ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаРаспределение хи-квадратMathQuantileChiSquare 

MathQuantileChiSquare

Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileChiSquare(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileChiSquare(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qchisq() в R.

double  MathQuantileChiSquare(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей хи-квадрат для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathQuantileChiSquare(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  nu,             // параметр распределения (число степеней свободы)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Параметры

probability

[in]  Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in]  Массив со значениями вероятностей случайной величины.

nu

[in]  Параметр распределения (число степеней свободы).

tail

[in]  Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in]  Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив со значениями квантилей.