля , основанная на свечном анализе, никаких супер-пупер индикаторов.

99% -это обман.

Честно сказать захожу сюда не часто, и всегда одно и тоже.

Нужен финансовый партнер. Если кого-то заинтересует. Можно проверить на небольшом реале. Не вижу здесь проблем никаких, при надежном брокере.

Кстати , как дела у Юсуфа Султонова с его программой?


 
Судя по профилю, все таки Вам не мешало бы предварительно тестить свои ТС-ки...
 

Тестирование это тупик, подгонка на исторических данных. Сколько раз это проходили все.

Прошлое не всегда в точности повторяется снова. Все кто этим занимается

потом горько сожалеют. В тестах все прекрасно, потом на  демо или реале  полная труба.

Также как и покупая ваши бесполезные игрушки с нарисованными графиками.

Совет новичкам -не увлекайтесь тестами, не повторяйте чужих ошибок, не теряйте времени на пустое.

Советую читать все о свечах : Грегори Морис, Стив Нисон, секретные коды японских свечей (англ) и др.

 
онлайн  торговля за 10 декабря :10 декабря
 
Полное не понимание теории трейдинга как системы.  Детский лепет...   Да и предложенные результаты говорят о том же...

Почему Вы скрываете полный отчет о торговле, если желаете заинтересовать своими картинками?   Да и данные о начальном депозите где-то затерялись...

 
Тестирование - это не тупик, а возможность проверки работоспособности стратегии.

Если ТС показывает положительные результаты, то есть смысл ее проверки реалтайм на демо.

Ну, и после этого уже на реале.

И про какие подгонки и нарисованные графики - вообще не относится ко всем. Отчеты тестера - это данные. Не с потолка. Может быть, кто-то и рисует там что-то, но это не означает, что всех сразу под одну гребенку.

P.S Успех трех дней и даже месяца также не может означать много, т.к "Прошлое не всегда в точности повторяется снова". А тестирование как раз способно дать оценку за более длительные периоды.

 
Вы для начала свой сигнал из минуса выведите, а потом советуйте тут.

 
Alexandr Saprykin:

Вы для начала свой сигнал из минуса выведите, а потом советуйте тут.

Вопрос лишь времени . Новая система торгует 3 неделю всего. Нет никаких индикаторов, в основе

совершенно независимый от многих факторов принцип торговли (спреды, реквоты, шпильки и прочее)

на что вы там еще ссылаетесь при плохой торговле. Волна не туда пошла, машки не там пересеклись где

вы хотели. Уровни, пробои , ложные пробои , истинные пробои, объемы - выдумки для учеников, запудривание мозгов.

Все написано на графике, читайте.

Утром прибыль 145 $  сейчас 215 $. Просадки минимальны. За 3 недели-максимум 7%. депо начальное 10000. Лот 0,1.

рис.3

 
fregat555:

За 3 недели-максимум 7%. 

На скрине уже 11%. Не дело принципа - дело цифр. И слов.

 
fregat555:

Вопрос лишь времени ...

Уровни, пробои , ложные пробои , истинные пробои, объемы - выдумки для учеников, запудривание мозгов.

Все написано на графике, читайте.


Кончай балоболить!  Покажи ПОЛНЫЙ отчет, без вранья..., и все вопросы отпадут...

