ReflectHessenbergBalancedToQ

Генерирует ортогональную матрицу Q, которая представляется в виде произведения ihi-ilo элементарных отражений порядка n, возвращенных функцией ReduceToHessenbergBalanced:

Q = H(ilo) H(ilo+1) . . . H(ihi-1).

Функция LAPACK ORGHR.

Входными данными является преобразованная матрица reflect_q того же размера n на n, что и исходная матрица A.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(

long ilo,

long ihi,

vector& tau_q,

matrix& Q

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(

long ilo,

long ihi,

vectorf& tau_q,

matrixf& Q

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(

long ilo,

long ihi,

vectorc& tau_q,

matrixc& Q

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::ReflectHessenbergBalancedToQ(

long ilo,

long ihi,

vectorcf& tau_q,

matrixcf& Q

);

Параметры

ilo

[in] Индекс нижней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

ihi

[in] Индекс верхней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

tau_q

[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.

Q

[out] Ортогональная матрица Q.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.