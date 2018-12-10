Куплю стабильно зарабатывающий советник - страница 11
Здесь полно болтологии, профессоров и доцентов демагогии.
Чем не прибыльная система, на демо?
Тестами не занимаюсь, это для новичков и продавцов псевдо-прибыльных советников.
В основе успеха- мультисистемная торговля , основанная на свечном анализе, никаких супер-пупер индикаторов.
99% -это обман.
Честно сказать захожу сюда не часто, и всегда одно и тоже.
Нужен финансовый партнер. Если кого-то заинтересует. Можно проверить на небольшом реале. Не вижу здесь проблем никаких, при надежном брокере.
Кстати , как дела у Юсуфа Султонова с его программой?
Тестирование это тупик, подгонка на исторических данных. Сколько раз это проходили все.
Прошлое не всегда в точности повторяется снова. Все кто этим занимается
потом горько сожалеют. В тестах все прекрасно, потом на демо или реале полная труба.
Также как и покупая ваши бесполезные игрушки с нарисованными графиками.
Совет новичкам -не увлекайтесь тестами, не повторяйте чужих ошибок, не теряйте времени на пустое.
Советую читать все о свечах : Грегори Морис, Стив Нисон, секретные коды японских свечей (англ) и др.
Полное не понимание теории трейдинга как системы. Детский лепет... Да и предложенные результаты говорят о том же...
Почему Вы скрываете полный отчет о торговле, если желаете заинтересовать своими картинками? Да и данные о начальном депозите где-то затерялись...
Тестирование - это не тупик, а возможность проверки работоспособности стратегии.
Если ТС показывает положительные результаты, то есть смысл ее проверки реалтайм на демо.
Ну, и после этого уже на реале.
И про какие подгонки и нарисованные графики - вообще не относится ко всем. Отчеты тестера - это данные. Не с потолка. Может быть, кто-то и рисует там что-то, но это не означает, что всех сразу под одну гребенку.
P.S Успех трех дней и даже месяца также не может означать много, т.к "Прошлое не всегда в точности повторяется снова". А тестирование как раз способно дать оценку за более длительные периоды.
Вы для начала свой сигнал из минуса выведите, а потом советуйте тут.
Вопрос лишь времени . Новая система торгует 3 неделю всего. Нет никаких индикаторов, в основе
совершенно независимый от многих факторов принцип торговли (спреды, реквоты, шпильки и прочее)
на что вы там еще ссылаетесь при плохой торговле. Волна не туда пошла, машки не там пересеклись где
вы хотели. Уровни, пробои , ложные пробои , истинные пробои, объемы - выдумки для учеников, запудривание мозгов.
Все написано на графике, читайте.
Утром прибыль 145 $ сейчас 215 $. Просадки минимальны. За 3 недели-максимум 7%. депо начальное 10000. Лот 0,1.
За 3 недели-максимум 7%.
На скрине уже 11%. Не дело принципа - дело цифр. И слов.
Вопрос лишь времени ...
Уровни, пробои , ложные пробои , истинные пробои, объемы - выдумки для учеников, запудривание мозгов.
Все написано на графике, читайте.
Кончай балоболить! Покажи ПОЛНЫЙ отчет, без вранья..., и все вопросы отпадут...