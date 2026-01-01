ReadCSV

Метод читает матрицу или вектор из файла, записанного методом WriteCSV.

long matrix::ReadCSV(

int file_handle,

ulong flags=0

);



long vector::ReadCSV(

int file_handle,

ulong flags=0

);

Параметры

file_handle

[in] Хендл файла, возвращенный функцией FileOpen().

flags

[in] Может принимать комбинацию значений MATRIX_CSV_SKIP_HEADER и MATRIX_CSV_RESIZE.

Возвращаемое значение

Возвращает количество байт, прочитанных из файла. В случае ошибки возвращается -1.

Примечание

Чтение выполняется с текущей позиции файла. Файл должен быть открыт как CSV для чтения (флаги FILE_CSV|FILE_READ). Если не задан флаг MATRIX_CSV_RESIZE, то матрица или вектор должны иметь ненулевой размер.

Если задан флаг MATRIX_CSV_RESIZE, то матрица или вектор могут быть любого размера. Размер устанавливается в соответствии с количеством строк и столбцов прочитанных данных.

В матрицу или вектор комплексного типа могут быть прочитаны данные вещественного типа. В таком случае мнимые части комплексных чисел устанавливаются в 0.

В матрицу или вектор вещественного типа могут быть прочитаны данные комплексного типа. В таком случае все мнимые части отбрасываются.

Если задан флаг MATRIX_CSV_SKIP_HEADER, то первая строка с текущей позиции файла пропускается.