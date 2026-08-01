Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 190
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
АннотацияИндекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления истощения рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, схема буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.
Введение
В алгоритмической торговле снижение зависимости от множества дескрипторов внешних индикаторов позволяет оптимизировать архитектуру советника. Вызов множества дескрипторов пользовательских или стандартных индикаторов (таких как скользящие средние и стандартные отклонения) иногда может усложнять управление буферами и процессы инициализации.
KCI разработан для обработки данных о цене и объеме непосредственно в рамках одного файла. Выявляя резкое замедление движения цены в сочетании с падением объема, он нацелен на определение событий исчерпания — точек, в которых локальный возврат к среднему значению статистически вероятен.
Постановка задачи
Основными целями архитектуры KCI являются:
-
Снижение зависимости от дескрипторов: вычисление скользящих средних и отклонений непосредственно внутри цикла индикатора для минимизации использования внешних дескрипторов.
-
Обеспечение воспроизводимых метрик: предоставление советникам чистых и прозрачных математических метрик (скорость, отклонение и дисперсия).
-
Обеспечение безопасности асинхронной работы: создание буферов сигналов, проверка которых происходит только на закрытых свечах, что защищает советник от перерисовки внутри свечи и задержек асинхронных тиковых данных.
Теория и математические основы
KCI основан на четырёх фундаментальных показателях. Для обеспечения полной воспроизводимости основные формулы определены следующим образом (где $n$ — базовый период):
Текст Рисунок :
1. **Velocity Quotient (VQ)** – Measures the rate of price change. VQ_i=\frac{Close_i-Close_{i-n}}{n} Where: - \(Close_i\) = current closing price - \(Close_{i-n}\) = closing price \(n\) bars ago - \(n\) = lookback period 2. **Kinetic Displacement (KD)** – Measures the deviation of the current price from its local mean. KD_i=Close_i-SMA(Close,n)_i Where: - \(SMA(Close,n)_i\) = Simple Moving Average of the closing price over the last \(n\) periods. 3. **Energy Dispersion (ED)** – Acts as a dynamic volatility proxy, calculated as the standard deviation of the closing price. ED_i=\sqrt{\frac{\sum_{j=0}^{n-1}\left(Close_{i-j}-SMA_i\right)^2}{n}} Where: - \(SMA_i\) = local Simple Moving Average at bar \(i\). 4. **Phase Velocity (PV)** – Tracks the immediate momentum of the Velocity Quotient. PV_i=VQ_i-VQ_{i-1} Where: - \(VQ_i\) = current Velocity Quotient - \(VQ_{i-1}\) = previous Velocity Quotient // Or 1. Velocity Quotient (VQ) VQ(i) = (Close(i) - Close(i-n)) / n 2. Kinetic Displacement (KD) KD(i) = Close(i) - SMA(Close, n) 3. Energy Dispersion (ED) n-1 ----- \ ED(i) = sqrt( / (Close(i-j) - SMA(i))² / n ) ----- j=0 4. Phase Velocity (PV) PV(i) = VQ(i) - VQ(i-1)
Нормализация по Z-скору: поскольку эти четыре показателя имеют разные шкалы (например, ценовые значения и чистые ставки), они нормализуются с помощью скользящего Z-скора за заданный период ZScorePeriod, а затем суммируются в показатель Raw_KCI.
Архитектура системы и унифицированная карта буферовЧтобы предотвратить типичные ошибки «Index Out of Bounds» или несоответствия буферов при вызовах CopyBuffer(), KCI строго придерживается следующей унифицированной схемы буферов. Это сопоставление является единообразным для всех объявлений #property, вызовов SetIndexBuffer() и интеграции с советниками.
|Индекс буфера
|Имя буфера
|Тип
|Назначение
|0
|KCI_Main
|INDICATOR_DATA
|Линия визуального поляризованного генератора
|1
|KCI_Color
|INDICATOR_COLOR_INDEX
|Динамическое сопоставление цветов для основной линии
|2
|Signal_Buy
|INDICATOR_DATA
|Сигнал на покупку (1,0 = Покупка, 0,0 = Нейтрально)
|3
|Signal_Sell
|INDICATOR_DATA
|Сигнал на продажу (1,0 = Продажа, 0,0 = Нейтрально)
|4
|Internal_VQ
|INDICATOR_CALCULATIONS
|Массив коэффициентов скорости
|5
|Internal_KD
|РАСЧЕТЫ_ИНДИКАТОРОВ
|Массив кинетического смещения
|6
|Internal_ED
|INDICATOR_CALCULATIONS
|Массив дисперсии энергии (используется для SL/TP)
|7
|Internal_PV
|РАСЧЕТЫ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ
|Массив фазовых скоростей
|8
|Raw_KCI
|РАСЧЕТЫ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ
|Сумма нормированных матриц
Пошаговое руководство по коду: интеграция советника и управление рисками
При вызове KCI из советника код должен учитывать жизненный цикл дескриптора индикатора, проверять успешность получения данных функцией CopyBuffer и нормализовать все расчеты цен для стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) в соответствии с количеством знаков символа.
