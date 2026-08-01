Аннотация

Индекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления истощения рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, схема буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.





Введение

В алгоритмической торговле снижение зависимости от множества дескрипторов внешних индикаторов позволяет оптимизировать архитектуру советника. Вызов множества дескрипторов пользовательских или стандартных индикаторов (таких как скользящие средние и стандартные отклонения) иногда может усложнять управление буферами и процессы инициализации. KCI разработан для обработки данных о цене и объеме непосредственно в рамках одного файла. Выявляя резкое замедление движения цены в сочетании с падением объема, он нацелен на определение событий исчерпания — точек, в которых локальный возврат к среднему значению статистически вероятен.

Постановка задачи



Основными целями архитектуры KCI являются:

Снижение зависимости от дескрипторов: вычисление скользящих средних и отклонений непосредственно внутри цикла индикатора для минимизации использования внешних дескрипторов. Обеспечение воспроизводимых метрик: предоставление советникам чистых и прозрачных математических метрик (скорость, отклонение и дисперсия). Обеспечение безопасности асинхронной работы: создание буферов сигналов, проверка которых происходит только на закрытых свечах, что защищает советник от перерисовки внутри свечи и задержек асинхронных тиковых данных.

Теория и математические основы



KCI основан на четырёх фундаментальных показателях. Для обеспечения полной воспроизводимости основные формулы определены следующим образом (где $n$ — базовый период):







Текст Рисунок :

1. **Velocity Quotient (VQ)** – Measures the rate of price change. VQ_i=\frac{Close_i-Close_{i-n}}{n} Where: - \(Close_i\) = current closing price - \(Close_{i-n}\) = closing price \(n\) bars ago - \(n\) = lookback period 2. **Kinetic Displacement (KD)** – Measures the deviation of the current price from its local mean. KD_i=Close_i-SMA(Close,n)_i Where: - \(SMA(Close,n)_i\) = Simple Moving Average of the closing price over the last \(n\) periods. 3. **Energy Dispersion (ED)** – Acts as a dynamic volatility proxy, calculated as the standard deviation of the closing price. ED_i=\sqrt{\frac{\sum_{j= 0 }^{n- 1 }\left(Close_{i-j}-SMA_i\right)^ 2 }{n}} Where: - \(SMA_i\) = local Simple Moving Average at bar \(i\). 4. **Phase Velocity (PV)** – Tracks the immediate momentum of the Velocity Quotient. PV_i=VQ_i-VQ_{i- 1 } Where: - \(VQ_i\) = current Velocity Quotient - \(VQ_{i- 1 }\) = previous Velocity Quotient // Or 1. Velocity Quotient (VQ) VQ(i) = (Close(i) - Close(i-n)) / n 2. Kinetic Displacement (KD) KD(i) = Close(i) - SMA(Close, n) 3. Energy Dispersion (ED) n- 1 ----- \ ED(i) = sqrt( / (Close(i-j) - SMA(i))² / n ) ----- j= 0 4. Phase Velocity (PV) PV(i) = VQ(i) - VQ(i- 1 )





Нормализация по Z-скору: поскольку эти четыре показателя имеют разные шкалы (например, ценовые значения и чистые ставки), они нормализуются с помощью скользящего Z-скора за заданный период ZScorePeriod, а затем суммируются в показатель Raw_KCI.

Архитектура системы и унифицированная карта буферов



Индекс буфера Имя буфера Тип Назначение 0 KCI_Main INDICATOR_DATA Линия визуального поляризованного генератора 1 KCI_Color INDICATOR_COLOR_INDEX Динамическое сопоставление цветов для основной линии 2 Signal_Buy INDICATOR_DATA Сигнал на покупку (1,0 = Покупка, 0,0 = Нейтрально) 3 Signal_Sell INDICATOR_DATA Сигнал на продажу (1,0 = Продажа, 0,0 = Нейтрально) 4 Internal_VQ INDICATOR_CALCULATIONS Массив коэффициентов скорости 5 Internal_KD РАСЧЕТЫ_ИНДИКАТОРОВ Массив кинетического смещения 6 Internal_ED INDICATOR_CALCULATIONS Массив дисперсии энергии (используется для SL/TP) 7 Internal_PV РАСЧЕТЫ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ Массив фазовых скоростей 8 Raw_KCI РАСЧЕТЫ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма нормированных матриц

