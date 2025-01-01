- MatrixNorm
- MatrixNormGeTrid
- MatrixNormHessenberg
- MatrixNormSy
- MatrixNormComplexSy
- MatrixNormSyTrid
- MatrixNormTriangular
MatrixNormGeTrid
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента трехдиагональной матрицы. LAPACK-функция LANGT.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::MatrixNormGeTrid(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::MatrixNormGeTrid(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::MatrixNormGeTrid(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::MatrixNormGeTrid(
Параметры
норма
[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_NORMX, определяющее, какой значение должна вернуть функция.
norm_value
[out] Вычисленное значение нормы матрицы.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
ENUM_BLAS_NORMX
Перечисление, определяющее вычисляемую норму.
|
Идентификатор
|
Описание
|
BLASNORMX_O
|
'O' — 1-норма
|
BLASNORMX_I
|
'I' — бесконечная норма
|
BLASNORMX_F
|
'F' — норма Фробениуса
|
BLASNORMX_M
|
'M' — максимальное абсолютное значение среди всех элементов матрицы max(abs(A(i,j)))