Вот исправленный и надёжный шаблон интеграции советника:
#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; int handle_kci; datetime last_bar_time = 0; double buf_buy[], buf_sell[], buf_ed[]; int OnInit() { // Инициализация дескриптора KCI handle_kci = iCustom(_Symbol, _Period, "KCI", 50, 2.0, 14); if(handle_kci == INVALID_HANDLE) { Print("Failed to create KCI handle!"); return(INIT_FAILED); } ArraySetAsSeries(buf_buy, true); ArraySetAsSeries(buf_sell, true); ArraySetAsSeries(buf_ed, true); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { if(handle_kci != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(handle_kci); } void OnTick() { datetime current_time = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_LASTBAR_DATE); if(current_time == last_bar_time) return; // Базовый фильтр: только одна позиция на каждый символ if(PositionsTotal() > 0) { for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol) return; } } // Получение данных (буфер 2 = «Покупка», буфер 3 = «Продажа», буфер 6 = «ED») if(CopyBuffer(handle_kci, 2, 1, 1, buf_buy) <= 0) return; if(CopyBuffer(handle_kci, 3, 1, 1, buf_sell) <= 0) return; if(CopyBuffer(handle_kci, 6, 1, 1, buf_ed) <= 0) return; // Блокировать время ТОЛЬКО после успешного копирования данных last_bar_time = current_time; double dynamic_volatility = buf_ed[0]; if(dynamic_volatility == 0) return; double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT); int digits = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS); double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); // Алгоритм исполнения с нормализованным стоп-лоссом на основе динамической волатильности if(buf_buy[0] == 1.0) { double sl = NormalizeDouble(ask - (dynamic_volatility * 1.5), digits); double tp = NormalizeDouble(ask + (dynamic_volatility * 3.0), digits); trade.Buy(0.01, _Symbol, ask, sl, tp, "KCI Buy"); } if(buf_sell[0] == 1.0) { double sl = NormalizeDouble(bid + (dynamic_volatility * 1.5), digits); double tp = NormalizeDouble(bid - (dynamic_volatility * 3.0), digits); trade.Sell(0.01, _Symbol, bid, sl, tp, "KCI Sell"); } }
Производительность и ограничения
Чтобы обеспечить реалистичные ожидания, разработчики должны учитывать следующие структурные ограничения:
-
Зависимость от тикового объема: для Forex/CFD показатель tick_volume отражает частоту ценовых изменений, а не фактическую ликвидность. Показатель объемного сжатия может вести себя иначе на централизованных биржах (акции/фьючерсы), где доступны реальные объемы.
-
Уязвимость к возврату к среднему значению: как ограниченный осциллятор, KCI нацелен на выявление исчерпания импульса. На рынке с сильным трендом он может генерировать последовательные преждевременные сигналы разворота. Его следует использовать в сочетании с трендовым фильтром на более высоком таймфрейме (например, EMA 200).
-
Шум на низких таймфреймах: использование этого индикатора на M1 или M5 подвергает его логику воздействию микроструктурного шума. Нормализация по Z-Score требует стабильного распределения, которое лучше наблюдается на M15 и выше.
ЗаключениеИндекс кинетической компрессии (KCI) представляет собой прозрачную, рассчитываемую на основе собственных алгоритмов альтернативу наложению нескольких стандартных индикаторов. Отображая как сигналы направления на закрытых свечах, так и динамический показатель волатильности (дисперсия энергии) через единую карту буфера, он служит надёжным структурным компонентом для советников MQL5.
Реализация на графике: (KCI Custom)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74580
KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI). Благодаря переносу всей математической модели KCI — включая расчет коэффициентов скорости, кинетического смещения, дисперсии энергии и фазовой скорости — непосредственно в основную логику советника, нам удалось устранить «асинхронную задержку». Результатом стал молниеносный «снайперский» движок, который с точностью до микросекунд подтверждает исчерпание рынка (Singularity) и экстремумы импульса (Williams %R), работая исключительно на завершенных свечах, что гарантирует отсутствие перерисовки.Multi-Timeframe Candle Map
Обучающая панель MT5, которая отображает текущие цены по вертикали внутри четырёх формирующихся свечей и обобщает данные о расположении, рассеивании, направлении свечей и оставшемся времени.
Индикатор структуры рынка SMC/ICT для MT5: подтвержденные при закрытии ценовых максимумов/минимумов, BOS (продолжение тренда) и CHoCH (разворот), блоки ордеров, гэпы справедливой стоимости и уровни QML (Quasimodo). Каждую функцию можно включить или выключить, а также настроить чувствительность к колебаниям и цвета. Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.Trade Journal Exporter - closed positions to CSV
Экспортирует ваши закрытые позиции за настраиваемый период в файл CSV для анализа журнала в Excel или Google Sheets: время и цена открытия и закрытия (с взвешиванием по объему при частичном исполнении), объем, результат в пунктах, комиссия, своп, чистая прибыль и продолжительность сделки.