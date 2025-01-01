MatrixBalance

Балансирует общую вещественную или комплексную квадратную матрицу A. Сначала выполняется перестановка A с помощью преобразования подобия для выделения собственных значений в первых 1 до ILO-1 и последних IHI+1 до N элементов на диагонали. Затем выполняется диагональное преобразование подобия для строк и столбцов от ILO до IHI, чтобы сделать нормы строк и столбцов максимально близкими. Оба шага являются опциональными. Балансировка может уменьшить 1-норму матрицы и повысить точность вычисленных собственных значений и/или собственных векторов. Функция LAPACK GEBAL.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::MatrixBalance(

ENUM_EIG_BALANCE job,

matrix& AB,

long& ilo,

long& ihi,

vector& scale

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::MatrixBalance(

ENUM_EIG_BALANCE job,

matrixf& AB,

long& ilo,

long& ihi,

vectorf& scale

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::MatrixBalance(

ENUM_EIG_BALANCE job,

matrixc& AB,

long& ilo,

long& ihi,

vector& scale

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::MatrixBalance(

ENUM_EIG_BALANCE job,

matrixcf& AB,

long& ilo,

long& ihi,

vectorf& scale

);

Параметры

job

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, которое определяет необходимость и способ балансировки входной матрицы.

AB

[out] Сбалансированная матрица.

ilo

[out] Индекс нижней границы сбалансированной матрицы.

ihi

[out] Индекс верхней границы сбалансированной матрицы.

scale

[out] Вектор подробностей перестановок и масштабирования при балансировке входной матрицы.

Детали перестановок и масштабирования, применяемых при балансировке А.

Если P(j) — это индекс строки и столбца, меняемого местами со строкой и столбцом j, а D(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к строке и столбцу j, тогда

scale(j) = P(j), для j = 1,...,ilo-1

= D(j), для j = ilo,...,ihi

= P(j) для j = ihi+1,..., n.

Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

ENUM_EIG_BALANCE

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.