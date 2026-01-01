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Справочник MQL5Методы матриц и векторовЗапись и чтение 

Методы записи и чтения

Методы для записи матриц в файл и чтения матриц из файла.

Функция

Действие

Write

Записывает матрицу в файл в соответствии с выбранным методом хранения

Read

Читает из файла матрицу, записанную методом Write

WriteBin

Записывает матрицу в файл в соответствии с её размером и типом

ReadBin

Читает из файла матрицу, записанную методом WriteBin

WriteCSV

Записывает матрицу или вектор в CSV-файл в соответствии с размером и типом данных

ReadCSV

Читает из CSV-файла матрицу или вектор, записанные методом WriteCSV