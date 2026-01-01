Read
Метод читает матрицу из файла, записанную методом Write.
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long matrix::Read(
Параметры
file_handle
[in] Хендл файла, возвращаемый FileOpen().
Возвращаемое значение
Возвращает количество байтов, прочитанных из файла. В случае ошибки возвращает -1.
Примечание
Чтение производится с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как бинарный для чтения (флаги FILE_BIN|FILE_READ). Сначала читается структура MqlMatrixInfo, затем содержимое матрицы в соответствии с информацией в прочитанной структуре. Перед чтением данных размер матрицы приводится в соответствие с info.rows и info.cols. Тип сохранённых данных (info.data_type) может не соответствовать типу матрицы, для которой вызван метод. В таком случае производится конвертация данных.