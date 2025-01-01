EigenVectorsBackward

Формирует правые или левые собственные векторы вещественной или комплексной общей матрицы с помощью обратного преобразования, примененного к собственным векторам сбалансированной матрицы, полученной функцией MatrixBalance. Функция LAPACK GEBAK.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenVectorsBackward(

ENUM_EIG_BALANCE job,

ENUM_EIG_SIDE side,

long ilo,

long ihi,

vector& scale,

matrix& V

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenVectorsBackward(

ENUM_EIG_BALANCE job,

ENUM_EIG_SIDE side,

long ilo,

long ihi,

vectorf& scale,

matrixf& V

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenVectorsBackward(

ENUM_EIG_BALANCE job,

ENUM_EIG_SIDE side,

long ilo,

long ihi,

vector& scale,

matrixc& V

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenVectorsBackward(

ENUM_EIG_BALANCE job,

ENUM_EIG_SIDE side,

long ilo,

long ihi,

vectorf& scale,

matrixcf& V

);

Параметры

job

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, которое определяет необходимость и способ балансировки входной матрицы.

side

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SIDE, определяющее, какие векторы вычислять — левые или правые.

ilo

[in] Индекс нижней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

ihi

[in] Индекс верхней границы сбалансированной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

scale

[in] Вектор подробностей перестановок и масштабирования при балансировке входной матрицы. Значение, возвращаемое методом MatrixBalance.

V

[out] Правые или левые собственные векторы, обратно преобразованные из входных собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

При вычислении собственных значений и векторов часто применяется балансировка матрицы (масштабирование строк и столбцов) для улучшения численной устойчивости.

Эта балансировка производится функцией GEBAL, которая преобразует матрицу в "более приятную" форму.

После балансировки и вычисления собственных векторов новой матрицы результат не соответствует исходной матрице.

Тогда вызывается GEBAK, чтобы перенести собственные векторы обратно в пространство исходной (небалансированной) матрицы.

Метод применяется к матрице правых или левых собственных векторов сбалансированной матрицы. Такие собственные векторы могут быть получены с помощью любого подходящего метода решения задачи на собственные значения (eigen solver).

ENUM_EIG_BALANCE

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.

Идентификатор Описание EIGBALANCE_N Не проводится диагональное масштабирование и перестановка. EIGBALANCE_P Выполняются перестановки, чтобы привести матрицу к почти верхнетреугольному виду. Не выполняется диагональное масштабирование EIGBALANCE_S Выполняется диагональное масштабирование матрицы. Перестановка не проводится EIGBALANCE_B Выполняется и диагональное масштабирование, и перестановка.

ENUM_EIG_SIDE

Перечисление, определяющее необходимость вычисления правых или левых собственных векторов.