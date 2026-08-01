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Советники

EA KCI Embeded Sniper - эксперт для MetaTrader 5

Syamsurizal Dimjati
Syamsurizal Dimjati

Syamsurizal Dimjati

4.6 (25)
Hello traders, I design and develop high-quality indicators and Expert Advisors (EAs) for MT5 (since 2023), built to help you achieve more consistent and reliable trading results.
86 продуктов 7 кодов 1 тема 9 комментариев
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KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI).

Благодаря переносу всей математической модели KCI — включая расчёт коэффициентов скорости, кинетического смещения, дисперсии энергии и фазовой скорости — непосредственно в основную логику советника, нам удалось устранить «асинхронную задержку». Результатом стал молниеносный «снайперский» движок, который с точностью до микросекунд подтверждает исчерпание рынка (Singularity) и экстремумы импульса (Williams %R), работая исключительно на завершённых барах, что гарантирует отсутствие перерисовки.

Ознакомьтесь с индикаторами KCI: KCI Standard


Почему «встроенный»? (Преимущество для разработчика)

Большинство советников, использующих пользовательские индикаторы, зависят от вызовов iCustom(), которые выполняются в отдельных потоках ЦП. Если расчет базового индикатора происходит медленно, советник пропускает тик.

  • Производительность: этот советник обрабатывает собственную матрицу KCI, не требуя внешних файлов. Это значительно снижает нагрузку на память и гарантирует, что расчёт сигнала и исполнение сделки происходят в одном и том же цикле процесса.

  • Надежность: поскольку логика KCI жестко запрограммирована внутри советника, вы защищены от распространенных проблем, таких как ошибки «индикатор не найден», проблемы с путями доступа или десинхронизация чтения буфера.

  • Архитектура с нулевой задержкой: использует массивы rates_total и внутренние матричные массивы для выполнения вычислений только по мере необходимости, что делает его одним из самых «легких» советников для управления портфелем из нескольких активов.

Для разработчиков советников: при вызове KCI через iCustom убедитесь, что обработчик OnTick вашего советника учитывает асинхронную загрузку потоков.

    
    
    
// АСИНХРОННАЯ ОБРАБОТКА: Если KCI все еще вычисляется, вернитесь и повторите попытку в следующем тике.
// Индекс буфера 2 = «Покупка», индекс 3 = «Продажа», индекс 6 = «Рассеивание энергии»
if(CopyBuffer(handle_kci, 2, 1, 1, buf_buy) <= 0) return;
if(CopyBuffer(handle_kci, 3, 1, 1, buf_sell) <= 0) return;
if(CopyBuffer(handle_kci, 6, 1, 1, buf_ed) <= 0) return;

// Блокировать время работы панели ТОЛЬКО после того, как данные будут надежно получены
last_bar_time = current_time;

// Для расчёта динамических стоп-лоссов, основанных на волатильности, можно использовать функцию buf_ed (Energy Dispersion).

Использование и настройки

Торговля и управление рисками

  • InpLotSize: фиксированный объем для открытия позиций.

  • InpEDMultiplierSL/TP: это ключевая особенность. Вместо фиксированного количества пунктов советник использует буфер «Энергетической дисперсии» (ED) из ядра KCI для динамического расчета уровней стоп-лосса и тейк-профита. Если рынок волатилен (высокий показатель ED), советник автоматически расширяет уровни стоп-лосса, чтобы избежать ложных сигналов; если рынок спокоен, он сужает их.

Фильтр импульса WPR

  • InpWPRPeriod: период обратного анализа импульса.

  • InpWPRBuyLevel / InpWPRSellLevel: действуют как «страж». Даже если KCI обнаруживает рыночную сингулярность, советник откроет позицию только в том случае, если WPR подтвердит, что цена находится в состоянии крайней перепроданности или перекупленности, что резко повышает вероятность выигрыша.

Ядро расчёта KCI

  • ZScorePeriod / CompressionThreshold / BasePeriod: эти параметры позволяют настроить чувствительность обнаружения сингулярности. Более низкое значение CompressionThreshold делает советник более избирательным, открывая позиции только при самых экстремальных обвалах рынка.

Рекомендуемый план дальнейшего развития

Данная архитектура — лишь отправная точка. Чтобы превратить этот «снайперский» бот в торговую систему институционального уровня, рассмотрите следующие направления развития:

  1. Подтверждение на нескольких таймфреймах (MTF): Модифицируйте функцию GetEmbeddedKCISignal таким образом, чтобы сигнал «Singularity» появлялся одновременно на таймфреймах H1 и M15. Это добавит мощный уровень согласования с трендом.

  2. Фильтр на основе машинного обучения: Внутренние матрицы KCI (VQ, KD, PV) уже нормализованы. Разработчик может легко экспортировать эти значения в файл CSV для обучения лёгкой нейронной сети (с помощью Python или MQL5 ONNX), чтобы заменить статический порог CompressionThreshold на оценку вероятности, прогнозируемую искусственным интеллектом.

  3. Адаптивное масштабирование волатильности: вместо фиксированного значения InpLotSize интегрируйте калькулятор риска на основе капитала, который корректирует размер позиции в зависимости от current_ed (дисперсия энергии). Это превращает советника в профессиональный инструмент с управлением рисками, который автоматически снижает подверженность риску на рынках с высокой дисперсией (хаотичных рынках).

  4. Интеграция потока ордеров: сопоставьте сигнал «Singularity» с анализом дивергенции тикового объема в режиме реального времени. Если сигнал «Singularity» обнаруживается на фоне снижения объема, вероятность разворота растет экспоненциально.

Детали технической реализации

Разработчикам, заинтересованным в изучении кода, следует обратить внимание на следующие две ключевые функции:

  • GetEmbeddedKCISignal() : это сердце движка. Она вручную вычисляет кинематические матрицы ( vq , kd , ed , pv ), а затем проходит по матрице Z-Score, чтобы обнаружить формирование долины «V».

    • Совет разработчику: если вы хотите настроить логику «Снайпера», измените здесь булевы переменные is_local_min и is_energy_drop.

  • OnTick() : Оптимизирована с помощью функции IsNewBar(). Это гарантирует, что советник выполняет ресурсоемкие вычисления только один раз при закрытии каждой свечи, что обеспечивает подтверждение сигнала, его фиксацию и отсутствие перерисовки.


Результат:


Начало работы

Просто скомпилируйте файл KCI_WPR_Embedded_Sniper.mq5. Никаких зависимостей не требуется — вам не нужно компилировать какие-либо отдельные файлы индикаторов. Это полноценная, автономная система. Прикрепите её к выбранной вами валютной паре, и «Снайпер» немедленно начнёт сканировать рынок в поисках точек исчерпания.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74582

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