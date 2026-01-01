Read

Метод читает матрицу из файла, записанную методом Write.

long matrix::Read(

int file_handle

);

Параметры

file_handle

[in] Хендл файла, возвращаемый FileOpen().

Возвращаемое значение

Возвращает количество байтов, прочитанных из файла. В случае ошибки возвращает -1.

Примечание

Чтение производится с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как бинарный для чтения (флаги FILE_BIN|FILE_READ). Сначала читается структура MqlMatrixInfo, затем содержимое матрицы в соответствии с информацией в прочитанной структуре. Перед чтением данных размер матрицы приводится в соответствие с info.rows и info.cols. Тип сохранённых данных (info.data_type) может не соответствовать типу матрицы, для которой вызван метод. В таком случае производится конвертация данных.