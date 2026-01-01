WriteCSV

Метод записывает матрицу или вектор в файл в соответствии с размером и типом данных.

long matrix::WriteCSV(

int file_handle,

ulong flags=0,

string format_string=""

);



long vector::WriteCSV(

int file_handle,

ulong flags=0,

string format_string=""

);

Параметры

file_handle

[in] Хендл файла, возвращенный функцией FileOpen().

flags

[in] Может принимать значение MATRIX_CSV_USE_FORMATSTRING. В этом случае необходимо задать строку для форматирования выводимых чисел.

format_string

[in] Строка для форматирования чисел.

Возвращаемое значение

Возвращает количество байт, записанных в файл. В случае ошибки возвращается -1.

Примечание

Запись выполняется с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как CSV для записи (флаги FILE_CSV|FILE_WRITE). Матрица или вектор должны иметь ненулевой размер.

По умолчанию числа выводятся в формате "%.17G". Если, например, в матрице или векторе хранятся нормализованные цены, то имеет смысл использовать форматную строку "%.5f".

Вещественные и мнимые части комплексных чисел форматируются по отдельности.