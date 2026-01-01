Write
Метод анализирует содержимое матрицы, определяет её структурный тип (симметричная, эрмитова, треугольная, ленточная и так далее) и записывает содержимое матрицы в открытый файл в соответствии с выбранным методом хранения.
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long matrix::Write(
Параметры
file_handle
[in] Хендл файла, возвращаемый FileOpen().
storage_method
[in] Значение перечисления ENUM_BLAS_STORAGE, определяющее метод записи.
Возвращаемое значение
Возвращает количество байтов, записанных в файл. В случае ошибки возвращает -1.
Примечание
Запись производится с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как бинарный для записи (флаги FILE_BIN|FILE_WRITE). Сначала записывается структура MqlMatrixInfo, затем содержимое матрицы в соответствии с выбранным методом хранения. Матрица должна иметь ненулевой размер.
Если выбран метод BLASSTORAGE_GENERAL, то матрица сохраняется как есть.
Если выбран метод BLASSTORAGE_COMPACT, то матрица сохраняется наиболее компактно. Например, если было определено, что матрица является general band (GB), то вычисляется размер (kl+ku+1)*cols. Если этот размер меньше, чем rows*cols, то матрица записывается как general band, в противном случае матрица записывается как general (GE).
Если выбран метод BLASSTORAGE_BAND и kl>=0 и ku>=0, то матрица записывается как band - general band (GB), symmetric band (SB), hermitian band (HB) или triangular band (TB).
Перечисление, определяющее метод хранения матрицы.
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ID
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Описание
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BLASSTORAGE_GENERAL
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Сохранение как есть
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BLASSTORAGE_COMPACT
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Компактное хранение
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BLASSTORAGE_BAND
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Ленточное хранение