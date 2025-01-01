MatrixNormTriangular

Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента трапециевидной матрицы размером m на n или треугольной матрицы. LAPACK-функция LANTR.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::MatrixNormTriangular(

ENUM_BLAS_NORMX norm,

double& norm_value

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::MatrixNormTriangular(

ENUM_BLAS_NORMX norm,

float& norm_value

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::MatrixNormTriangular(

ENUM_BLAS_NORMX norm,

double& norm_value

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::MatrixNormTriangular(

ENUM_BLAS_NORMX norm,

float& norm_value

);

Параметры

норма

[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_NORMX, определяющее, какой значение должна вернуть функция.

norm_value

[out] Вычисленное значение нормы матрицы.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Матрица является треугольной, если m = n. Он может быть как верхнетреугольной и нижнетреугольной.

Если m < n, то матрица должна быть верхней трапециевидной, т.е. нижняя треугольная часть размером m на m должна содержать нули.

Если m > n, то матрица должна быть нижней трапециевидной, т.е. верхняя треугольная часть размером n на n должна содержать нули.

ENUM_BLAS_NORMX

Перечисление, определяющее вычисляемую норму.