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EA KCI Embeded Sniper - эксперт для MetaTrader 5
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KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI).
Ознакомьтесь с индикаторами KCI: KCI Standard
Почему «встроенный»? (Преимущество для разработчика)
Большинство советников, использующих пользовательские индикаторы, зависят от вызовов iCustom(), которые выполняются в отдельных потоках ЦП. Если расчет базового индикатора происходит медленно, советник пропускает тик.
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Производительность: этот советник обрабатывает собственную матрицу KCI, не требуя внешних файлов. Это значительно снижает нагрузку на память и гарантирует, что расчёт сигнала и исполнение сделки происходят в одном и том же цикле процесса.
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Надежность: поскольку логика KCI жестко запрограммирована внутри советника, вы защищены от распространенных проблем, таких как ошибки «индикатор не найден», проблемы с путями доступа или десинхронизация чтения буфера.
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Архитектура с нулевой задержкой: использует массивы rates_total и внутренние матричные массивы для выполнения вычислений только по мере необходимости, что делает его одним из самых «легких» советников для управления портфелем из нескольких активов.
Для разработчиков советников: при вызове KCI через iCustom убедитесь, что обработчик OnTick вашего советника учитывает асинхронную загрузку потоков.
// АСИНХРОННАЯ ОБРАБОТКА: Если KCI все еще вычисляется, вернитесь и повторите попытку в следующем тике. // Индекс буфера 2 = «Покупка», индекс 3 = «Продажа», индекс 6 = «Рассеивание энергии» if(CopyBuffer(handle_kci, 2, 1, 1, buf_buy) <= 0) return; if(CopyBuffer(handle_kci, 3, 1, 1, buf_sell) <= 0) return; if(CopyBuffer(handle_kci, 6, 1, 1, buf_ed) <= 0) return; // Блокировать время работы панели ТОЛЬКО после того, как данные будут надежно получены last_bar_time = current_time; // Для расчёта динамических стоп-лоссов, основанных на волатильности, можно использовать функцию buf_ed (Energy Dispersion).
Использование и настройки
Торговля и управление рисками
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InpLotSize: фиксированный объем для открытия позиций.
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InpEDMultiplierSL/TP: это ключевая особенность. Вместо фиксированного количества пунктов советник использует буфер «Энергетической дисперсии» (ED) из ядра KCI для динамического расчета уровней стоп-лосса и тейк-профита. Если рынок волатилен (высокий показатель ED), советник автоматически расширяет уровни стоп-лосса, чтобы избежать ложных сигналов; если рынок спокоен, он сужает их.
Фильтр импульса WPR
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InpWPRPeriod: период обратного анализа импульса.
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InpWPRBuyLevel / InpWPRSellLevel: действуют как «страж». Даже если KCI обнаруживает рыночную сингулярность, советник откроет позицию только в том случае, если WPR подтвердит, что цена находится в состоянии крайней перепроданности или перекупленности, что резко повышает вероятность выигрыша.
Ядро расчёта KCI
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ZScorePeriod / CompressionThreshold / BasePeriod: эти параметры позволяют настроить чувствительность обнаружения сингулярности. Более низкое значение CompressionThreshold делает советник более избирательным, открывая позиции только при самых экстремальных обвалах рынка.
Рекомендуемый план дальнейшего развития
Данная архитектура — лишь отправная точка. Чтобы превратить этот «снайперский» бот в торговую систему институционального уровня, рассмотрите следующие направления развития:
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Подтверждение на нескольких таймфреймах (MTF): Модифицируйте функцию GetEmbeddedKCISignal таким образом, чтобы сигнал «Singularity» появлялся одновременно на таймфреймах H1 и M15. Это добавит мощный уровень согласования с трендом.
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Фильтр на основе машинного обучения: Внутренние матрицы KCI (VQ, KD, PV) уже нормализованы. Разработчик может легко экспортировать эти значения в файл CSV для обучения лёгкой нейронной сети (с помощью Python или MQL5 ONNX), чтобы заменить статический порог CompressionThreshold на оценку вероятности, прогнозируемую искусственным интеллектом.
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Адаптивное масштабирование волатильности: вместо фиксированного значения InpLotSize интегрируйте калькулятор риска на основе капитала, который корректирует размер позиции в зависимости от current_ed (дисперсия энергии). Это превращает советника в профессиональный инструмент с управлением рисками, который автоматически снижает подверженность риску на рынках с высокой дисперсией (хаотичных рынках).
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Интеграция потока ордеров: сопоставьте сигнал «Singularity» с анализом дивергенции тикового объема в режиме реального времени. Если сигнал «Singularity» обнаруживается на фоне снижения объема, вероятность разворота растет экспоненциально.
Детали технической реализации
Разработчикам, заинтересованным в изучении кода, следует обратить внимание на следующие две ключевые функции:
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GetEmbeddedKCISignal() : это сердце движка. Она вручную вычисляет кинематические матрицы ( vq , kd , ed , pv ), а затем проходит по матрице Z-Score, чтобы обнаружить формирование долины «V».
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Совет разработчику: если вы хотите настроить логику «Снайпера», измените здесь булевы переменные is_local_min и is_energy_drop.
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OnTick() : Оптимизирована с помощью функции IsNewBar(). Это гарантирует, что советник выполняет ресурсоемкие вычисления только один раз при закрытии каждой свечи, что обеспечивает подтверждение сигнала, его фиксацию и отсутствие перерисовки.
Начало работы
Просто скомпилируйте файл KCI_WPR_Embedded_Sniper.mq5. Никаких зависимостей не требуется — вам не нужно компилировать какие-либо отдельные файлы индикаторов. Это полноценная, автономная система. Прикрепите её к выбранной вами валютной паре, и «Снайпер» немедленно начнёт сканировать рынок в поисках точек исчерпания.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74582
Обучающая панель MT5, которая отображает текущие цены по вертикали внутри четырёх формирующихся свечей и обобщает данные о расположении, рассеивании, направлении свечей и оставшемся времени.Consecutive Bars (with history)
Осциллятор, отображающий 4 линии индикатора: 1 — для последовательных бычьих баров, 1 — для последовательных медвежьих баров, 1 — для среднего значения последовательных бычьих баров и 1 — для среднего значения последовательных медвежьих баров.
Индекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления признаков исчерпания рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных параметров индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, сопоставление буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML
Индикатор структуры рынка SMC/ICT для MT5: подтвержденные при закрытии ценовых максимумов/минимумов, BOS (продолжение тренда) и CHoCH (разворот), блоки ордеров, гэпы справедливой стоимости и уровни QML (Quasimodo). Каждую функцию можно включить или выключить, а также настроить чувствительность к колебаниям и цвета. Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.