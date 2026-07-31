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Multi-Timeframe Candle Map - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор не прогнозирует направление движения и не генерирует сигналы входа в рынок. Свеча может находиться вблизи своего максимума и всё же развернуться, либо оставаться вблизи максимума при продолжении тренда. Показания следует рассматривать исключительно как контекст положения цены.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74513
Осциллятор, отображающий 4 линии индикатора: 1 — для последовательных бычьих баров, 1 — для последовательных медвежьих баров, 1 — для среднего значения последовательных бычьих баров и 1 — для среднего значения последовательных медвежьих баров.Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий
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KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI). Благодаря переносу всей математической модели KCI — включая расчет коэффициентов скорости, кинетического смещения, дисперсии энергии и фазовой скорости — непосредственно в основную логику советника, нам удалось устранить «асинхронную задержку». Результатом стал молниеносный «снайперский» движок, который с точностью до микросекунд подтверждает исчерпание рынка (Singularity) и экстремумы импульса (Williams %R), работая исключительно на завершенных свечах, что гарантирует отсутствие перерисовки.KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection
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