ReadCSV
Метод читает матрицу или вектор из файла, записанного методом WriteCSV.
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long matrix::ReadCSV(
Параметры
file_handle
[in] Хендл файла, возвращенный функцией FileOpen().
flags
[in] Может принимать комбинацию значений MATRIX_CSV_SKIP_HEADER и MATRIX_CSV_RESIZE.
Возвращаемое значение
Возвращает количество байт, прочитанных из файла. В случае ошибки возвращается -1.
Примечание
Чтение выполняется с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как CSV для чтения (флаги FILE_CSV|FILE_READ). Если не задан флаг MATRIX_CSV_RESIZE, то матрица или вектор должны иметь ненулевой размер.
Если задан флаг MATRIX_CSV_RESIZE, то матрица или вектор могут быть любого размера. Размер устанавливается в соответствии с количеством строк и столбцов прочитанных данных.
В матрицу или вектор комплексного типа могут быть прочитаны данные вещественного типа. В таком случае мнимые части комплексных чисел устанавливаются в 0.
В матрицу или вектор вещественного типа могут быть прочитаны данные комплексного типа. В таком случае все мнимые части отбрасываются.
Если задан флаг MATRIX_CSV_SKIP_HEADER, то первая строка с текущей позиции файла пропускается.