



Идея проста. Сравнивать исходное ценовое расстояние между таймфреймами M15, H1, H4 и D1 сложно, поскольку диапазон каждой свечи различен. Индикатор нормализует положение, выражая его в процентах:





положение = (текущая цена — минимум свечи) / (максимум свечи — минимум свечи) * 100





Значение, близкое к 0%, означает, что цена находится близко к минимуму данной свечи. Значение, близкое к 100%, означает, что она находится близко к максимуму. Каждый таймфрейм отображается в виде вертикальной шкалы, что позволяет оценивать соотношение без переключения между графиками.





Что показывает панель





- Четыре настраиваемых временных интервала

- Вертикальное положение цены от минимума свечи до максимума свечи

- Классификация: «близко к минимуму», «нижняя половина», «верхняя половина» и «близко к максимуму»

- Направление тела текущей свечи

- Время, оставшееся до закрытия каждой свечи

- Средняя позиция по выбранным временным интервалам

- Разница между максимальным и минимальным значениями

- Сводная информация, когда несколько временных интервалов находятся вблизи одной и той же границы





Значение разброса полезно при оценке согласованности показаний. Небольшой разброс означает, что выбранные свечи имеют схожие нормализованные положения. Большой разброс означает, что временные интервалы описывают разные части своих диапазонов, поэтому контекст является неоднородным.





Входные данные





Параметры InpTimeframe1–InpTimeframe4 определяют, какие свечи будут отображаться на панели.





Параметр «InpUseBidPrice» использует текущую цену спроса. Если этот параметр отключен, используется текущая цена закрытия свечи, предоставляемая сервисом CopyRates.





InpEdgeThreshold определяет, что считается «близким к максимуму или минимуму свечи». При значении по умолчанию, равном 20, показания в диапазоне 0–20 % относятся к категории «близко к минимуму», а показания в диапазоне 80–100 % — к категории «близко к максимуму».





Параметр InpAlignmentCount определяет, сколько таймфреймов должны находиться вблизи одного и того же края, прежде чем панель сообщит о совпадении.





Параметр InpEnableAlerts (опционально) сигнализирует о достижении нового максимума или минимума при выравнивании.





Код также предназначен в качестве практического примера для разработчиков. В нём демонстрируются показатели CopyRates на нескольких таймфреймах, нормализация в процентах, обновление на основе таймера, панели объектов графика и оповещения, управляемые состоянием.





Данный индикатор не прогнозирует направление движения и не генерирует сигналы входа в рынок. Свеча может находиться вблизи своего максимума и всё же развернуться, либо оставаться вблизи максимума при продолжении тренда. Показания следует рассматривать исключительно как контекст положения цены.

График свечей с несколькими таймфреймами показывает, где находится текущая цена внутри формирующейся свечи на четырёх выбранных таймфреймах.