- MatrixBalance
- EigenVectorsBackward
- ReduceToHessenbergBalanced
- ReflectHessenbergBalancedToQ
- EigenHessenbergBalancedSchurQ
ReflectHessenbergBalancedToQ
Генерирует ортогональную матрицу Q, которая представляется в виде произведения ihi-ilo элементарных отражений порядка n, возвращенных функцией ReduceToHessenbergBalanced:
Q = H(ilo) H(ilo+1) . . . H(ihi-1).
Функция LAPACK ORGHR.
Входными данными является преобразованная матрица reflect_q того же размера n на n, что и исходная матрица A.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(
Параметры
ilo
[in] Индекс нижней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.
ihi
[in] Индекс верхней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.
tau_q
[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.
Q
[out] Ортогональная матрица Q.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.