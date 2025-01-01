ДокументацияРазделы
ReflectHessenbergBalancedToQ

Генерирует ортогональную матрицу Q, которая представляется в виде произведения ihi-ilo элементарных отражений порядка n, возвращенных функцией ReduceToHessenbergBalanced:

Q = H(ilo) H(ilo+1) . . . H(ihi-1).

Функция LAPACK ORGHR.

Входными данными является преобразованная матрица reflect_q того же размера n на n, что и исходная матрица A.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
   long            ilo,          // индекс нижней границы сбалансированной матрицы
   long            ihi,          // индекс верхней границы сбалансированной матрицы
   vector&         tau_q,        // скалярные множители элементарных отражателей Q
   matrix&                     // матрица Q
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
   long            ilo,          // индекс нижней границы сбалансированной матрицы
   long            ihi,          // индекс верхней границы сбалансированной матрицы
   vectorf&        tau_q,        // скалярные множители элементарных отражателей Q
   matrixf&                    // матрица Q
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
   long            ilo,          // индекс нижней границы сбалансированной матрицы
   long            ihi,          // индекс верхней границы сбалансированной матрицы
   vectorc&        tau_q,        // скалярные множители элементарных отражателей Q
   matrixc&                    // матрица Q
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
   long            ilo,          // индекс нижней границы сбалансированной матрицы
   long            ihi,          // индекс верхней границы сбалансированной матрицы
   vectorcf&       tau_q,        // скалярные множители элементарных отражателей Q
   matrixcf&                   // матрица Q
   );

Параметры

ilo

[in]  Индекс нижней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

ihi

[in]  Индекс верхней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

tau_q

[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.

Q

[out]  Ортогональная матрица Q.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.