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Справочник MQL5Методы матриц и векторовЗапись и чтениеWriteCSV 

WriteCSV

Метод записывает матрицу или вектор в файл в соответствии с размером и типом данных.

long matrix::WriteCSV(
   int                file_handle,     // хендл файла, открытого для записи
   ulong              flags=0,         // флаги
   string             format_string="" // строка формата для вывода чисел
   );
 
long vector::WriteCSV(
   int                file_handle,     // хендл файла, открытого для записи
   ulong              flags=0,         // флаги
   string             format_string="" // строка формата для вывода чисел
   );

Параметры

file_handle

[in]  Хендл файла, возвращенный функцией FileOpen().

flags

[in]  Может принимать значение MATRIX_CSV_USE_FORMATSTRING. В этом случае необходимо задать строку для форматирования выводимых чисел.

format_string

[in]  Строка для форматирования чисел.

Возвращаемое значение

Возвращает количество байт, записанных в файл. В случае ошибки возвращается -1.

Примечание

Запись выполняется с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как CSV для записи (флаги FILE_CSV|FILE_WRITE). Матрица или вектор должны иметь ненулевой размер.

По умолчанию числа выводятся в формате "%.17G". Если, например, в матрице или векторе хранятся нормализованные цены, то имеет смысл использовать форматную строку "%.5f".

Вещественные и мнимые части комплексных чисел форматируются по отдельности.