Как установить временную зону в терминале.
И вот еще. Видимо это ошибка.
И за одно еще один вопрос - я так понял что вышел релиз МТ5 или я что-то путаю?
Как установить и поменять если не обходимо временную зону в терминале. В частности интересует еще и например такие вещи - устанавливать летнее время и не устанавливать.
Время в терминале (MQL5) может быть - локальное (время на компьютере трейдера), серверное (время торгового сервера) и время по GMT.
datetime TimeCurrent() - Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.
datetime TimeTradeServer() - Возвращает расчетное текущее время торгового сервера.
datetime TimeLocal() - Возвращает локальное время компьютера, на котором запущен клиентский терминал.
Как понимаете серверное время мы настроить не можете, а вот с локальным временем делайте все что душе угодно.
Для работы с летним/зимним временем используйте int TimeDaylightSavings()
Лично я считаю, что в экспертах проще работать с GMT и пересчитывать в зависимости от необходимости это время в серверное или локальное...
Вы видимо не поняли - мне надо установить временную зону. :) А не получить время в программе.
Временную зону для чего? Для баров которые формируются на сервере? Временную зону для позиций и ордеров, которые указываются в серверном времени?
Максимально что возможно поменять в этом смысле это локальное время. Но это выполняется на уровне ОС, а не в терминале.
Возможность перехода на летнее/зимнее время вы можете дать только для своего компьютера, зону и время также можно менять только на своем (локальном) компе.
Все остальное определяется программно с помощью выше приведенных функций или на уровне WinAPI.
А если необходимо изменить время отрисовки баров или управления серверным временем, то этого нет и не будет. Если сомневаетесь, то я уверен в том, что разработчики подтвердят мои слова.
Если я правильно Вас понял, Вам нужно задать часовой пояс в Windows?
Тогда решением Вашей задачи будет вызов API функции - SetTimeZoneInformation.
SProgrammer, тогда сформулируйте плиз задачу.
Ну как еще более ее можно сформулировать? В каждой программе работающей со временем обычно можно установливать то к какой временной зоне показывать время. Я не совсем понимаю, что тут сложного, просто это очевидно. Обычно бывает показывать время по Time zone сервера, или в локальной или в еще какой. Я почему еще не очень до этого подробно обьяснял так как уверен что разработчики меня поняли точно.
Выбрать зону и возможность перехода присутствует не во всем ПО, даже не в половине от того что работает с датой и временем.
Задачу можно было сформулировать так:
1. Хочу чтобы в терминале была возможность выбрать тайм зону для расчета времени относительно GMT и галочка "Переходить на летнее/зимнее время";
2. Хочу чтобы бары в терминале формировались (читай отображались) не по СЕРВЕРНОМУ времени, а согласно времени скорректированного по выше приведенным параметрам терминала.
Вы уже догадыветесь наверное что по первому пункту с вероятностью в 95% разработчики дадут отказ, причины надеюсь объяснять не надо (от себя скажу - В принципе можно, но геморно это будет для них и не правильно по сути).
По второму пункту будет примерно такой ответ - Собирайте минутную историю хоть за 10 лет, на ее основе формируйте любой ТФ и стройте график с любым смещением по отношению к GMT.
Я бы добавил 3 пункт, возможность синхронизировать (минуты и секунды локальное время моего компа) с сервером котировок.
А то я замучался в тех поддержки писать http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=1725466#post1725466
Ну и как бы еще за одно - несколько небольших пожеланий/замечайний которые портят жизнь очень.
1) При фиксировании маштаба на графике хотелось бы иметь то же что и было в МТ4 - а именно чтобы при фиксированном маштабе можно было бы с помощю. мышки менять вертикальный маштаб.
2) Чтобы график можно было бы двигать как угодно и например даже так что бы полостью убирать его - нужно например если есть линия которая идет выше ниже графика и на нее надо посмотреть. Сейчас сдвиг возможен только так чтобы было видно сам график.
3) Будут ли хоть когда нибудь в будущем отладка индикаторов или нет?