WriteCSV
Метод записывает матрицу или вектор в файл в соответствии с размером и типом данных.
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long matrix::WriteCSV(
Параметры
file_handle
[in] Хендл файла, возвращенный функцией FileOpen().
flags
[in] Может принимать значение MATRIX_CSV_USE_FORMATSTRING. В этом случае необходимо задать строку для форматирования выводимых чисел.
format_string
[in] Строка для форматирования чисел.
Возвращаемое значение
Возвращает количество байт, записанных в файл. В случае ошибки возвращается -1.
Примечание
Запись выполняется с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как CSV для записи (флаги FILE_CSV|FILE_WRITE). Матрица или вектор должны иметь ненулевой размер.
По умолчанию числа выводятся в формате "%.17G". Если, например, в матрице или векторе хранятся нормализованные цены, то имеет смысл использовать форматную строку "%.5f".
Вещественные и мнимые части комплексных чисел форматируются по отдельности.