Пошаговое руководство по коду: интеграция советника и управление рисками

Чтобы предотвратить типичные ошибки «Index Out of Bounds» или несоответствия буферов при вызовах CopyBuffer(), KCI строго придерживается следующей унифицированной схемы буферов. Это сопоставление является единообразным для всех объявлений #property, вызовов SetIndexBuffer() и интеграции с советниками.

При вызове KCI из советника код должен учитывать жизненный цикл дескриптора индикатора, проверять успешность получения данных функцией CopyBuffer и нормализовать все расчеты цен для стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) в соответствии с количеством знаков символа.

Вот исправленный и надёжный шаблон интеграции советника:

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; int handle_kci; datetime last_bar_time = 0 ; double buf_buy[], buf_sell[], buf_ed[]; int OnInit () { handle_kci = iCustom ( _Symbol , _Period , "KCI" , 50 , 2.0 , 14 ); if (handle_kci == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create KCI handle!" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (buf_buy, true ); ArraySetAsSeries (buf_sell, true ); ArraySetAsSeries (buf_ed, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (handle_kci != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (handle_kci); } void OnTick () { datetime current_time = ( datetime ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_LASTBAR_DATE ); if (current_time == last_bar_time) return ; if ( PositionsTotal () > 0 ) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol ) return ; } } if ( CopyBuffer (handle_kci, 2 , 1 , 1 , buf_buy) <= 0 ) return ; if ( CopyBuffer (handle_kci, 3 , 1 , 1 , buf_sell) <= 0 ) return ; if ( CopyBuffer (handle_kci, 6 , 1 , 1 , buf_ed) <= 0 ) return ; last_bar_time = current_time; double dynamic_volatility = buf_ed[ 0 ]; if (dynamic_volatility == 0 ) return ; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (buf_buy[ 0 ] == 1.0 ) { double sl = NormalizeDouble (ask - (dynamic_volatility * 1.5 ), digits); double tp = NormalizeDouble (ask + (dynamic_volatility * 3.0 ), digits); trade.Buy( 0.01 , _Symbol , ask, sl, tp, "KCI Buy" ); } if (buf_sell[ 0 ] == 1.0 ) { double sl = NormalizeDouble (bid + (dynamic_volatility * 1.5 ), digits); double tp = NormalizeDouble (bid - (dynamic_volatility * 3.0 ), digits); trade.Sell( 0.01 , _Symbol , bid, sl, tp, "KCI Sell" ); } }

Производительность и ограничения



Чтобы обеспечить реалистичные ожидания, разработчики должны учитывать следующие структурные ограничения:

Зависимость от тикового объема: для Forex/CFD показатель tick_volume отражает частоту ценовых изменений, а не фактическую ликвидность. Показатель объемного сжатия может вести себя иначе на централизованных биржах (акции/фьючерсы), где доступны реальные объемы. Уязвимость к возврату к среднему значению: как ограниченный осциллятор, KCI нацелен на выявление исчерпания импульса. На рынке с сильным трендом он может генерировать последовательные преждевременные сигналы разворота. Его следует использовать в сочетании с трендовым фильтром на более высоком таймфрейме (например, EMA 200). Шум на низких таймфреймах: использование этого индикатора на M1 или M5 подвергает его логику воздействию микроструктурного шума. Нормализация по Z-Score требует стабильного распределения, которое лучше наблюдается на M15 и выше.

Заключение

Индекс кинетической компрессии (KCI) представляет собой прозрачную, рассчитываемую на основе собственных алгоритмов альтернативу наложению нескольких стандартных индикаторов. Отображая как сигналы направления на закрытых свечах, так и динамический показатель волатильности (дисперсия энергии) через единую карту буфера, он служит надёжным структурным компонентом для советников MQL5.

Реализация на графике: (KCI Custom)



