Справочник MQL5Методы матриц и векторовЗапись и чтение
Методы записи и чтения
Методы для записи матриц в файл и чтения матриц из файла.
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Функция
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Действие
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Записывает матрицу в файл в соответствии с выбранным методом хранения
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Читает из файла матрицу, записанную методом Write
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Записывает матрицу в файл в соответствии с её размером и типом
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Читает из файла матрицу, записанную методом WriteBin
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Записывает матрицу или вектор в CSV-файл в соответствии с размером и типом данных
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Читает из CSV-файла матрицу или вектор, записанные методом WriteCSV