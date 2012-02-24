Ставь лайки и следи за новостями
Модуль торговых сигналов, выполненный на основе индикатора ASCtrendSignal - библиотека для MetaTrader 5
Сигнал формируется в момент закрытия бара. Сигналом для открытия позиций служит появление цветной точки индикатора ASCtrendSignal.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ASCtrendSignal.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Процесс создания торгового робота на основе данного модуля торговых сигналов никаких особенностей не имеет и достаточно подробно изложен в статье "MQL5 Wizard для "чайников"". Общая идея построения модуля торговых сигналов представлена в статье "Простейшие торговые системы с использованием семафорных индикаторов".
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Примечание:
Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.
Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине после создания кода советника при помощи Мастера MQL5 значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.
