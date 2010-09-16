Как установить временную зону в терминале.

Новый комментарий
 

Как установить и поменять если не обходимо временную зону в терминале. В частности интересует еще и например такие вещи - устанавливать летнее время и не устанавливать.

 

Ну и как бы еще за одно - несколько небольших пожеланий/замечайний которые портят жизнь очень.

 

1) При фиксировании маштаба на графике хотелось бы иметь то же что и было в МТ4 - а именно чтобы при фиксированном маштабе можно было бы с помощю. мышки  менять вертикальный маштаб.

2) Чтобы график можно было бы двигать как угодно и например даже так что бы полостью убирать  его -  нужно например если есть линия которая идет выше ниже графика и на нее надо посмотреть. Сейчас сдвиг возможен только так чтобы было видно сам график.

3)  Будут ли хоть когда нибудь в будущем отладка индикаторов или нет?  

 

И вот еще. Видимо это ошибка.

 

И за одно еще один вопрос - я так понял что вышел релиз МТ5 или я что-то путаю?  

[Удален]  
SProgrammer:

Как установить и поменять если не обходимо временную зону в терминале. В частности интересует еще и например такие вещи - устанавливать летнее время и не устанавливать.


Время в терминале (MQL5) может быть - локальное (время на компьютере трейдера), серверное (время торгового сервера) и время по GMT.

datetime  TimeCurrent() - Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.

datetime  TimeTradeServer() - Возвращает расчетное текущее время торгового сервера.

datetime  TimeLocal() - Возвращает локальное время компьютера, на котором запущен клиентский терминал.


Как понимаете серверное время мы настроить не можете, а вот с локальным временем делайте все что душе угодно.


Для работы с летним/зимним временем используйте int  TimeDaylightSavings()


PS

Лично я считаю, что в экспертах проще работать с GMT и пересчитывать в зависимости от необходимости это время в серверное или локальное...

Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
  • www.mql5.com
Дата и время / TimeCurrent - Документация по MQL5
 
Interesting:
Вы видимо не поняли - мне надо установить временную зону. :) А не получить время в программе.
[Удален]  
SProgrammer:
Вы видимо не поняли - мне надо установить временную зону. :) А не получить время в программе.

Временную зону для чего? Для баров которые формируются на сервере? Временную зону для позиций и ордеров, которые указываются в серверном времени?


Максимально что возможно поменять в этом смысле это локальное время. Но это выполняется на уровне ОС, а не в терминале.

Возможность перехода на летнее/зимнее время вы можете дать только для своего компьютера, зону и время также можно менять только на своем (локальном) компе.


Все остальное определяется программно с помощью выше приведенных функций или на уровне WinAPI.


PS

А если необходимо изменить время отрисовки баров или управления серверным временем, то этого нет и не будет. Если сомневаетесь, то я уверен в том, что разработчики подтвердят мои слова.

 
SProgrammer:
Вы видимо не поняли - мне надо установить временную зону. :) А не получить время в программе.

Если я правильно Вас понял, Вам нужно задать часовой пояс в Windows?

Тогда решением Вашей задачи будет вызов API функции - SetTimeZoneInformation.

 
avoitenko:

Если я правильно Вас понял, Вам нужно задать часовой пояс в Windows?

Тогда решением Вашей задачи будет вызов API функции - SetTimeZoneInformation.

Судя по всему Вы меня поняли верно - но нет, такие фишки не помогут.
[Удален]  
SProgrammer, тогда сформулируйте плиз задачу.
 
Interesting:
SProgrammer, тогда сформулируйте плиз задачу.
Ну как еще более ее можно сформулировать? В каждой программе работающей со временем обычно можно установливать то к какой временной зоне показывать время. Я не совсем понимаю, что тут сложного, просто это очевидно. Обычно бывает показывать время по Time zone  сервера,  или в локальной или в еще какой. Я почему еще не очень до этого подробно обьяснял так как уверен что разработчики меня поняли точно.
[Удален]  
SProgrammer:
Ну как еще более ее можно сформулировать? В каждой программе работающей со временем обычно можно установливать то к какой временной зоне показывать время. Я не совсем понимаю, что тут сложного, просто это очевидно. Обычно бывает показывать время по Time zone  сервера,  или в локальной или в еще какой. Я почему еще не очень до этого подробно обьяснял так как уверен что разработчики меня поняли точно.

Выбрать зону и возможность перехода присутствует не во всем ПО, даже не в половине от того что работает с датой и временем.

Задачу можно было сформулировать так:

1. Хочу чтобы в терминале была возможность выбрать тайм зону для расчета времени относительно GMT и галочка "Переходить на летнее/зимнее время";

2. Хочу чтобы бары в терминале формировались (читай отображались) не по СЕРВЕРНОМУ времени, а согласно времени скорректированного по выше приведенным параметрам терминала.


Вы уже догадыветесь наверное что по первому пункту с вероятностью в 95% разработчики дадут отказ, причины надеюсь объяснять не надо (от себя скажу - В принципе можно, но геморно это будет для них и не правильно по сути).


По второму пункту будет примерно такой ответ - Собирайте минутную историю хоть за 10 лет, на ее основе формируйте любой ТФ и стройте график с любым смещением по отношению к GMT.

 

Я бы добавил 3 пункт, возможность синхронизировать (минуты и секунды локальное время моего компа) с  сервером котировок.   

А то я замучался в тех поддержки писать http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=1725466#post1725466

12
Новый комментарий