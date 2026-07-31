CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Multi-Timeframe Candle Map - индикатор для MetaTrader 5

Talal N Z Aljarusha
Talal N Z Aljarusha

Talal N Z Aljarusha

  • Developer в  United Arab Emirates
  • ОАЭ
  • 3080
4.5 (9)
Building innovative trading technologies that empower traders to better understand financial markets, improve decision-making, and optimize their trading workflows.
Every solution is designed with a strong focus on reliability, performance, usability, and continuous innovation.
2 продукта 5 кодов 1 тема 7 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
159
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
График свечей с несколькими таймфреймами показывает, где находится текущая цена внутри формирующейся свечи на четырёх выбранных таймфреймах.

Идея проста. Сравнивать исходное ценовое расстояние между таймфреймами M15, H1, H4 и D1 сложно, поскольку диапазон каждой свечи различен. Индикатор нормализует положение, выражая его в процентах:

положение = (текущая цена — минимум свечи) / (максимум свечи — минимум свечи) * 100

Значение, близкое к 0%, означает, что цена находится близко к минимуму данной свечи. Значение, близкое к 100%, означает, что она находится близко к максимуму. Каждый таймфрейм отображается в виде вертикальной шкалы, что позволяет оценивать соотношение без переключения между графиками.

Что показывает панель

- Четыре настраиваемых временных интервала
- Вертикальное положение цены от минимума свечи до максимума свечи
- Классификация: «близко к минимуму», «нижняя половина», «верхняя половина» и «близко к максимуму»
- Направление тела текущей свечи
- Время, оставшееся до закрытия каждой свечи
- Средняя позиция по выбранным временным интервалам
- Разница между максимальным и минимальным значениями
- Сводная информация, когда несколько временных интервалов находятся вблизи одной и той же границы

Значение разброса полезно при оценке согласованности показаний. Небольшой разброс означает, что выбранные свечи имеют схожие нормализованные положения. Большой разброс означает, что временные интервалы описывают разные части своих диапазонов, поэтому контекст является неоднородным.

Входные данные

Параметры InpTimeframe1–InpTimeframe4 определяют, какие свечи будут отображаться на панели.

Параметр «InpUseBidPrice» использует текущую цену спроса. Если этот параметр отключен, используется текущая цена закрытия свечи, предоставляемая сервисом CopyRates.

InpEdgeThreshold определяет, что считается «близким к максимуму или минимуму свечи». При значении по умолчанию, равном 20, показания в диапазоне 0–20 % относятся к категории «близко к минимуму», а показания в диапазоне 80–100 % — к категории «близко к максимуму».

Параметр InpAlignmentCount определяет, сколько таймфреймов должны находиться вблизи одного и того же края, прежде чем панель сообщит о совпадении.

Параметр InpEnableAlerts (опционально) сигнализирует о достижении нового максимума или минимума при выравнивании.

Код также предназначен в качестве практического примера для разработчиков. В нём демонстрируются показатели CopyRates на нескольких таймфреймах, нормализация в процентах, обновление на основе таймера, панели объектов графика и оповещения, управляемые состоянием.

Данный индикатор не прогнозирует направление движения и не генерирует сигналы входа в рынок. Свеча может находиться вблизи своего максимума и всё же развернуться, либо оставаться вблизи максимума при продолжении тренда. Показания следует рассматривать исключительно как контекст положения цены.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74513

Consecutive Bars (with history) Consecutive Bars (with history)

Осциллятор, отображающий 4 линии индикатора: 1 — для последовательных бычьих баров, 1 — для последовательных медвежьих баров, 1 — для среднего значения последовательных бычьих баров и 1 — для среднего значения последовательных медвежьих баров.

Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий

Система контроля суточных убытков на уровне счета: когда ваши суточные убытки достигают настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и удерживает счет в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса. Лимиты в процентах или денежной сумме, настраиваемое время сброса (по серверному времени), перетаскиваемая визуальная панель с индикатором в режиме реального времени, а также кнопки ручного закрытия всех позиций («CLOSE ALL») и блокировки («LOCK») с подтверждением щелчком мыши. Работает с любыми брокерами, инструментами, размерами счетов и валютами — с хеджированием и неттингом, без DLL-библиотек.

EA KCI Embeded Sniper EA KCI Embeded Sniper

KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI). Благодаря переносу всей математической модели KCI — включая расчет коэффициентов скорости, кинетического смещения, дисперсии энергии и фазовой скорости — непосредственно в основную логику советника, нам удалось устранить «асинхронную задержку». Результатом стал молниеносный «снайперский» движок, который с точностью до микросекунд подтверждает исчерпание рынка (Singularity) и экстремумы импульса (Williams %R), работая исключительно на завершенных свечах, что гарантирует отсутствие перерисовки.

KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection

Индекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления признаков исчерпания рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных параметров индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, сопоставление буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.