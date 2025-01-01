- MatrixBalance
- EigenVectorsBackward
- ReduceToHessenbergBalanced
- ReflectHessenbergBalancedToQ
- EigenHessenbergBalancedSchurQ
Формирует правые или левые собственные векторы вещественной или комплексной общей матрицы с помощью обратного преобразования, примененного к собственным векторам сбалансированной матрицы, полученной функцией MatrixBalance. Функция LAPACK GEBAK.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenVectorsBackward(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenVectorsBackward(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::EigenVectorsBackward(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::EigenVectorsBackward(
Параметры
job
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, которое определяет необходимость и способ балансировки входной матрицы.
side
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SIDE, определяющее, какие векторы вычислять — левые или правые.
ilo
[in] Индекс нижней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.
ihi
[in] Индекс верхней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.
scale
[in] Вектор подробностей перестановок и масштабирования при балансировке входной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.
V
[out] Правые или левые собственные векторы, обратно преобразованные из входных собственных векторов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
При вычислении собственных значений и векторов часто применяется балансировка матрицы (масштабирование строк и столбцов) для улучшения численной устойчивости.
Эта балансировка производится функцией GEBAL, которая преобразует матрицу в "более приятную" форму.
После балансировки и вычисления собственных векторов новой матрицы результат не соответствует исходной матрице.
Тогда вызывается GEBAK, чтобы перенести собственные векторы обратно в пространство исходной (небалансированной) матрицы.
Метод применяется к матрице правых или левых собственных векторов сбалансированной матрицы. Такие собственные векторы могут быть получены с помощью любого подходящего метода решения задачи на собственные значения (eigen solver).
ENUM_EIG_BALANCE
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGBALANCE_N
|
Не проводится диагональное масштабирование и перестановка.
|
EIGBALANCE_P
|
Выполняются перестановки, чтобы привести матрицу к почти верхнетреугольному виду. Не выполняется диагональное масштабирование
|
EIGBALANCE_S
|
Выполняется диагональное масштабирование матрицы. Перестановка не проводится
|
EIGBALANCE_B
|
Выполняется и диагональное масштабирование, и перестановка.
ENUM_EIG_SIDE
Перечисление, определяющее необходимость вычисления правых или левых собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGSIDE_R
|
'R' — правые собственные векторы
|
EIGSIDE_L
|
'L' — левые собственные векторы